Волонтеры «Народного фронта» начали сбор подписей в поддержку Путина

«Я считаю, что это очень важное для нас решение, потому что ситуация в мире очень непростая. С достоинством выйти из этой ситуации можно только с сильным лидером, которым, безусловно, является Владимир Владимирович. Здесь, я думаю, ни у кого никаких сомнений нет», – приводятся слова сопредседатель центрального штаба «Народного фронта» и гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Я пришел, как гражданин России, я горжусь нашей страной, возглавляя коллектив российских железнодорожников, я знаю – все, что сделано за этот промежуток времени в нашей отрасли, все связано с именем нашего президента Владимира Путина. Мы видим, как изменилось пассажирское движение. Весь подвижной состав заменен, заменены вагоны, каждый год выходит новый модельный ряд. Мы перед собой ставим амбициозные задачи и точно будем жить в самой продвинутой и красивой стране», – отметил член центрального штаба «Народного фронта» и гендиректор – председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров.

«Мы прекрасно понимаем, что развитие спорта в России непосредственно связано с Владимиром Путиным. Благодаря его вниманию к продвижению спорта в нашей стране у нас созданы прекрасные условия и инфраструктура для спортсменов. Спортивное сообщество очень благодарно ему за поддержку и внимание», – заявила член центрального штаба «Народного фронта», фехтовальщица на саблях, двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая.

«Думаю, что просто невозможно представить другого лидера. Именно президент Путин обеспечивает нашей стране стабильность и консолидацию», – рассказал член центрального штаба «Народного фронта», режиссер и гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.

Волонтеры ведут сбор подписей в разных регионах. В Смоленске свою подпись поставил военкор Семен Пегов, в республиках Тыва и Алтай в региональные отделения«Народного фронта» пришли главы регионов. Поддержку Путину выражают врачи и учителя, пенсионеры и студенты, военнослужащие и предприниматели.