Путин назвал способ избежать всплесков цен на отдельные товары

Tекст: Валерия Городецкая

«Подчеркну, построение именно такой экономики – экономики предложения, в том числе позволит в будущем избегать всплесков цен на отдельные товары. А такие проблемы, как вы знаете, есть. Наши граждане столкнулись с подобными ценовыми скачками в последние месяцы», – сказал глава государства в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает ТАСС.

Необходимо обеспечить достаточное предложение товаров на внутреннем рынке России, заявил Путин. Это касается как потребительского сегмента, так и инвестиционного, подчеркнул президент.

«За счет деловой активности обеспечить растущий спрос внутреннего рынка достаточным предложением по широкой группе товаров, имею в виду как товары потребительского сегмента, так и продукцию инвестиционного спроса: машины, станки, технологическое оборудование», – сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что преодолевать бедность нужно с помощью экономики квалифицированных кадров.