NORAD: Санта-Клаус пролетел над Москвой

Отправившийся в 67-е путешествие по миру, чтобы поздравить всех с Рождеством и вручить подарки Санта-Клаус, пролетел над Москвой, сообщает объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).

Пролет Санты над Москвой, согласно специальному сайту командования, случился примерно в 22.17 по московскому времени, он вручил уже 3 млрд подарков, передает РИА «Новости».

Традиционно сани Санты несут девять оленей, "топливом" для них служат сено, морковь и овсянка. Длина саней волшебника составляет 75 сахарных палочек или 150 конфет, ширина – 40 палочек или 80 конфет. Высота саней – 55 сахарных палочек или 110 конфет, вес саней при взлете – 75 тыс. желейных конфет. Скорость саней превышает скорость звездного света.

За передвижениями Санты следят американские и канадские военные. Рождественское путешествие можно отслеживать в режиме реального времени на сайте www.noradsanta.org и в соцсетях командования.

Ранее американское командование ПВО объявило о старте турне Санта-Клауса.

Проект «NORAD следит за Сантой» был запущен в 1955 году, когда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу. Но в объявление вкралась ошибка, и вместо Санты на звонки пришлось отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD).