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В Запорожье задержали подростков-диверсантов с российскими паспортами
В Запорожской области задержали диверсионную группу из подростков, совершавших теракты по заданию СБУ
Полиция и ФСБ задержали трех подростков, которых подозревают в организации на территории Запорожской области по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) терактов, направленных против должностных лиц органов власти.
«Члены группы, которые называли себя «Черный саботаж», за время своей деятельности организовали несколько террористических актов, покушаясь на жизнь различных должностных лиц», – приводит ТАСС сообщение ГУ МВД.
Отмечается, что по заданию кураторов с украинской стороны в 2022 году подростки получили российские паспорта и занимали активную пророссийскую позицию.
Параллельно с этим они постоянно собирали и передавали сотрудникам СБУ разведывательную информацию о перемещении, расположении российских войск, а также руководителей, занимавших крупные посты в регионе.
По данным МВД, в декабре 2022 года подозреваемые передали СБУ координаты гостиничного комплекса «Привал охотника», в результате ракетного обстрела которого погибли два гражданских лица, еще трое получили ранения.
Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что украинское руководство наращивает диверсионную деятельность по отношению к России, засылку агентуры, диверсантов, установление контактов с теми, кто находится в России, чтобы нанести ей вред.