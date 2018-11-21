Песков переадресовал СВР вопрос об удостоверении Штази на имя Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал Службе внешней разведки России вопрос о том, было ли у президента Владимира Путина во время службы в ГДР удостоверение сотрудника Штази.

«Лучше эту информацию получать у наших соответствующих служб, точнее, в СВР, но я могу предположить следующее. Как известно, в то время, во времена Советского Союза, и КГБ, и Штази были партнерскими службами. Поэтому, наверное, нельзя исключать такого обмена удостоверениями», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Ранее таблоид Bild сообщил, что отделение по работе с архивами министерства госбезопасности бывшего ГДР в Дрездене якобы обнаружило в документах служебное удостоверение, выданное на имя Владимира Путина.

По данным издания, удостоверение, выданное на имя майора Владимира Путина 31 декабря 1985 года, было собственноручно им подписано и продлевалось каждый квартал до конца 1989 года. По словам главы дрезденского отделения по работе с архивами Штази Конрада Фельбера, с этим документом Путин мог беспрепятственно проходить в учреждения органов госбезопасности ГДР и не должен был никому выдавать, что работал на советскую спецслужбу, передает ТАСС.

Путин после окончания Ленинградского государственного университета в 1975 году был направлен на работу в Комитет государственной безопасности СССР. В 1985 году командирован в представительство КГБ в ГДР и работал в Дрездене до 1990 года. Там он занимал должности старшего уполномоченного, помощника, старшего помощника начальника отдела.

Ранее Путин уже рассказал о работе в Германии. Так в 1989 году, когда в ГДР протестующие штурмом взяли здание Штази и хотели попасть в здание КГБ, Путин выступил в качестве переговорщика и усмири л толпу.