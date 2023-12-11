  • Новость часаЭмоциональный диалог Зеленского и Орбана попал на видео
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Обвинения против России прикрывают некомпетентность властей Германии
    Путин заявил об «оборзевших» властях Украины
    Минобороны России впервые сообщило о применении Ка-52М в зоне СВО
    В ВСУ заявили о необходимости отступить на запад
    Путин и Нетаньяху обсудили Газу и Иран
    Милей вступил в должность президента Аргентины
    Лавров пообещал служить стране столько, сколько потребуется
    СБУ объяснила арест гражданина США на Украине
    Песков: Сотрудничество Россия с ОАЭ и Саудовской Аравией пока не может быть публичным
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Линия фронта проходит через историю

    Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. На линии фронта что ни город или даже деревня – то русская история.

    20 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов «Скажите спасибо, что живыми отпускаем»

    До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около тринадцати с половиной тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.

    11 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев Одиночество США могут понять только русские

    Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.

    24 комментария
    11 декабря 2023, 00:23

    Генерал ВСУ сообщил о российском наступлении по всему фронту

    Командующий сухопутными войсками Украины Сырский сообщил о наступлении российских сил по всему фронту

    Tекст: Антон Антонов

    Российская армия не прекращает ведения наступательных действий по всему фронту, сообщил командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский.

    Сырский заявил, что вместе с украинскими командирами, которые руководят ВСУ на восточном направлении, провел тщательный анализ обстановки, пишет «Российская газета».

    Напомним, продвижение российских войск на нескольких участках стало видоизменять конфигурацию линии боевого соприкосновения, на некоторых направлениях ВСУ не в состоянии удерживать устойчивые позиции.

    10 декабря 2023, 05:59
    В ВСУ заявили о необходимости отступить на запад

    Украинский офицер Грин: Киеву придется сдать несколько позиций из-за неудобства обороны

    В ВСУ заявили о необходимости отступить на запад
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженным силам Украины придется сдать некоторые территории и отступать на запад из-за наметившейся для ВСУ «плохой тенденции», заявил офицер ВСУ Арти Грин в интервью политическому обозревателю Юрию Романенко.

    Грин пожаловался, что у ВСУ сложилась плохая ситуация, когда придется оставить плацдарм на левом берегу Черного Жеребца, и, возможно, на левом берегу Оскола для того, чтобы минимизировать свои потери, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что  войскам Украины придется обороняться «все дальше и дальше на запад».

    Ранее жительница Херсона рассказала, что солдаты ВСУ открыто грабят жилые дома и квартиры, а свои действия объясняют тем, что ничего не хотят оставлять русским.

    Коментарии (34)
    10 декабря 2023, 07:10
    Минобороны России впервые сообщило о применении Ка-52М в зоне СВО
    Минобороны России впервые сообщило о применении Ка-52М в зоне СВО
    @ mil.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Модернизированные вертолеты Ка-52М в зоне специальной военной операции нанесли удар по позициям ВСУ на Донецком направлении в зоне СВО, сообщили в Министерстве обороны России.

    В ведомстве уточнили, что вертолеты Ка-52М выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника, уничтожены пункт управления и бронетехникат ВСУ, передает РИА «Новости».

    По словам летчика вертолета Ка-52М с позывным «Оса», противник не оказал сопротивления, и экипажи вернулись без происшествий.

    Ранее самолеты группировки российских войск «Запад» нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД писала о трех принципальных улучшениях вертолетов Ка-52М.

    Коментарии (6)
    10 декабря 2023, 01:57
    В Италии нашли «безопасного» преемника Зеленского

    Antidiplomatico: Безопасным для Зеленского преемником станет глава его офиса Ермак

    В Италии нашли «безопасного» преемника Зеленского
    @ Ukraine President's Office/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава администрации президента Украины Андрей Ермак станет самым безопасным преемником для Владимира Зеленского, пишет итальянское издание Antidiplomatico.

    Авторы  материала считают, что выдвижение Ермака на должность президента Украины обеспечит Зеленскому более мягкий вариант передачи власти, а выборы могут предоставить отличную возможность для такой смены караула, передает РИА «Новости» со ссылкой на Antidiplomatico.

