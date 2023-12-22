Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.20 комментариев
Полковник СБУ счел маловероятной победу Украины в конфликте с Россией
Возможность Киева победить на поле боя крайне мала, на исход боевых действий не повлияет никакое оружие, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.
В интервью The Times Костенко сказал, что, по его мнению, пока не существует такого оружия, которое смогло бы значительно повлиять на итог боевых действий, отметив, что системы ATACMS не смогли привести к прорыву, передает ТАСС.
Он также заявил, что Украине не помогут одержать победу и истребители F-16. Они лишь могут помочь достичь паритета в воздухе, считает полковник. Он также счел «крайне маловероятной» возможность Киева победить в конфликте с Россией.
Ранее на Западе назвали сроки поражения Украины.