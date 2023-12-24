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Почти 7 тыс. подписей в поддержку Путина собрали за день в Кузбассе
НФ: В Кузбассе за день собрали почти 7 тыс. подписей в поддержку Путина
Сбор подписей в поддержку выдвижения президента России Владимира Путина начался в Кемеровской области в субботу, 23 декабря, за первый день его поддержали около 7 тыс. жителей региона, сообщили в кемеровском отделении Народного фронта.
Как говорится в сообщении, 23 декабря в Кузбассе стартовал сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина, в первый день его поддержали почти 7 тыс. человек, что почти покрывает необходимое по закону количество подписей от одного региона – 7,5 тыс, передает ТАСС. По словам собирающих подписи волонтеров ОНФ, оставить автограф за лидера страны приходят целыми семьями, несмотря на выходные.
В ОНФ уточнили, что оставить подписи можно в Штабе общественной поддержки и исполкоме Общероссийского народного фронта. Также волонтеры работают в культурно-развлекательных и торговых центрах Кемерова и Новокузнецка.
Напомним, в субботу волонтеры«Народного фронта» во всех регионах приступили к сбору подписей в поддержку президента Владимира Путина.