    Издание пишет, что остальные кандидаты представляют угрозу политической карьере и жизни Зеленского, в то время как менее половины украинцев испытывают доверие к Ермаку.

    Ранее украинское издание «Страна» со ссылкой на результаты исследования группы «Рейтинг» сообщило, что если бы парламентские выборы на Украине состоялись в ближайшее время, на них победила бы гипотетическая партия главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

    Украинские СМИ писали, что Зеленский хочет провести выборы на Украине, но, чтобы в них не участвовал Залужный.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто и зачем в Киеве начал игру против Зеленского.

    Коментарии (7)
    10 декабря 2023, 12:18
    Игнат назвал количество требуемых для ВСУ боевых самолетов

    Игнат: Украина хотела бы получить 150 самолетов от стран Запада

    Игнат назвал количество требуемых для ВСУ боевых самолетов
    @ Ssgt. Trevor T. Mcbride/U.S Air/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина хотела бы получить от Запада 150 боевых самолетов для замены техники советского производства в вооруженных силах страны, сообщил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

    В ответ на вопрос о том, сколько самолетов Киев может потенциально получить от западных партнеров, Игнат заявил, что речь идет о 150 самолетах, чтобы полностью заменить парк советской техники, передает ТАСС.

    По его словам, основным боевым самолетом, который должны предоставить Украине, станет американский F-16.

    Ранее Игнат заявил, что устаревшая линейка истребителей F-16 не сможет противостоять российскому самолету Су-35 и обеспечить вооруженным силам Украины преимущество в воздухе.

    Коментарии (24)
    10 декабря 2023, 16:40
    СБУ объяснила арест гражданина США на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Гражданин США и Чили, блогер Гонсало Лира пытался бежать от правосудия, его задержали в рамках законодательства, заявили в Службе безопасности Украины.

    Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск попросил украинского президента Владимира Зеленского объясниться насчет содержания в заключении в украинской тюрьме Лиры, который ранее критиковал в соцсетях, передает РИА «Новости».

    В СБУ прокомментировали пост Маска. Утверждается, что Лира был задержан в мае 2023 года, когда СБУ разоблачила его в Харьковской области. В заявлении говорится, что задержанный систематически оправдывал спецоперацию, в своих видео поддерживал Россию.

    Позднее блогеру было предъявлено обвинение по статье «оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников». Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, а затем, после внесения залога, отпустил блогера под домашний арест.

    СБУ утверждает, что в июле блогер якобы нарушил «закон и попытался бежать от правосудия». На собственном мотоцикле он пытался уехать за границу через пункт пропуска Украины с Венгрией.

    В настоящее время блогер находится под стражей в Харьковском следственном изоляторе.

    Ранее журналист Такер Карлсон на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) разместил видеозапись очередного эпизода своего шоу, в котором рассказывается о Лире. В посте журналист также указал, что Лира «подвергается пыткам в украинской тюрьме с июля за преступление», состоящее в «критике» Зеленского.

    Коментарии (6)
    10 декабря 2023, 06:20
    Российская авиация нанесла 14 ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ

    Минобороны: Российская авиация нанесла 14 ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Самолеты группировки российских войск «Запад» нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ, сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Шепелявцев.

    Шепелявцев заявил, что удары были нанесены по пунктам временной дислокации  ВСУ в районах населенных пунктов Песчаная, Стельмаховка, Першетравневое, Петропавловка и Степовая Новоселовка, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что артиллерией группировки нанесено огневое поражение позициям войск Украины в районах Кисловки, Берестового, Новоселовского и Урочища Кринички.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные в последние сутки ударили по местам производства боеприпасов для РЗСО «Ольха», «Град» и оперативно-тактических ракет «Гром».

    Коментарии (9)
    10 декабря 2023, 23:14
    Эмоциональный диалог Зеленского и Орбана попал на видео

    Опубликована видеозапись эмоционального разговора Зеленского и Орбана в Буэнос-Айресе

    Эмоциональный диалог Зеленского и Орбана попал на видео
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Глава правительства Венгрии Виктор Орбан и украинский президент Владимир Зеленский обсудили в Буэнос-Айресе вопрос о приеме Украины в ЕС, сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши.

