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    Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Украинцы – те же мы, только соблазненные

    Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.

    33 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бесовский соблазн антисемитизма

    Людям, увы, свойственна ксенофобия. Культура, образование, традиции, религия должны бы ее сдерживать, но они справляются не всегда.

    61 комментарий
    23 декабря 2023, 17:05

    Волонтеры «Народного фронта» начали сбор подписей в поддержку Путина

    Добровольцы «Народного фронта» во всех регионах приступили к сбору подписей в поддержку президента Владимира Путина, в центральном исполкоме движения в Москве свою позицию выразили известные россияне.

    «Я считаю, что это очень важное для нас решение, потому что ситуация в мире очень непростая. С достоинством выйти из этой ситуации можно только с сильным лидером, которым, безусловно, является Владимир Владимирович. Здесь, я думаю, ни у кого никаких сомнений нет», – приводятся слова сопредседатель центрального штаба «Народного фронта» и гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Я пришел, как гражданин России, я горжусь нашей страной, возглавляя коллектив российских железнодорожников, я знаю – все, что сделано за этот промежуток времени в нашей отрасли, все связано с именем нашего президента Владимира Путина. Мы видим, как изменилось пассажирское движение. Весь подвижной состав заменен, заменены вагоны, каждый год выходит новый модельный ряд. Мы перед собой ставим амбициозные задачи и точно будем жить в самой продвинутой и красивой стране», – отметил член центрального штаба «Народного фронта» и гендиректор – председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров.

    «Мы прекрасно понимаем, что развитие спорта в России непосредственно связано с Владимиром Путиным. Благодаря его вниманию к продвижению спорта в нашей стране у нас созданы прекрасные условия и инфраструктура для спортсменов. Спортивное сообщество очень благодарно ему за поддержку и внимание», – заявила член центрального штаба «Народного фронта», фехтовальщица на саблях, двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая.

    «Думаю, что просто невозможно представить другого лидера. Именно президент Путин обеспечивает нашей стране стабильность и консолидацию», – рассказал член центрального штаба «Народного фронта», режиссер и гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.

    Волонтеры ведут сбор подписей в разных регионах. В Смоленске свою подпись поставил военкор Семен Пегов, в республиках Тыва и Алтай в региональные отделения«Народного фронта» пришли главы регионов. Поддержку Путину выражают врачи и учителя, пенсионеры и студенты, военнослужащие и предприниматели.

    22 декабря 2023, 09:09
    Путин передал акции «Рольфа» во временное управление Росимущества
    Путин передал акции «Рольфа» во временное управление Росимущества
    @ Антон Ваганов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Акции автодилера «Рольф» и его дочерние компании передаются во временное управление Росимущества, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Согласно документу, во временное управление переходят 15 198 акций «Рольфа», принадлежащих «Рольф моторс», и 660 759 610 акций «Рольфа», которыми владел кипрский офшор «Деланс лимитед», передает ТАСС.

    Под временное управление попадут также все доли в уставном капитале «Рольф эстейт Санкт-Петербург», «Рольф моторс» и «Рольф тех».

    Ранее прокуратура просила приговорить директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро к девяти годам колонии общего режима.

    Напомним, в 2019 году СК возбудил в отношении главы «Рольфа» и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей.

    Коментарии (9)
    21 декабря 2023, 16:27
    Путин прервал совещание ради разговора с участницей акции «Елка желаний»
    Путин прервал совещание ради разговора с участницей акции «Елка желаний»
    @ t.me/news_kremlin

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин прервал заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, чтобы узнать, как выполнено желание девочки – участницы акции «Елка желаний». Президент назвал звонок Ксении Мазневой не менее важным делом, чем работа Совета.

    «Мы с вами занимаемся очень важным делом, но есть не менее важные дела. Например, все вы участвовали в акции «Елка желаний» и сопровождаете своих подопечных. Я должен отлучиться на несколько минут и узнать, как идут дела у Ксении Мазневой, которая хотела попробовать себя в роли ведущей новостей», – сказал Путин.

    Глава государства исполнил мечту 13-летней Ксении из Санкт-Петербурга – попробовать себя в роли ведущей новостей.

