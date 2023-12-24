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Человек погиб при падении дерева во время непогоды в Сочи
Дерево упало на человека в Сочи во время непогоды в ночь на воскресенье, в результате он погиб, сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.
Как сообщили в ведомстве, человек погиб при падении дерева, передает ТАСС.
В прокуратуре гибель мужчины подтвердили и сообщили, что прокуратура Центрального района города Сочи организовала проверку причин и условий произошедшего, а также взяла доследственную проверку на контроль.
В МЧС сообщили, что в четырех районах Сочи нарушено электроснабжение, без электричества находятся 11800 человек, в муниципальным округе Славянский район из-за сильных осадков поступило 40 обращений о подтоплении придомовых территорий, при этом вода в дома не заходила.
Ранее в воскресенье в администрации Сочи заявили, что сильный ветер в городе повалил свыше 80 деревьев и повредил кровли более 10 домов.