    Орбан и Зеленский прибыли в Буэнос-Айрес на церемонию инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея. Их разговор попал в трансляцию церемонии, которую вел YouTube-канал аргентинского сената, передает РИА «Новости».

    Венгерские СМИ также опубликовали видеозапись, на которой премьер Венгрии и президент Украины достаточно эмоционально ведут диалог. Однако на записи не слышно, о чем говорят Зеленский и Орбан, передает ТАСС.

    По словам Хаваши, Орбан, «касаясь вступления Украины в ЕС», заявил, что «страны – члены ЕС постоянно обсуждают этот вопрос». Интернет-издание Origo, комментируя видео, высказало предположение, что Зеленский «отправился на другой конец света» именно ради встречи с Орбаном, которого хочет убедить в необходимости поддержать присоединение Украины к ЕС.

    «Звезда» заявила, что «Орбан застал Зеленского врасплох, когда неожиданно встретился с ним и начал что-то усиленно доказывать».

    Напомним, высказывалось предположение, что Зеленский на инаугурации президента Аргентины может попытаться перехватить Орбана, который блокирует выделение Украине несколько десятков миллиардов евро из бюджета ЕС и грозится поступить так же с переговорами о вступлении Киева в Евросоюз. Отмечалось, что Орбан может уклониться от неприятного разговора, сославшись на протокол.

    Коментарии (0)
    10 декабря 2023, 03:50
    Появились фотографии отдыхающих в Европе детей Кличко

    Tекст: Вера Басилая

    Военкор Андрей Руденко показал, как сыновья мэра Киева Виталия Кличко отдыхают в Европе во время мобилизации на Украине.

    Руденко опубликовал фотографии сыновей Кличко в Telegram-канале. Судя по кадрам, юноши предпочитают проводить время в барах и ресторанах, веселиться с друзьями.

    Военкор обратил внимание, что пока простые украинцы «гниют в окопах», дети украинских чиновников отдыхают в Европе.

    Ранее полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что украинских чиновников необходимо отправить на фронт из-за нехватки военных кадров.

    Коментарии (7)
    10 декабря 2023, 18:37
    Германия пообещала поставить в следующем году около 200 тыс. боеприпасов Украине
    Германия пообещала поставить в следующем году около 200 тыс. боеприпасов Украине
    @ Petra Wallner/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Германия сможет поставить Украине в следующем году около 200 тыс. артиллерийских боеприпасов, заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung генеральный инспектор вооруженных сил ФРГ (бундесвера) Карстен Бройер.

    Кроме того, он подчеркнул, что ФРГ продолжает увеличивать производственные мощности для наращивания выпуска боеприпасов, передает РИА «Новости».

    Ранее Бройер заявил, что на помощь, оказываемую Германией Украине, не повлияет то, кто станет следующим президентом США.

    Коментарии (24)
    10 декабря 2023, 10:33
    ВСУ нанесли почти 100 артударов по гражданским объектам в Херсонской области

    Источник: Почти 100 артиллерийских ударов по гражданским объектам Херсонской области нанес Киев

    ВСУ нанесли почти 100 артударов по гражданским объектам в Херсонской области
    @ REUTERS/Marko Djurica

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киевский режим за сутки нанес 99 артиллерийских ударов по гражданской инфраструктуре Херсонской области, ночью украинская артиллерия выпустила по левому берегу Днепра 39 снарядов, а за предшествующий ей день было зафиксировано 60 попаданий, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    Как сообщил источник РИА «Новости», за день ВСУ выпустили по12 мирным населенным пунктам на левом берегу Днепра в Херсонской области 99 снарядов из ствольной артиллерии. Разрушения инфраструктуры и жертвы уточняются.

    Ранее пленный украинский солдат Петр Щербатый рассказал, что на территории Херсонской области, которая оккупированная властями Киева, солдаты ВСУ отбирают еду и вещи у местных жителей.

    Коментарии (6)
    10 декабря 2023, 07:34
    На Украине признались в призыве ограниченно годных в штурмовики ВСУ

    Депутат Костенко: Ограниченно годные призывники становятся штурмовиками ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ отправляют в штурмовые подразделения ограниченно годных призывников, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью украинскому НТА.

    Украинский депутат признал, что призывник является ограниченно годным только для военкомата, а в армии на себя бронежилет надеть не может, потому что просто не в состоянии его нести, передает РИА «Новости».

