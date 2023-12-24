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Число пострадавших от обрушения горки в Хакасии увеличилось до девяти
Число пострадавших от обрушения в Хакасии горки увеличилось до девяти
Число пострадавших в результате обрушения горки в поселке Усть-Абакан Хакасии увеличилось до девяти, сообщили в СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Как сообщили в ведомстве, всего получили травмы восемь детей и один взрослый, госпитализированы двое детей, их состояние стабильное.
Как сообщила глава Усть-Абаканского района Елена Егорова, администрация поселка еще в прошлом году получала штраф от ГИБДД за несогласованное размещение объекта, а в текущем году горку никто не согласовывал.
Ранее Егорова рассказала, что в поселке Усть-Абакан в Хакасии из-за обрушения горки пострадали семеро несовершеннолетних.