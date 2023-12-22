Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.20 комментариев
Россия и Украина впервые провели обмен письмами от семей военнопленных
Москалькова сообщила о первом взаимном обмене передачами и письмами родственников военнопленных между Россией и Украиной
Россия и Украина провели первый взаимный гуманитарный обмен передачами и письмами родственников украинских и российских военнопленных, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Москалькова сообщила, что обмен на границе двух стран состоялся «впервые по взаимной договоренности» с уполномоченным по правам человека Верховной рады Дмитрием Лубинцом. Обмен проводился «при поддержке и участии компетентных органов», передает ТАСС.
Стороны обменялись «передачами и письмами от родственников для российских военнопленных, находящихся на территории Украины, и для украинских военнослужащих, задержанных и содержащихся на территории России».
Напомним, Москалькова сообщила о своем посещении совместно с Лубинцом военнопленных. Она добавила, что таких посещений будет несколько, все по составленному плану-графику.