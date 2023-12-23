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    Суд в Колорадо помог противникам США во всем мире
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    Пушков оценил заявление главы Минобороны Финляндии о войне с Россией
    Депутат: Зюганов не пошел на выборы президента из-за опасений выступить хуже Грудинина
    Командир ВСУ Самовар заявил о гарантии победы России
    На Украине пожаловались на «несправедливую» конкуренцию с россиянкой на «Мисс Земля»
    Мэр Лондона изменил мнение о передаче Киеву предназначенных для утилизации машин
    Предсказана реакция банков Турции на указ Байдена о санкциях против России
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Байден под перекрестным еврейским и арабским огнем

    Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Украинцы – те же мы, только соблазненные

    Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.

    33 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бесовский соблазн антисемитизма

    Людям, увы, свойственна ксенофобия. Культура, образование, традиции, религия должны бы ее сдерживать, но они справляются не всегда.

    61 комментарий
    23 декабря 2023, 16:54

    МВД записало ролик о правилах запуска салюта

    Tекст: Кристина Цыцура

    В МВД опубликовали информационный ролик, цель которого – обезопасить россиян в новогодние праздники.

    На записи сотрудник правоохранительных органов просит граждан аккуратней обращаться с салютом и петардами. Чтобы избежать получение травм, в частности, необходимо стоять как можно дальше от места запуска пиротехники.

    Ролик опубликован в Telegram-канале МВД России.

    Ранее сообщалось, что в Москве отменили салюты и фейерверки на Новый год.

    22 декабря 2023, 21:48
    Херш раскрыл новые подробности подрыва «Северных потоков»

    Херш: США подготовили подрыв «Северных потоков» до начала СВО

    Херш раскрыл новые подробности подрыва «Северных потоков»
    @ Imago Images/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские власти начали подготовку подрыва «Северных потоков» еще до того, как Россия начала спецоперацию на Украине, заявил журналист из США Сеймур Херш.

    Тайная миссия в Балтийском море начала готовиться «за недели» до начала СВО на Украине, приписанные к миссии американцы полагали, что целью было убедить российского лидера Владимира Путина «не вторгаться», указал Херш в статье на платформе Substack, передает РИА «Новости».

    После начала СВО американской команде в Норвегии поступил приказ «продолжить работу и найти способ довести ее до конца». Диверсию подготовили к концу мая 2022 года, но ее отложил без объяснения причин президент США Джозеф Байден, добавил Херш.

    Приказ Байдена об исполнении подрыва поступил в сентябре 2022 года, три из четырех веток трубопровода уничтожили после того, как бомбы активировались с помощью низкочастотного сонара.

    Время было выбрано не случайно, момент был «нацелен» на канцлера ФРГ Олафа Шольца, продолжил исследователь. В ЦРУ у некоторых сложилось впечатление, что Байден опасался возможности того, что «Шольц мог дать слабину» перед приближением зимы.

    До этого Херш заявлял, что Шольц был осведомлен о планах США по взрыву «Северных потоков».

    Коментарии (47)
    22 декабря 2023, 19:01
    Германия приравняла Россию к Сейшельским островам

    Власти ФРГ внесли Россию в список стран – налоговых убежищ

    Германия приравняла Россию к Сейшельским островам
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер и глава министерства экономики Германии Роберт Хабек подписали распоряжение, в соответствии с которым Россия включена в список стран – налоговых убежищ.

    В документе, опубликованном в Федеральном вестнике ФРГ, указывается, что с 20 декабря Россия считается государством, не готовым осуществлять сотрудничество по вопросам налогообложения, передает ТАСС.

    В перечне таких стран также числятся Антигуа и Барбуда, Белиз и Сейшельские острова.

    Поясняется, что Россия включена в список на основании приложения 1 заключения Совета ЕС о пересмотренном списке «некооперативных стран и территорий для целей налогообложения» от 17 октября 2023 года.