    Вместе с телеведущей Екатериной Андреевой Ксения записала подводку в виртуальной студии Первого канала, а также к сюжету программы «Время». Своими впечатлениями школьница поделилась с Путиным в телефонном разговоре, говорится на сайте Кремля.

    4 декабря на площадке международной премии #МыВместе Путин присоединился к всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» и выбрал три шара-открытки с новогодними желаниями детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.

    Ксения учится в седьмом классе, увлекается рисованием. В будущем девочка хочет стать журналистом. Она из многодетной семьи – у Ксении есть два младших брата. Врачи поставили Ксении диагноз – врожденный порок развития конечностей. Девочка передвигается на коляске, но на маленькие дистанции ходит в сопровождении родителей.



    Коментарии (9)
    21 декабря 2023, 19:28
    Мадуро рассказал Путину о переговорах с президентом Гайаны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе телефонного разговора проинформировал российского лидера Владимира Путина о переговорах с президентом Гайаны по ситуации вокруг района Эссекибо.

    Путин поддержал разрешение территориального спора Венесуэлы и Гайаны относительно района Эссекибо политико-дипломатическим путем, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    В ходе переговоров венесуэльский и российский лидеры также затронули вопросы сотрудничества в области энергетики, торговли и инвестиций, а также культурно-гуманитарной сфере. Они обсудили общность подходов к формированию справедливого многополярного миропорядка, непринятие противозаконных санкций и вмешательства во внутренние дела стран.

    Кроме того, президенты поздравили друг друга с наступающими новогодними и рождественскими праздниками и договорились продолжать контакты. Путин пригласил Мадуро посетить Россию в следующем году.

    Ранее лидер Бразилии и премьер-министр договорились с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро о прямых переговорах с Гайаной по территориальному спору вокруг района Эссекибо. В ходе переговоров президенты Венесуэлы и Гайаны условились не применять силу в территориальном споре.

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    21 декабря 2023, 14:33
    Путин дал старт движению по автомобильной дороге М-12 «Восток» до Казани

    Путин дал команду начать движение по автомобильной дороге М-12 «Восток» до Казани

    Путин дал старт движению по автомобильной дороге М-12 «Восток» до Казани
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин дал команду на начало движения по автомобильной дороге М-12 «Восток» до Казани.

    «С Богом! Разрешаю», – цитирует ТАСС его слова.

    По новой трассе от Москвы до Казани можно добраться за шесть с половиной часов со скоростью 110 км/час.

    По информации Автодора, стоимость проезда по трассе М-12 на участке от Москвы до Казани составит 4481 рубль для легковых авто.

    В четверг Путин провел церемонию открытия автодороги М-12 «Восток» до Казани, назвав возведение автомагистрали М-12 «Восток» отличным примером воплощения в жизнь масштабного инфраструктурного проекта. Президент добавил, что сам бы хотел проехать по трассе.

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    21 декабря 2023, 10:59
    Назначены три сопредседателя предвыборного штаба Путина
    Назначены три сопредседателя предвыборного штаба Путина
    @ Сергей Киселев/Агентство «Москва», Сергей Карпухин, Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Народный артист России и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко и спикер Народного совета ДНР Артем Жога назначены сопредседателями предвыборного штаба российского лидера Владимира Путина.

    Сопредседателями предвыборного штаба главы государства стали народный артист России и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко и спикер Народного совета ДНР Артем Жога, передает «Интерфакс».

    Сопредседатели штаба уже провели совещание с главой исполкома Народного фронта Михаилом Кузнецовым в режиме ВКС.

    По словам Лысенко, с 23 декабря начнется сбор подписей в поддержку действующего президента.

    Жога в свою очередь добавил, что сопредседатели штаба будут сообщать Путину о проблемах в разных регионах страны, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг начал работать избирательный штаб действующего президента Путина. Ранее Центризбирком России зарегистрировал поданные документы Путина и группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения действующего российского лидера на выборах президента в 2024 году.

    Эксперт Александр Брод объяснил газете ВЗГЛЯД решение Путина баллотироваться в качестве самовыдвиженца.

