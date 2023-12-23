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Миронов обратился к главе Минпросвещения из-за отмены елок в школах
Миронов обратился к главе Минпросвещения Кравцову из-за отмены елок в школах
Лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов обратился к главе Минпросвещения Сергею Кравцову после отмены новогодних елок в некоторых школах из-за пожеланий родителей мигрантов.
В некоторых российских школах решили отменить новогодние елки, поскольку это «не принято» у родителей детей-мигрантов, сказал Миронов, передает РИА «Новости».
Политик добавил, что направил по этому поводу обращение к Кравцову.
«Вы приехали в нашу страну, будьте добры, уважайте не только законы, уважайте традиции», – сказал Миронов.