    В феврале Евросоюз включил в список «налоговых убежищ» Британские Виргинские острова, Коста-Рику, Маршалловы острова и Россию.

    Коментарии (36)
    23 декабря 2023, 05:25
    Украинский пропагандист-русофоб воспользовался саммитом ЕС для бегства с Украины

    Телеведущий Печий не захотел возвращаться на Украину после саммита ЕС в Брюсселе

    Украинский пропагандист-русофоб воспользовался саммитом ЕС для бегства с Украины
    @ @alexeypechiy

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский телеведущий Алексей Печий, который получил аккредитацию на саммит ЕС в Брюсселе, не стал возвращаться на Украину, сообщили СМИ. На Украине он вел эфиры на ТВ и собственный канал YouTube, где регулярно сообщал о скором разгроме России, уверял, что «ВСУ заходят в Крым», и рассказывал, как не любит русских.

    Украинские СМИ сообщили, что Печий «решил сбежать из страны» и «не вернулся на Украину» из Брюсселя. Руководство «24 канала», на котором работал Печий, сообщило, что шокировано поступком журналиста, передает ТАСС.

    Сам Печий заявил, что решение было сложным. Он связывает свое бегство с Украины с изменением отношения к его стране на Западе. По версии журналиста, он планирует приложить усилия к «медиапродвижению украинской повестки» в ЕС.

    До своего бегства Печий вел эфиры на украинском ТВ в рамках телемарафона и собственный канал в YouTube, где регулярно рассказывал, что «ВСУ заходят в Крым» и уже прорвали оборону русских на юге Украины, что «россияне бегут», а российские и белорусские власти теряют контроль над ситуацией в своих странах.

    Певчий публично заявлял о своей острой неприязни к россиянам, а каждый свой ролик начинал фразой: «Приветствую всех свободных и непокоренных украинцев!»


    Коментарии (29)
    22 декабря 2023, 20:28
    Рэпер Vacio извинился за участие в голой вечеринке Ивлеевой
    Рэпер Vacio извинился за участие в голой вечеринке Ивлеевой
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Арестованный за мелкое хулиганство после участия в скандальной вечеринке блогера Насти Ивлеевой рэпер Николай Васильев, известный как Vacio, принес извинения.

    «Меня зовут Васильев Николай Михайлович... Приношу извинения за то, что оскорбил чувства многих людей в столь тяжелое время для нашей страны», – сказал рэпер, передает РИА «Новости».

    Рэпер пояснил, что его пригласили на вечеринку с «почти голым» дресс-кодом, своим нарядом он хотел удивить присутствующую на мероприятии публику. «В итоге я был замешан в видео с участниками этой вечеринки, которых я абсолютно не знаю, и хочу сказать, что я никак не поддерживаю ЛГБТ (движение признано экстремистским в России), не хотел сделать никакой пропаганды, я осуждаю сторонников ЛГБТ», – оправдался Васильев.

    Ранее общественники заявили на блогера Настю Ивлееву в прокуратуру из-за «голой» вечеринки. Сама блогер заявила, что не видит ничего «бесовского» в организованном ею мероприятии, и пообещала продолжение.

    Участвовавшего в вечеринке рэпера Николая Васильева (Vacio) задержали, суд оштрафовал его за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и арестовал на 15 суток за мелкое хулиганство.

    Коментарии (103)
    22 декабря 2023, 18:11
    Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Борис Матвеев
    Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Борис Матвеев
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Петербурге скончался актер театра и кино заслуженный артист России Борис Матвеев, он участвовал в работе над известными сериалами, а также служил в Большом театре кукол, сообщили в БТК.

    Матвеев умер на 75-м году жизни, он сыграл в БТК несколько десятков ролей, передает ТАСС со ссылкой на сообщение театра.

    Особо в театре отметили его работы в спектаклях «Щелкунчик, или Рождественские сны и видения Мари Штальбаум», «Большое путешествие маленькой Елочки», «Холстомер».

