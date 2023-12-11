Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. На линии фронта что ни город или даже деревня – то русская история.20 комментариев
Генерал ВСУ сообщил о российском наступлении по всему фронту
Командующий сухопутными войсками Украины Сырский сообщил о наступлении российских сил по всему фронту
Российская армия не прекращает ведения наступательных действий по всему фронту, сообщил командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский.
Сырский заявил, что вместе с украинскими командирами, которые руководят ВСУ на восточном направлении, провел тщательный анализ обстановки, пишет «Российская газета».
Напомним, продвижение российских войск на нескольких участках стало видоизменять конфигурацию линии боевого соприкосновения, на некоторых направлениях ВСУ не в состоянии удерживать устойчивые позиции.