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    21 декабря 2023, 15:59
    Путин назвал способ избежать всплесков цен на отдельные товары
    Путин назвал способ избежать всплесков цен на отдельные товары
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избежать резких скачков цен на отдельные товары можно посредством построения экономики предложения на российском рынке, заявил президент России Владимир Путин.

    «Подчеркну, построение именно такой экономики – экономики предложения, в том числе позволит в будущем избегать всплесков цен на отдельные товары. А такие проблемы, как вы знаете, есть. Наши граждане столкнулись с подобными ценовыми скачками в последние месяцы», – сказал глава государства в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает ТАСС.

    Необходимо обеспечить достаточное предложение товаров на внутреннем рынке России, заявил Путин. Это касается как потребительского сегмента, так и инвестиционного, подчеркнул президент.

    «За счет деловой активности обеспечить растущий спрос внутреннего рынка достаточным предложением по широкой группе товаров, имею в виду как товары потребительского сегмента, так и продукцию инвестиционного спроса: машины, станки, технологическое оборудование», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что преодолевать бедность нужно с помощью экономики квалифицированных кадров.

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    21 декабря 2023, 15:54
    Путин: Тенденцию на снижение рождаемости в России пока не удается переломить

    Tекст: Валерия Городецкая

    Наличие тенденции на снижение рождаемости в России известно, однако пока ее не удается преломить, заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы знаем это хорошо, пока не удается переломить тенденцию на снижение рождаемости», – сказал российский лидер на заседании по стратегическому развитию и национальным проектам, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что все планы по развитию инфраструктуры, социальной сферы и демографии в России предельно реалистичны.

    Коментарии (45)
    20 декабря 2023, 23:35
    Макрон допустил приглашение Путина во Францию

    Макрон не исключил приглашения Путина на празднование 80-летия высадки в Нормандии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключает возможность приглашения в республику президента России Владимира Путина в 2024 году торжества по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, но только в случае проведения мирных переговоров по Украине.

    Макрон в большом телеинтервью, транслировавшемся в эфире телеканала France 5, заявил, что Путин может быть в числе приглашенных гостей на торжества по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. По его словам, это возможно при условии, если «только он не проведет мирные переговоры и не изменит ситуацию с президентом Украины Владимиром Зеленским», передает ТАСС.

    Ранее Макрон заявил, что готов к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным при наличии «серьезных предложений», отметив, что его «телефонный номер не изменился».

    Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции заявил, что Россия готова взаимодействовать с Францией, но Макрон решил прервать отношения. «Не мы же прекратили, не я же прекратил. Это он прекратил. Если есть интерес – пожалуйста, мы готовы», – заметил он.

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    21 декабря 2023, 11:34
    Путин поручил обеспечить автоматическое подтверждение отсрочки от призыва
    Путин поручил обеспечить автоматическое подтверждение отсрочки от призыва
    @ Кирилл Брага/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин потребовал обеспечить автоматическое подтверждение права на отсрочку от призыва, говорится в перечне поручений по вопросам призыва граждан на военную службу.

    Как указано в документе, Минобороны совместно с Минцифры должны «организовать работу по обеспечению автоматического подтверждения права на предоставление отсрочки от призыва на военную службу», передает ТАСС. Им же следует обеспечить «актуализацию сведений воинского учета преимущественно без личной явки граждан в военный комиссариат».

    В документе, опубликованном на сайте Кремля, указано, что необходимо организовать «информирование граждан о применении в отношении них временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата». Также следует предусмотреть «направление гражданам уведомлений, предусмотренных статьей 71 федерального закона №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (статья 71 касается временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата) и «возможность обжалования решений», принятых по этому закону.

    Еще одно поручение Путина – обеспечение «возможности предоставления работодателями сведений, необходимых для осуществления воинского учета, с использованием государственной информационной системы». Ответственными за выполнение всех этих задач назначены министр обороны Сергей Шойгу и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Они должны представить президенту доклад до 15 января 2024 года и далее отчитываться один раз в месяц.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин дал поручение Минобороны провести осенний призыв в армию 2024 года с использованием государственной инфосистемы единого реестра повесток.

