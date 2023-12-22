Россия объяснила решение не накладывать вето на резолюцию СБ ООН по Газе

Небензя объяснил солидарностью с арабскими странами решение России не накладывать вето на резолюцию СБ ООН по Газе

Tекст: Антон Антонов

Как отметил Небензя, не будь у резолюции поддержки «ряда арабских государств», Россия, «безусловно, его заветировала бы». Он подчеркнул, что арабский мир, по мнению Москвы, самостоятельно должен «принимать решения и нести за них всю полноту ответственности». Небензя заявил, что «это единственная причина», по которой российская сторона отказалась от вето, передает ТАСС.

Небензя отметил, что ряд стран, в том числе арабские государства, «отозвали свое соавторство», резолюция оказалась по сути выхолощенной из-за давления США и стала «весьма беззубой». По его словам, США «фактически перехватили авторство и узурпировали работу над текстом».

Напомним, СБ ООН принял подготовленный арабскими странами проект резолюции по облегчению поступления гуманитарной помощи в сектор Газа. Россия предложила в поправке призвать к срочной приостановке военных действий для обеспечения безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа в регион, но США заблокировали поправку.