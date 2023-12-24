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Сильный ветер повредил кровли 10 домов в Сочи
Сильный ветер в Сочи повалил свыше 80 деревьев и повредил кровли более 10 домов, сообщили в городской администрации.
Как говорится в сообщении, за сутки в Сочи выпало 35 мм дождя, в горах — 45 мм снега, ветром повалило более 80 деревьев, на 10 домах повреждена кровля, передает ТАСС.
В администрации Сочи рассказали также, что аэропорт Сочи работает по фактической погоде, за сутки более 20 самолетов были направлены на запасные аэродромы.
Согласно прогнозам, неблагоприятный прогноз сохраняется до конца дня 25 декабря.
Напомним, в январе 2022 года сильный ветер помешал заходящим на посадку самолетам в Сочи.