    По словам Костенко, в военкомате ограниченно годным призывникам должны давать штабные и тыловые должности, но в военных частях поступают иначе, что негативно сказывается на притоке добровольцев в вооруженные силы.

    Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что мобилизация на Украине будет сложной, а ее пропаганда будет изменена.

    Коментарии (10)
    10 декабря 2023, 15:29
    Генерал бундесвера: Результаты выборов в США не повлияют на помощь ФРГ Киеву

    Генерал бундесвера Бройер: Результаты выборов в США не повлияют на помощь ФРГ Киеву

    Генерал бундесвера: Результаты выборов в США не повлияют на помощь ФРГ Киеву
    @ Ting Shen/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На помощь, оказываемую Германией Украине, не повлияет то, кто станет следующим президентом США, заявил генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер.

    В интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung Бройер заявил, что в следующем году Берлин поставит Киеву порядка 200 тыс. артиллерийских снарядов вне зависимости от результатов президентских выборов в США, передает ТАСС.

    «Я, как и прежде, вижу необходимость поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо, каким бы ни был исход выборов в США», – сказал генерал.

    Ранее депутат Бундестага Сара Вагенкнехт сравнила Украину с бездонной бочкой.

    Коментарии (14)
    10 декабря 2023, 01:27
    Венгерские перевозчики решили присоединиться к протестам на границе с Украиной

    Tекст: Вера Басилая

    Демонстрации венгерских перевозчиков пройдут на КПП «Захонь-Чоп» на границе с Украиной, поскольку украинские дальнобойщики разоряют логистические предприятия страны, заявил глава Ассоциации венгерских автомобильных перевозчиков (MKFE) Тивадар Арваи.

    Арваи отметил, что после появления украинских перевозчиков на рынке ЕС сотни венгерских предприятий оказались на грани разорения. Пробег украинских грузовиков по венгерским дорогам увеличился на 30%, а венгерский снизился на 4%, передает РИА «Новости».

    Глава ассоциации отметил, что Венгрия обратилась в Евросоюз с требованием пересмотреть свое соглашение с Украиной и учесть интересы стран-членов ЕС и не допустить, чтобы украинские перевозчики появились в Евросоюзе в основном с деловыми целями.

    Месяц назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной.

    Ранее СМИ сообщили, что протесты перевозчиков на границах Польши и Словакии с Украиной привели к тому, что на венгерско-украинской границе образовалась очередь из более чем 1,4 тыс. грузовиков.

    Союз словацких автомобильных перевозчиков решил присоединиться к протесту польских коллег на границе с Украиной.

    Украина решила вывозить застрявшие на границе с Польшей грузовики поездами.

    Коментарии (15)
    10 декабря 2023, 22:48
    Эксперт: У России появилось окно возможностей расшатать тыл режиму Зеленского

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с «антирежимными» и «антизападными настроениями» на Украине у России «появилось окно возможностей расшатать тыл режиму Зеленского», заявил политолог, главный редактор аналитических порталов RuBaltic.Ru и Евразия.Эксперт Александр Носович.

    Носович указал в Telegram, что «ключевым процессом на Украине» в последние недели стало «брожение», которое «в полной мере развернулось после интервью Арахамии с признанием, что это Борис Джонсон сорвал стамбульские соглашения».

    Как отметил политолог, «после этого интервью что ни лыко из Украины – все в строку». «Запад не помогает, как обещал, наступление провалилось, популярность Зеленского падает, в правящем классе явный раскол», – заявил Носович.

    Он подчеркнул, что общественное мнение на Украине лишилось «ясности и однозначности», появилось «осознание того, что украинцев развели и кинули (на убой)». В результате в украинском обществе усиливаются «не только антирежимные, но и антизападные настроения».

    Носович считает, что «в эту точку и надлежит бить», открылось «окно возможностей расшатать тыл режиму Зеленского». Для этого, по мнению политолога, следует «тонко использовать современные медиа-технологии», а также «дать себе установку на то, что такие методы по Украине нужно использовать».

    Носович полагает, что «Украина для России и планеты – комплексная проблема», решения которой нужно добиваться «всеми методами», доступными «в моменте».

