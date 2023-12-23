В Хакасии семеро детей пострадали при обрушении горки

Tекст: Алексей Дегтярев

Переломы получили дети 2013 и 2014 годов рождения, их увезли в республиканскую больницу, сообщила Егорова ТАСС.

Пятерых детей приняли в травмпункте. Все семеро пострадавших – несовершеннолетние.

Она пояснила, что, согласно предварительным данным, на горке в момент обрушения было около 10 человек. Сама горка не имеет сертификации. На месте также работают правоохранители.

В следственном управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что горка еще не была сдана в эксплуатацию, но ограждающих элементов, которые блокировали бы доступ к ней, не было. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Ивановской области в декабре школьники провалились под грунт и получили ожоги после прорыва трубы с кипятком.