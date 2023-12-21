ЦАХАЛ заявил об уничтожении тоннелей с офисами лидеров ХАМАС

WSJ: ХАМАС отвергло предложение Израиля об обмене заложников

WSJ: ХАМАС отказалось выдать заложников в обмен на временное прекращение огня

Tекст: Вера Басилая

Египетские чиновники сообщили изданию, что ХАМАС ответил на предложение Израиля отказом, потребовав, чтобы сначала вступило в силу прекращение огня. По словам чиновников, ХАМАС намерен вынудить Израиль пойти на более серьезные уступки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

Газета пишет, что в рамках новой сделки Израиль хотел добиться освобождения 40 заложников, включая всех женщин, детей и пожилых мужчин, нуждающихся в лечении, в обмен на военную паузу на одну неделю и пропуск гуманитарной помощи.

Между тем, группировка «Исламский джихад» (запрещена в России) требует освобождение Израилем всех заключенных движения в количестве нескольких тысяч в обмен на более 100 остающихся в секторе Газа заложников.

Ранее СМИ писали, что Израиль предложил ХАМАС недельное перемирие в обмен на заложников.

Напомним, последнее перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 24 ноября, впоследствии оно неоднократно продлевалось. Однако 1 декабря Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС.