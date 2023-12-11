В ВСУ заявили о необходимости отступить на запад

Украинский офицер Грин: Киеву придется сдать несколько позиций из-за неудобства обороны

Tекст: Вера Басилая

Грин пожаловался, что у ВСУ сложилась плохая ситуация, когда придется оставить плацдарм на левом берегу Черного Жеребца, и, возможно, на левом берегу Оскола для того, чтобы минимизировать свои потери, передает РИА «Новости».

Он отметил, что войскам Украины придется обороняться «все дальше и дальше на запад».

Ранее жительница Херсона рассказала, что солдаты ВСУ открыто грабят жилые дома и квартиры, а свои действия объясняют тем, что ничего не хотят оставлять русским.