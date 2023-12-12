Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.6 комментариев
WSJ: Израиль начал затопление подземных тоннелей в Газе
Израильские военные начали закачивать морскую воду в систему подземных тоннелей в секторе Газа, которые якобы используют боевики ХАМАС, сообщает The Wall Street Journal.
Источники WSJ в американской администрации сообщили, что ЦАХАЛ таким образом хочет разрушить инфраструктуру ХАМАС. Затопление тоннелей, предположительно, займет несколько недель, передает ТАСС.
До этого СМИ писали, что израильские военные установили пять насосных станций недалеко от лагеря беженцев Аш-Шати еще в середине ноября. Они могут, перекачивая воду из Средиземного моря, затопить тоннели в течение нескольких недель.
Ранее глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери заявил, что протяженность тоннелей движения ХАМАС под сектором Газа превышает 400 км, их ширина позволяет ехать автомобилю.
Американский журналист Сеймур Херш заявил об обсуждении властями Израиля возможности затопить тоннели ХАМАС.