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    22 декабря 2023, 16:50
    Лавров: Западу не удалось исключить Россию из ЮНЕСКО

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Западу не удалось добиться исключения России из ЮНЕСКО

    Tекст: Денис Тельманов

    Западные страны не смогли добиться отмены участия России в ЮНЕСКО – специализированном учреждении ООН по вопросам образования, науки и культуры, которое включает достопримечательности в список Всемирного наследия. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на общем собрании комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

    «Отменить Россию в ЮНЕСКО не получилось. Как отметил президент Путин в ноябре нынешнего года в ходе Санкт-Петербургского культурного форума, по линии организации у нас осуществляются весьма серьезные проекты, которые вызывают широкий интерес в мире», – приводит слова Лаврова ТАСС.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выступил против идеи выхода России из ЮНЕСКО и назвал ерундой предложения выйти из ООН. Путин напомнил, что Россия является основателем этих организаций.

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    21 декабря 2023, 17:05
    Путин: Америке и Европе пора закончить валять дурака
    Путин: Америке и Европе пора закончить валять дурака
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия не закрывается от Америки и Европы, им «пора закончить валять дурака» в ожидании крушения России, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

    «Хочу отметить, что мы не закрываемся от американского континента, от Северной Америки, США и Канады, мы не закрываемся от европейских стран… Им [Америке и Европе] вообще пора закончить валять дурака и ждать, пока мы рухнем», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что Вашингтон специально втащил Россию и Европу в конфликт на Украине, чтобы добиться своих целей.

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    21 декабря 2023, 10:19
    Начал работать избирательный штаб Путина

    Начал работать избирательный штаб действующего президента Путина

    Начал работать избирательный штаб Путина
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Избирательный штаб действующего российского лидера Владимира Путина начал свою работу в Гостином дворе.

    Отмечается, что в штабе будут размещены руководство и волонтеры, его работа будет круглосуточной, передает ТАСС.

    Ранее Центризбирком России зарегистрировал поданные документы Путина и группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения действующего российского лидера на выборах президента в 2024 году.

    Эксперт Александр Брод объяснил газете ВЗГЛЯД решение Путина баллотироваться в качестве самовыдвиженца.

    Коментарии (14)
    20 декабря 2023, 23:25
    Путин поручил закладывать «резерв мощности» при расширении Восточного полигона

    Tекст: Вера Басилая

    Восточный полигон нужно расширять не просто до утвержденных показателей, но и с учетом резерва мощности, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию этих железнодорожных магистралей.

    «Нужно не только добиваться поставленных ориентиров, но, что называется, закладывать резервы мощности, чтобы при необходимости в сжатые сроки с небольшими затратами расширить возможности железных дорог», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин призвал нарастить провозную способность магистралей Восточного полигона.

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    20 декабря 2023, 22:50
    Путин назвал крайне востребованным восточное направление железных дорог России

    Путин: Восточное направление железных дорог России крайне востребовано

    Tекст: Вера Басилая

    Восточное направление российских железных дорог сейчас крайне востребовано, объемы перевозок на нем растут, загрузка гарантирована на годы вперед, заявил президент России Владимир Путин на совещании о развитии Восточного полигона железных дорог.

    «Восточное направление железных дорог <…> крайне востребовано. Объемы перевозок за последние годы заметно выросли и продолжают увеличиваться. Значит, загрузка магистралей гарантирована на годы вперед», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент России Владимир Путин в среду поздно вечером собрал совещание по теме развития Восточного полигона железных дорог. Мероприятие проходит по видеоконференцсвязи.

    Восточный полигон железных дорог объединяет Транссиб и Байкало-Амурскую магистраль (БАМ). По поручению президента идет модернизация Восточного полигона, и Путин неоднократно подчеркивал, что темпы этой работы нужно наращивать

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    22 декабря 2023, 17:38
    Предвыборные штабы Путина начали открываться в российских регионах
    Предвыборные штабы Путина начали открываться в российских регионах
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России начали открываться региональные штабы кандидата в президенты России Владимира Путина, которые в ближайшее время будут заниматься сбором подписей в его поддержку.

