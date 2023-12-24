Люди, которые активно переводят храмы Украинской православной церкви в ПЦУ, сами их не посещают. Им все равно, куда не ходить.2 комментария
Минпросвещения заявило об отсутствии препятствий для проведения елок в школах
Минпросвещения России: Елки пройдут в школах по всей стране, препятствий для этого нет
Новогодние елки пройдут в школах по всей стране, никаких препятствий для этого нет, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.
Как сообщили в ведомстве, новогодние елки пройдут в школах по всей России, препятствий для этого нет, передает РИА «Новости». Там добавили, что Новый год – это традиционный праздник россиян, который остается с детства в памяти любого ребенка. В Минпросвещения отметили, что школа наполняет Новый год особым смыслом и важными ценностями, например, заботой о близких, чувством единения в кругу семьи и друзей.
Ранее лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов обратился к главе Минпросвещения Сергею Кравцову после отмены новогодних елок в некоторых школах из-за пожеланий родителей мигрантов.