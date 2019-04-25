Визитку Путина 1990-х выставили на продажу за 650 тыс. рублей

На одном из профильных интернет-ресурсов выставлена на продажу визитная карточка президента России Владимира Путина времен его работы в Ленинградском городском совете народных депутатов в 1990-е годы, стоимость визитки – 650 тыс. рублей.

«Путин Владимир Владимирович – советник по международным связям председателя Ленинградского городского совета народных депутатов», – указано на визитке. Также на фото визитки указаны номера телефонов, из них часть записаны от руки, передает РИА «Новости».

В описании визитки утверждается, что это «стопроцентный оригинал».

Страницу с объявлением с утра среды просмотрели около 270 пользователей.

Путин в 1990 году после возвращения из Дрездена стал помощником ректора Ленинградского государственного университета по международным вопросам, позже занял пост советника председателя Ленинградского городского совета. С июня 1991 года он перешел на работу председателя комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, с 1994 года стал первым зампредом правительства города.

В декабре таблоид Bild также сообщил, что отделение по работе с архивами министерства госбезопасности бывшего ГДР в Дрездене якобы обнаружило в документах служебное удостоверение на имя Путина. Член Совета по внешней и оборонной политике России, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов объяснил происхождение этого документа.