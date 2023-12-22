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Россия объяснила решение не накладывать вето на резолюцию СБ ООН по Газе
Небензя объяснил солидарностью с арабскими странами решение России не накладывать вето на резолюцию СБ ООН по Газе
Россия не стала накладывать вето на резолюцию СБ ООН по сектору Газа, поскольку документ поддержали некоторые арабские страны, сообщил российский постпред при ООН Василий Небензя.
Как отметил Небензя, не будь у резолюции поддержки «ряда арабских государств», Россия, «безусловно, его заветировала бы». Он подчеркнул, что арабский мир, по мнению Москвы, самостоятельно должен «принимать решения и нести за них всю полноту ответственности». Небензя заявил, что «это единственная причина», по которой российская сторона отказалась от вето, передает ТАСС.
Небензя отметил, что ряд стран, в том числе арабские государства, «отозвали свое соавторство», резолюция оказалась по сути выхолощенной из-за давления США и стала «весьма беззубой». По его словам, США «фактически перехватили авторство и узурпировали работу над текстом».
Напомним, СБ ООН принял подготовленный арабскими странами проект резолюции по облегчению поступления гуманитарной помощи в сектор Газа. Россия предложила в поправке призвать к срочной приостановке военных действий для обеспечения безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа в регион, но США заблокировали поправку.