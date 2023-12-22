Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.10 комментариев
Rheinmetall заключил контракт с минобороны Румынии на 328 млн евро
Немецкий концерн Rheinmetall заключил контракт с минобороны Румынии на модернизацию зенитных пушек Oerlikon GDF-103 на 328 млн евро, сообщается в пресс-релизе концерна.
Как заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер, заказ стоимостью 328 млн евро является первым для правительства Румынии и включает в себя поставку четырех систем, запчастей и обучение, передает ТАСС. По его словам, два Oerlikon GDF-103 должны быть переданы в течение последующих лет, а еще две – в течение трех лет.
Ранее Rheinmetall пообещал Украине артиллерийских снарядов на 142 млн евро.