    Также он принимал участие в телесериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия».

    Матвеев родился 19 октября 1949 года. В 1975 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (сейчас Российский государственный институт сценических искусств).

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    23 декабря 2023, 10:19
    Пушков отреагировал на заявления главы Минобороны Финляндии о войне с Россией

    Пушков ответил на заявления главы Минобороны Финляндии о «холодной войне» с Россией

    Пушков отреагировал на заявления главы Минобороны Финляндии о войне с Россией
    @ Светлана Шевченко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Западные страны ведут против Москвы «ледяную войну», участвуя при этом в «горячей» на Украине, заявил сенатор Алексей Пушков.

    В своем Telegram-канале он указал: глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявлял, что западные государства готовятся к «новой холодной войне» с Россией. Однако такое заявлено неточно: страны Запада уже почти два года они сами ее ведут против России в самой активной форме.

    Пушков добавил, что к войне на Украине готовились с 2014 года, когда ввели первые санкции против России, а с точки зрения расширения НАТО на восток – еще раньше.

    По словам сенатора, в годы холодной войны»отношения между Западом и Москвой были гораздо лучше, несмотря на случавшиеся кризисы.

    «Советский газ шел в Западную Европу, и никто не взрывал трубопроводы», – подчеркнул он.

    Пушков заметил, что сейчас Запад ведет против России не холодную, а «ледяную» войну, а на Украине вообще принимает участие в «горячей», однако притворяется, будто ничего этого не делает.

    «Вроде как не имеет отношения, при этом на деле являясь ее инициатором», – заключил политик.

    Ранее Хяккянен заявил, что Финляндия начнет производство артиллерийских боеприпасов для Украины.

    Коментарии (20)
    23 декабря 2023, 10:24
    Предсказана реакция банков Турции на указ Байдена о санкциях против России

    Halk TV сообщил, как банки Турции отреагируют на указ Байдена о санкциях против России

    Предсказана реакция банков Турции на указ Байдена о санкциях против России
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    После указа президента США Джо Байдена о расширении правовых оснований для введения антироссийских санкций турецкие банки могут начать вести себя более осторожно с Россией, что скажется на проведении операций в долларах, сообщает телеканал Halk TV.

    Указ может заставить турецкие банки быть более осторожными в деловых отношениях с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкое СМИ.

    Указ Байдена может усложнить проведение операций в долларах США, а это негативно скажется на внешней торговле и инвестициях Турции. Также это может замедлить экономический рост.

    Ранее Байден подписал указ, который предусматривает возможность введения ограничений против финансовых институтов, работающих с Россией.

    Коментарии (11)
    23 декабря 2023, 06:54
    Россия обвинила США в размежевании мирового рынка

    Посол Антонов обвинил США в усиливающемся из-за санкций размежевании мирового рынка

    Россия обвинила США в размежевании мирового рынка
    @ Pavel Bednyakov/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США «как будто не понимают или не хотят понимать», что своими санкциями усиливают искусственное размежевание мирового рынка, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram посольства, заявил, что американские «стратеги никак не угомонятся даже накануне рождественских каникул» и хотят показать «пресловутое стремление нанести России стратегическое поражение», в том числе в экономике.

    Хотя США предпринимают безуспешные попытки помешать развитию российского «нацхозяйства» и специальной военной операции на Украине, основная часть объявленных минфином санкций нацелена на третьи страны, сказал Антонов. Он обвинил Вашингтон в попытках запугать партнеров России и прервать их «взаимовыгодные связи», ставя под угрозу «статус долларовой юрисдикции в глазах Глобального Юга, да и собственных сателлитов».

    Кроме того, американские «санкционные фантазии» препятствуют возможности вернуться ко «взаимоуважительному диалогу между великими державами по тому недлинному перечню тем, где Россия и США еще могли бы выступать с близких позиций», заявил посол.

