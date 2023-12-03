Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.14 комментариев
Москалькова заявила о подготовке посещения военнопленных России
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о своем посещении совместно с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом военнопленных, отметив, что существует соответствующий план-график.
Москалькова подтвердила взаимное посещение. По ее словам, на украинской стороне посещены военнослужащие России, а на российской стороне – военные Украины. Она добавила, что таких посещений будет несколько, все по составленному плану-графику, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обмен пленными является весьма кропотливой работой, которую лучше не нарушать комментариями.
Напомним, в Минобороны России сообщили, что благодаря переговорам из украинского плена возвращены 94 российских военнослужащих, в плену им грозила смертельная опасность.