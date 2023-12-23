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В Хакасии семеро детей пострадали при обрушении горки
В поселке Усть-Абакан в Хакасии из-за обрушения горки пострадали семеро несовершеннолетних, сообщила руководитель Усть-Абаканского района Елена Егорова.
Переломы получили дети 2013 и 2014 годов рождения, их увезли в республиканскую больницу, сообщила Егорова ТАСС.
Пятерых детей приняли в травмпункте. Все семеро пострадавших – несовершеннолетние.
Она пояснила, что, согласно предварительным данным, на горке в момент обрушения было около 10 человек. Сама горка не имеет сертификации. На месте также работают правоохранители.
В следственном управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что горка еще не была сдана в эксплуатацию, но ограждающих элементов, которые блокировали бы доступ к ней, не было. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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