Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.2 комментария
МВД записало ролик о правилах запуска салюта
В МВД опубликовали информационный ролик, цель которого – обезопасить россиян в новогодние праздники.
На записи сотрудник правоохранительных органов просит граждан аккуратней обращаться с салютом и петардами. Чтобы избежать получение травм, в частности, необходимо стоять как можно дальше от места запуска пиротехники.
Ролик опубликован в Telegram-канале МВД России.
Ранее сообщалось, что в Москве отменили салюты и фейерверки на Новый год.