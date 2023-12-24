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За визитку Путина на аукционе предложили 200 тыс. рублей
Максимальная ставка на аукционе за визитку президента России Владимира Путина времен его работы в Ленинградском горсовете народных депутатов в 1990-е годы достигла 200 тыс. рублей.
«Лидирующая ставка 200 000 рублей», – сообщается на сайте аукционной площадки, передает РИА «Новости». В субботу неделей ранее максимальная ставка была на уровне 2,8 тыс. рублей, к понедельнику она выросла до 120 тыс. рублей. Начальная ставка составила 1 тыс. рублей.
Аукцион, на который выставлена визитка Путина, состоится в 17.00 мск в воскресенье. Отмечается, что несколько телефонных номеров на этой визитной карточке написаны рукой российского лидера.
В октябре на одной из популярных площадок бесплатных объявлений на продажу за 2 млн рублей выставили визитную карточку Владимира Путина времен его работы председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.