    Региональные избирательные штабы уже открылись в Москве, Калуге, Южно-Сахалинске, Саратове, Иркутске, Новосибирске, Тюмени, Волгограде, Омске, Хабаровске, Чите, Вологде, Владивостоке и ряде других городов. Московский штаб расположился в Гостином дворе, в нем будут размещены руководство и волонтеры, работа штаба будет круглосуточной.

    В пятницу избирательный штаб Путина начал работу в Херсонской области, он стал первым в новых регионах России. Сбор подписей в поддержку действующего президента начнется 23 декабря. «Основная задача нашего штаба – это приложить все усилия для консолидации прогосударственных людей, патриотов», – сказал советник управления региональной и технологической работы ЦИК партии «Единая Россия», член президиума херсонского регионального отделения партии Максим Анисимов на открытии штаба, передает ТАСС.

    В городе Геническе Херсонской области в штаб вошли представители разных общественных организаций. С понедельника работа штаба стартует и в Скадовске.

    Кроме того, штаб общественной поддержки Путина открылся в Луганске. Сопредседателям штаба назначены солист Луганской академической филармонии, заслуженный артист ЛНР Сергей Чуйков, руководитель регионального штаба АНО «Комитет семей воинов Отечества» в ЛНР Юлия Кожевникова, директор Краснодонского музея «Молодая гвардия» Наталья Николаенко.

    Штаб в Сахалинской области находится в городе Южно-Сахалинске. Сопредседателями штаба поддержки стали председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Александр Кознов, и. о. руководителя исполкома ОНФ Сахалинской области Алена Силачева и директор гимназии №1 им. Пушкина Татьяна Чуприкова.

    В состав рязанского штаба вошли члены региональных отделений «Единой России» и ОНФ, представители общественных организаций.

    Сопредседателями штаба в Иркутске стали директор Иркутского академического драматического театра Анатолий Стрельцов и руководитель филиала фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в Иркутской области Юлия Домашевская.

    Избирательный штаб Путина также открылся в Новосибирске, его сопредседателями назначены председатель Общественной палаты Новосибирской области, председатель областной Федерации профсоюзов, руководитель исполкома Народного фронта по Новосибирской области и еще несколько человек.

    Избирательный штаб в Волгограде возглавили директор ООО СП «Донское» Александр Колесниченко, директор ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» Галина Генералова и председатель Волгоградской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Александр Струков.

    В Омске и Чите штабы заработали на базе штабов общественной поддержки партии «Единая Россия».

    Хабаровский штаб по поддержке Путина возглавят ректор ТОГУ Юрий Марфин, руководитель филиала фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Хабаровскому краю Алена Чаплыгина, главврач краевой клинической больницы имени профессора С. И. Сергеева Андрей Субботин.

    Сопредседателями штаба в Вологде стали председатель Общественной палаты Вологодской области, ректор ВоГУ Вячеслав Приятелев, руководитель Центра патриотического воспитания детей и молодежи Вологды Сергей Голубев, а также директор череповецкого Центра боевых искусств Юрий Филимонов.

    Ранее в России начали работу общественные штабы по наблюдению за выборами президента.


    Коментарии (26)
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      Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий военнослужащим бесплатно хранить свое семя в криобанках. Этим украинцев убеждают в том, что погибнуть в конфликте с Россией не так уж страшно – род все равно не прервется. Если, конечно, замороженное семя будет кем-то востребовано.

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      «Народ вороватый, мы это давно уже поняли. Вороватый раньше был в таком, знаете, политическом плане, в смысле отказа от договоренностей, в смысле попыток обмануть кого-то. Но теперь вороватый уже в прямом смысле». Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал планы немецких властей по присваиванию российских активов.

    • Трампа сняли с выборов

      Верховный суд штата Колорадо принял беспрецедентное решение, запретив Дональду Трампу участвовать в праймериз штата как «организатору антиконституционного мятежа» – того самого «захвата Капитолия». Означает ли это, что президент США Джо Байден теперь будет соперничать на выборах сам с собой?

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