    Напомним, глава фракции партии Владимира Зеленского «Слуга Народа» в Верховной раде Давид Арахамия рассказал, что военные действия на Украине могли завершить еще весной 2022 года, но их продолжили после призыва Бориса Джонсона ничего не подписывать с Москвой. «В Киев тогда приехал Борис Джонсон и сказал, что он не хочет ничего с россиянами подписывать и «давайте будем просто воевать», – рассказал Арахамия.

    Коментарии (0)
    10 декабря 2023, 01:35
    При обстреле ДНР со стороны ВСУ пострадали семь человек

    СЦКК: Из-за обстрелов ДНР со стороны ВСУ семь человек получили ранения

    Tекст: Вера Басилая

    В результате обстрела ДНР со стороны ВС Украины семь человек получили ранения, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    В СЦКК заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 18 фактов ведения огня со стороны украинских войск, было ранено семь гражданских лиц в Кировском и Петровском районах Донецка, передает RT.

    Ранее сообщалось, что при сбросе взрывчатки с украинского дрона в Донецке пострадали шесть человек.

    Коментарии (0)
    Главное
    Названа самая несчастная страна Евросоюза
    Блинкен: США выступают против прекращения огня в Газе
    Игнат назвал количество требуемых для ВСУ боевых самолетов
    В Британии захотели вернуть Бориса Джонсона на пост премьера
    В Италии нашли «безопасного» преемника Зеленского
    Главу района в Бурятии арестовали за расправу над человеком
    Французский политик заявил о намерении США «сжечь дотла» Украину

    Россия объявила конец западного финансового мира

    В ближайшие годы финансовый мир ждет настоящая революция, которая окончательно подорвет монополию крупных западных банков. Такое заявление со ссылкой на экспертов сделал президент России Владимир Путин. Главную роль в этом процессе эксперты отдают новой финансовой силе – странам БРИКС. Как они могут совершить революцию? Подробности

    Перейти в раздел

    Представления США о России застряли в 2022 году

    Вашингтон пригрозил заставить Россию сесть за стол переговоров с Украиной и закончить конфликт на условиях Киева. В противном случае Москва якобы столкнется с «более сильным» противником. Подобное заявление вызвало удивление в экспертной среде, потому что разрекламированное Западом контрнаступление ВСУ обернулось полным провалом. Почему чиновники Белого дома выступили с такой инициативой и насколько она реалистична? Подробности

    Перейти в раздел

    На ряде участков фронта оборона ВСУ повисла на волоске

    Серия продвижений ВС РФ сразу на нескольких участках постепенно стала видоизменять конфигурацию линии боевого соприкосновения (ЛБС). На некоторых других направлениях ВСУ уже фактически не в состоянии удерживать устойчивые позиции, что может привести к обрушению ряда участков фронта уже в ближайшее время. Подробности

    Перейти в раздел

    Польша наносит Украине новое символическое оскорбление

    Конфликт между Украиной и Польшей продолжает расширяться, и новым примером этому стало решение Варшавы по поводу так называемой операции «Висла», осуществленной еще в 1947 году. Почему она теперь, по мнению поляков, не может считаться «преступлением коммунизма» и что именно так возмущает в этом официальный Киев? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зачем Зеленский приехал к Милею

      Либератианец и эксцентрик Хавьер Милей, который общается с богом через свою мертвую собаку, вступает в должность президента Аргентины. Поздравить его приехал коллега с Украины – Владимир Зеленский. Зачем его пригласили? Чего он хочет от Милея? Что теперь будет с Аргентиной и Украиной?

    • США обещают войну России с НАТО

      США скорректировали свою официальную позицию по Украине. Теперь в Вашингтоне считают, что поражение Киева приведет к войне России и НАТО, которая, скорее всего, станет также третьей мировой и первой ядерной войной. Как относиться к подобным угрозам?

    • Самый отбитый депутат Германии

      На территории ЕС от военной службы скрываются 600 тыс. украинских мужчин, в одной Германии более 200 тыс. – и все они востребованы на фронте. Формировать батальоны из беглых украинцев для войны с Россией, как это уже было в прошлом, предложил депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер. Это один из самых антинемецких депутатов в ФРГ, если не считать «зеленых».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............