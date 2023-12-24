Люди, которые активно переводят храмы Украинской православной церкви в ПЦУ, сами их не посещают. Им все равно, куда не ходить.2 комментария
ВСУ обстреляли село в Брянской области, пострадал один человек
Богомаз: ВСУ обстреляли село в Брянской области, пострадал один человек
Киевский режим совершил атаку на село Зерново Брянской области, выпустив по населенному пункту более 30 снарядов, в результате пострадал местный житель, сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Под обстрелом украинских террористов село Зерново Суземского района. По предварительной информации, по мирным объектам выпущено более 30 снарядов», – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
По информации брянского губернатора, ВСУ обстреляли село из минометов и танкового орудия. В результате местный житель получил ранения, ему оказана вся необходимая помощь.
«Частично разрушена хозпостройка, нарушено энергоснабжение. Все экстренные и оперативные службы работают на месте. Бригады энергетиков ведут восстановительные работы», – добавил Богомаз.
В пятницу российская ПВО сбила украинские беспилотники над Брянской областью.