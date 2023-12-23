Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.0 комментариев
The Times: Новичкам в ВСУ не дают позывные, потому что они долго не живут
Киевское командование больше не дает новобранцам позывные, так как большинство из них в ближайшее время погибнет на поле боя, пишет The Times.
По словам украинского военного, масштаб потерь Украины остается засекречен, киевское командование даже не предпринимает попыток скрыть, что они огромны, передает телеканал 360.
Ранее издание The Hill предрекло падение Украины в 2024 году.