    Напомним, президент США Джо Байден подписал указ, который предусматривает возможность введения ограничений против финансовых институтов, которые, по мнению Вашингтона, осуществляют транзакции в интересах оборонно-промышленного комплекса России.

    Коментарии (22)
    22 декабря 2023, 20:02
    Экс-командир «Айдара» допустил отступление ВСУ из Авдеевки до нового года
    Экс-командир «Айдара» допустил отступление ВСУ из Авдеевки до нового года
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская армия до нового года может отступить из Авдеевки, заявил бывший командир батальона «Айдар» (запрещенная в России террористическая организация) Евгений Дикий, сообщают украинские СМИ.

    По словам Дикого, силы России значительно продвинулись в районе Авдеевки, поэтому вероятность того, что ВСУ придется покинуть этот населенный пункт, выше, чем вероятность того, что украинские военные его удержат, пишет «Страна.ua».

    «Я бы даже рискнул предположить, что решение отходить из Авдеевки нам придется принимать еще даже до нового года», – приводит издание слова экс-командира «Айдара».

    Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин объяснил отступление ВСУ под Купянском.

    Коментарии (6)
    23 декабря 2023, 01:55
    Алаудинов заявил, что Россия «поставит точку в СВО» в 2024 году

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил, что в 2024 году Россия «окончательно поставит точку в СВО»

    Алаудинов заявил, что Россия «поставит точку в СВО» в 2024 году
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    В зоне специальной военной операции на Украине «дела на данный момент обстоят очень хорошо», заявил командир спецназа «Ахмат», герой России Апты Алаудинов, который считает, что в 2024 году Россия «окончательно поставит точку в СВО».

    Алаудинов рассказал, что российские войска каждый день «продвигаются вперед, выбивают противника, забирают у него те укрепы и высоты», которые вооруженные силы Украины штурмовали «на протяжении пяти-шести месяцев», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

    Как отметил Алаудинов, российские войска берут эти участки под контроль «с наименьшими потерями», действуя «намного грамотнее, техничнее», чем ВСУ. По его словам, российские силы «уже хорошо продвинулись вперед на некоторых участках» и «готовятся к продвижению на остальных».

    «Я думаю, что следующий год, это будет год, когда мы окончательно поставим точку в СВО», – сказал Алаудинов. Он считает, что Россия де-факто уже одержала победу, а в умах жителей Украины и мировых элит наблюдается перелом. Алаудинов считает, что от российской армии сейчас требуется «грамотно доделать свою работу, без больших потерь».

    Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что в 2024 году Россию ждет победа в конфликте с Украиной. По его мнению, СВО может завершиться летом 2024 года.

    Коментарии (43)
    23 декабря 2023, 13:55
    У Киркорова предложили отобрать звание народного артиста

    У Киркорова предложили отобрать звание народного артиста после вечеринки у Ивлеевой

    У Киркорова предложили отобрать звание народного артиста
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Лишить певца Филиппа Киркорова звания народного артиста России из-за участия в вечеринке Насти Ивлеевой в «Мутаборе» предложил общественник Виталий Бородин.

    На Киркорова пожаловались в Минкульт. Общественнику не понравился полуобнаженный дресс-код мероприятия, в частности, одежда Киркорова, пишет Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Ранее общественники заявили на блогера Настю Ивлееву в прокуратуру из-за «голой» вечеринки. Сама блогер заявила, что не видит ничего «бесовского» в организованном ею мероприятии, и пообещала продолжение.

    Коментарии (55)
    23 декабря 2023, 09:58
    В ОБСЕ отказались отвечать на вопрос о «списке погибших» в Буче

    В ОБСЕ заявили, что не контактируют с Киевом по вопросу о «списке жертв» в Буче

    Tекст: Александра Юдина

    Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) заявило, что не имеет контактов с украинскими властями по вопросу о списке «жертв в Буче».

    В бюро отметили, что украинские власти, вероятно, собирают доказательства совершенных в Буче и других местах в Киевской области преступлений, однако организация не контактирует с Киевом по этим вопросам, передает РИА «Новости».

