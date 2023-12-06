На ряде участков фронта оборона ВСУ повисла на волоске

Tекст: Евгений Крутиков

Более всего внимание привлекли события на Донецком направлении. После освобождения Марьинки – одного из крупнейших укрепрайонов ВСУ – образовался 3–5-километровый коридор на запад. Туда устремились передовые штурмовые части 110-й отдельной бригады (Донецкой) и с ходу заняли небольшое село Георгиевка и некие высотные здания в пределах видимости другого относительно крупного населенного пункта – Курахово.



Курахово длительно время – примерно с 2016 года – было и штабом группировки ВСУ под Донецком, и главной артиллерийской позицией для обстрела Донецкой городской агломерации, и основной тыловой базой снабжения украинских войск на данном участке. Ни донецкие части, ни затем ВС РФ туда никогда не доходили, поскольку перед Курахово стояла Марьинка, представлявшая из себя «неприступную крепость» наподобие Авдеевки. Теперь Марьинка освобождена и путь на Курахово вроде как открыт.

Курахово – по местным меркам довольно крупный городишко, из которого не до конца эвакуировано местное население (до 2014 года – более 16 тыс. человек, в советское время – около 20 тыс.). Там так же, как и в Авдеевке с Марьинкой, годами строились укрепления, хотя и не так масштабно. Кроме того, Курахово расположено на берегу водохранилища с дамбой (сам поселок энергетиков строился возле ТЭЦ). Как раз вдоль этой дамбы у микрорайона частной застройки под названием Рой и выстроены инженерные сооружения ВСУ. Мешает наступать и старый высотный элеватор в этом самом Рое, превращенный ВСУ в наблюдательный пункт.

Но самое главное: Курахово – это неизведанная для российских войск территория. Основной результат резких продвижений ВС РФ на нескольких участках фронта состоит в том, что ЛБС, устойчиво сохранявшаяся более полугода, где-то резко сдвинулась, а где-то скоро сдвинется. В результате появились новые цели, даже целые направления. Курахово – это как раз то самое новое направление, ранее в эпицентр боевых действий не попадавшее.

Например, на северном участке ЛБС некой общей целью «направления» принято считать город Купянск. Бои там идут на окраинах ближайших к Купянску крупных сел, основное из которых – Синьковка. ВСУ полгода забрасывают на это направление огромное количество подкреплений, поскольку сперва пытались имитировать там «контрнаступ», а затем испугались мощи противостоящей российской группировки. В Киеве считают, что развертывание на Купянском направлении новой российской общевойсковой армии означает, что именно там ВС РФ будут планировать основной удар. И так полгода. В результате ВСУ перемололи сами себя на узком участке фронта, и сейчас у этой украинской группировки практически не осталось сил физически удерживать эту пресловутую Синьковку.





Откат ВСУ там – вопрос времени, что открывает дорогу на Купянск. Но Купянск – «сложносочиненный» городок, расположенный по обеим берегам реки Оскол, и для контроля над ним надо реку форсировать. А затем удерживать плацдарм. Есть и другой вариант – продвигаться на юг вдоль реки, что приведет к обрушению всей украинской обороны вплоть до Соледара. Иначе говоря, и здесь с ожидаемым изменением линии фронта наступает новая фаза выбора целей и даже направлений работы.

А вот под Артемовском изменение ЛБС ставит «старо-новые» задачи. Быстрое продвижение российских войск в последние дни через Хромово (Артемовское) на Богдановку вдоль водохранилища и автотрассы на Константиновку не поставило специфические новые задачи, а вернуло в повестку дня те, что уже были. Это в первую очередь прямое продвижение на Часов Яр. А уже приближение к Часову Яру будет генерировать новые направления. Например, по прямой на запад на Константиновку или на северо-запад в сторону Краматорска.

Этому же способствуют и успешные действия ВС РФ чуть южнее Артемовска, где российские части вернули себе контроль за большинством высот вокруг пресловутой Клещеевки, в частности высоту 235,7 к северу от села.

Контроль над этими высотами позволяет держать под постоянным наблюдением все подступы к Клещеевке, а также лесопосадки в направлении на Красное (Ивановское). Одновременно ВС РФ постепенно занимают дачные поселки юго-западнее Артемовска, что приводит к почти окружению Красного. А Красное – это последняя позиция ВСУ возле Артемовска. И сделать с этим 5-я ошбр ВСУ ничего уже не может из-за практически полного доминирования ВС РФ.

При этом значительная часть этих позиций уже находилась под контролем ВС РФ летом прошлого года, включая Клещеевку и берега Берховского водохранилища. Освобождение этих позиций возвращает конфигурацию фронта на ту линию, которая позволяла говорить о подготовке наступления на Часов Яр. И тогда, прошлым летом, именно Часов Яр считался ближайшей целью. И теперь снова будет считаться таковой.

Похожая ситуация на Запорожском направлении, где в последние дни ВС РФ постепенно возвращают себе те позиции, которые были оставлены за полгода украинского «контрнаступа».

Не все эти позиции равноценны тактически, но сам этот факт означает восстановление прежней ЛБС и, следовательно, постановку новых задач, помимо чисто оборонительных. Многие вспомнили о том, что украинское снабжение, как и вся их линия на южном направлении, держится на нескольких городах, в первую очередь, на Орехове и Гуляйполе. Более того, таких серьезных укрепрайонов, как в Авдеевке или в Марьинке, на Запорожском направлении просто нет.

Аналогичная картина стала складываться и на других участках ЛБС, которые ранее считались условно стабильными. Например, к северу от Соледара российские войска в последние два дня, действуя от Белогоровки, вклинились в оборону ВСУ вдоль железнодорожной линии и существенно продвинулись в сторону Веселого.

И этот локальный успех, как и многие другие, почти сразу перерос в крупную угрозу для фронта ВСУ. Это продвижение может создать условия для охвата украинских позиций в районе Веселое – Раздоловка, а это будет означать окружение уже и так потрепанной 10-й отдельной штурмовой горной бригады ВСУ («Эдельвейс»), которая почти наверняка предпочтет отступить оттуда. То есть ЛБС и на этом вроде как ранее «спокойном» участке буквально на глазах меняется.

Ну и, конечно, вопрос Авдеевки. Понятно, что полное освобождение и города, и завода Коксохим – не история условного завтрашнего дня. Но даже окружение этого укрепрайона меняет конфигурацию ЛБС.

Вообще вся система обороны ВСУ от Купянска до Угледара держалась и частично держится на такого рода укрепрайонах. За этой линией оборонительные сооружения в достаточной степени условны, за исключением все тех же Курахово, Часова Яра, Красногоровки и некоторых других.

Иными словами, во-первых, все продвижения и рывки последних дней в сумме своей оказались не локальными историями про «продвинулись на 100 метров и заняли опорник противника», а создали совокупный эффект, угрожающий обрушить линию ВСУ на широком фронте. Во-вторых, такое продвижение поставило перед ВС РФ новые задачи, и даже на ряде участков – выбор между несколькими направлениями дальнейшего продвижения. И, в-третьих, продвижение ВС РФ выявило крайнее истощение не только первой линии ВСУ, но и бывших стратегических резервов.

Но появление новых целей и даже новых (иногда «старых») направлений не означает, что завтра все рванутся в их сторону. Продавливание и обрушение фронта ВСУ приведет к тому, что новые позиции требуется как минимум освоить. Но изменение линии боевого соприкосновения неизбежно приведет к изменению всей философии СВО. А сколько времени займет новое планирование зимней и весенней военных кампаний в новых условиях – уже другой вопрос.