Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.20 комментариев
New York Times заявила о перехвате Россией инициативы в зоне СВО
New York Times заявила о перехвате Россией инициативы «на большей части поля боя» в зоне СВО
Российские войска «твердо перехватили инициативу на большей части поля боя» в зоне специальной военной операции на Украине, пишут СМИ.
Как отмечает New York Times, свидетельством этого стали «недавние наступления» российских войск, в результате которых Россия освободила от украинских сил новые территории, передает РИА «Новости».
Напомним, командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский заявил, что российская армия не прекращает ведения наступательных действий по всему фронту.