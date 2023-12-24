Maersk предрекла месяцы хаоса для судоходства в Красном море

Tекст: Валерия Городецкая

Из-за нападения хуситов на танкеровоз Maersk отказалась от пролегающих через Красное море маршрутов, пустив свои суда вокруг Африки и мыса Доброй Надежды, передает РБК. Изменения коснулись 15 маршрутов, используемых для транспортировки грузов между Азией и Европой, а также восточным побережьем США и странам Ближнего Востока.

В результате увеличилось время в пути, выросли затраты на перевозки. Более 150 танкеров пересмотрели расписание, некоторые из них перенесли даты прибытия в порты на март.

От маршрутов, пролегающих через Красное море, отказались и другие крупные компании, в том числе немецкий оператор Hapag-Lloyd. Говоря о том, как долго может продлиться ситуация, глава компании Рольф Хаббен Янсен предположил, что в лучшем случае она может затянуться на дни или недели, однако, по его мнению, не исключены сценарии, при которых это займет больше времени. Тем временем в Maersk считают, что ситуация может продлиться месяцы.

Эксперт в области энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что перевозящие нефть и СПГ компании боятся, что хуситы действительно начнут топить танкеры, и потому отправляют свои суда в обход Африки, что делает сырье дороже.