    Более того, в ОБСЕ добавили, что расследование должна провести Россия.

    Напомним, запрос был направлен в ОБСЕ из-за того, что Москва неоднократно запрашивала список пострадавших в Буче, однако он так и не был предоставлен.

    В апреле прошлого года в СМИ и социальных сетях появились фотографии и видеоматериалы с телами погибших в городе Буча в Киевской области. Утверждалось, что массовые расправы и пытки над мирными жителями якобы устроили российские военнослужащие, которые за несколько дней до этого покинули город.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров называл причиной провокации попытку сорвать российско-украинские переговоры.

    Коментарии (8)
    22 декабря 2023, 23:15
    Игрокам киевского футбольного клуба пришла групповая повестка в военкомат

    В киевский футбольный клуб «Оболонь» пришла групповая повестка в военкомат на 25 человек

    Tекст: Антон Антонов

    Групповая повестка от территориального центра комплектования (военкомата) пришла в футбольный клуб «Оболонь» в Киеве, сообщают украинские СМИ.

    Сообщается, что повестка пришла «на 25, кажется, человек». Как указывают СМИ, прежде украинские власти призывали спортсменов продолжать карьеру и не покидать Украину. Озвучено предположение, что повестка стала элементом «воспитательной работы», в качестве инициатора называют главного тренера, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава управления прессы и информации минобороны Украины Илларион Павлюк заявил, что украинская армия «все равно» доберет нужное количество людей с помощью мобилизации и рекрутинга.

    Коментарии (6)
    23 декабря 2023, 07:59
    В передаче Крыма УССР выявили «рекордный объем правового нигилизма»

    Глава парламента Крыма Константинов указал на «рекордный объем правового нигилизма» при передаче полуострова Украине

    В передаче Крыма УССР выявили «рекордный объем правового нигилизма»
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Передача Крыма УССР в 1954 году осуществлялась с «рекордным объемом правового нигилизма и игнорирования действующего тогда законодательства», сообщил глава крымского парламента, сопредседатель специальной рабочей группы Владимир Константинов.

    Константинов сообщил, что не знает, почему нельзя было осуществить передачу региона «по закону». Однако, отметил он, не будь тогда этих нарушений, сейчас «нечего было бы оспаривать» и отсутствовали бы «основания для подачи обращения в суд», передает РИА «Новости».

    Напомним, рабочая группа при крымском парламенте сообщала, что при передаче Крыма в состав УССР была нарушена юридическая основа трех конституций – СССР, РСФСР и УССР.

    Коментарии (40)
    23 декабря 2023, 14:21
    На Украине пожаловались на «несправедливую» конкуренцию с россиянкой на «Мисс Земля»

    На Украине пожаловались на «несправедливую» конкуренцию россиянки и украинки на «Мисс Земля»

    На Украине пожаловались на «несправедливую» конкуренцию с россиянкой на «Мисс Земля»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В суперфинале «Мисс Земля» во Вьетнаме российскую участницу Дарью Луконькину и украинскую участницу Анастасию Фейер заставили выступать на одной сцене, пишут украинские СМИ.

    Украинку не показали зрителям из-за «непонятных неполадок», все участницы выступали группами по пять человек у микрофонов, когда на сцене показалась группа с Фейер, трансляция прервалась и продолжилась уже на других участниках, утверждает украинская пресса, передает РИА «Новости».

    На следующем этапе конкурсантки выступали в купальниках, украинка «оказалась неподалеку» от россиянки и «была вынуждена делить с ней сцену».

    Также в публикациях выразили возмущение тому, что Фейер не попала даже в топ-20, тогда как Луконькина вошла в топ-8. По их мнению, украинке не дали достаточно экранного времени.

    В конкурсе «Мисс Земля-2023» победила представительница Албании Дрита Зири.

    Коментарии (16)
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