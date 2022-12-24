Американское командование ПВО объявило о старте турне Санта-Клауса

Санта-Клаус начал свое 67-е путешествие по миру, он поздравит всех с Рождеством и подарит подарки, сообщило объединенное командование ПВО Соединенных Штатов и Канады (NORAD).

Санта вскоре после старта турне посетил Новую Зеландию, его передвижение отслеживают военные США и Канады, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление NORAD.

Проект «NORAD следит за Сантой» запустили в 1955 году. Один из универмагов в США разместил рекламу с призывом звонить Санта-Клаусу, но номер, указанный в объявлении, был ошибочным. Все звонившие попадали на горячую линию континентального командования ПВО – предшественника NORAD.