Визитку Путина продают в Сети за 2 млн рублей

На одной из популярных площадок бесплатных объявлений на продажу за 2 млн рублей выставили визитную карточку Владимира Путина времен его работы председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.

В этой должности Путин работал с 1991 по 1996 год передает РИА «Новости». Карточка двусторонняя, с указанием должности и контактами на русском и английском языках.

«Визитка Владимира Путина, данная им моему отцу, когда он еще был председателем комитета. Ждала своего момента в визитнице более 20 лет. Качество хорошее», – написал в описании товара продавец по имени Юсеф.

Напомним, в апреле на одном из профильных интернет-ресурсов была выставлена на продажу визитная карточка президента Владимира Путина времен его работы в Ленинградском городском совете народных депутатов в 1990-е годы, стоимость визитки составляла 650 тыс. рублей.

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