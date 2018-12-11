В спецслужбах ответили на вопрос об «удостоверении Штази» на имя Путина

Обнаруженный в архивах бывшего министерства государственной безопасности ГДР документ на имя Владимира Путина, вероятно, является пропуском для прохода в здание министерства, а не удостоверением сотрудника Штази, заявил член Совета по внешней и оборонной политике России, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

«Газета может как угодно называть этот документ. Это, скорее всего, был просто пропуск для прохода в здание министерства. Я не исключаю, что там было какое-то помещение, где наши представители могли составлять и хранить документы», – сказал РИА «Новости» Михайлов.

Он отметил, что в такой практике нет ничего удивительного, так что последовавшая в Германии реакция совершенно непонятна.

«Могу привести пример – у нас в тот период в Москве было много представительств практически всех наших партнеров (из числа спецслужб социалистических стран), которые сидели в помещениях наших районных отделов (КГБ). Поэтому для того. чтобы туда проходить, им нужны были пропуска. А пропуска были похожи на удостоверения», – пояснил Михайлов.

Ранее во вторник таблоид Bild сообщил, что отделение по работе с архивами министерства госбезопасности бывшего ГДР в Дрездене якобы обнаружило в документах служебное удостоверение, выданное на имя Владимира Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос по поводу удостоверения Штази в СВР, но не исключил «такого обмена удостоверениями».