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ЦАХАЛ заявил об уничтожении тоннелей с офисами лидеров ХАМАС
Израильские саперы взорвали подземные тоннели с офисами лидеров ХАМАС
Израильские саперы уничтожили сеть подземных туннелей, где располагались офисы высшего военного руководства палестинского движения ХАМАС, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В заявлении ЦАХАЛ уточняется, что «террористическая инфраструктура» была выявлена в так называемом элитном квартале ХАМАС в Газе. Сеть подземных тоннелей соединяла укрытия и бюро, принадлежащие высшему военному и политическому руководству палестинского движения, передает РИА «Новости».
Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что израильские военные начали закачивать морскую воду в систему подземных тоннелей в секторе Газа, которые якобы используют боевики ХАМАС.