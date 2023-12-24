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Американский генерал обвинил Запад в провале контрнаступления ВСУ
Бывший главнокомандующий армией США в Европе Ходжес счел провал контрнаступления ВСУ неудачей Запада
Запад не предоставил Киеву необходимые вооружения, поэтому украинское контрнаступление провалилось, заявил бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес.
Ходжес выразил разочарование в связи с тем, что контрнаступление вооруженных сил Украины не привело к результатам, на которые рассчитывал Запад и которые сам генерал предсказывал. По его мнению, неудачу потерпел не Киев, а Запад, поскольку не обеспечил ВСУ военно-воздушной мощью, высокоточным оружием большой дальности и прочей техникой, передает РИА «Новости».
Напомним, Ходжес заявлял, что в январе 2023 года украинские войска «войдут в Мариуполь и Мелитополь».