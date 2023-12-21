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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Зачем США устроили переполох в Красном море

    Нагнетая обстановку вокруг Красного моря, администрация США пытается развлечь избирателей новыми военными играми. За пару десятилетий после холодной войны они создали собственное представление о своей способности вмешиваться в любой региональный конфликт.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как научиться быть русским

    Мы прежде всего должны сами себя полюбить и русское в себе полюбить. Например, перестать экспортировать русскую чернуху и безнадегу. Мир должен видеть в России страну мечты, страну возможностей, центр мира, а не глухую окраину.

    4 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России стоит ограниченно надеяться на Орбана и Фицо

    Хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией, но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.

    9 комментариев
    21 декабря 2023, 14:27

    Путин назвал строительство М-12 «Восток» примером реализации масштабного проекта

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Возведение автомагистрали М-12 «Восток» – отличный пример воплощения в жизнь масштабного инфраструктурного проекта, заявил президент Владимир Путин на церемонии запуска дороги до Казани.

    «Благодарю всех специалистов, рабочих, инженеров, проектировщиков, которые участвовали в строительстве этой значимой транспортной магистрали. Благодарю за огромный труд, высокий темп работы и, конечно, за завершение стройки с серьезным опережением графика», – обратился глава государства к строителям, передает ТАСС.

    Он отметил, что трассу построили за короткий срок – три года. Инфраструктурные проекты подобного масштаба и такой сложности в России еще никогда не реализовывались.

    «Это отличный пример, хороший ориентир на будущее», – подчеркнул Путин.

    Также президент поблагодарил губернаторов, причастных к строительству трассы «Восток». Он отметил, что процесс строительства сопряжен с выделением земли, согласованием технических условий, решением социальных и технических сложностей.

    «Конечно, без эффективного подключения, без эффективной работы региональных властей сложно решить такую задачу в такие сроки. Так что вам большое спасибо», – сказал он.

    В четверг Путин провел церемонию открытия автодороги М-12 «Восток» до Казани.

    21 декабря 2023, 10:59
    Назначены три сопредседателя предвыборного штаба Путина
    Назначены три сопредседателя предвыборного штаба Путина
    @ Сергей Киселев/Агентство «Москва», Сергей Карпухин, Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Народный артист России и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко и спикер Народного совета ДНР Артем Жога назначены сопредседателями предвыборного штаба российского лидера Владимира Путина.

    Сопредседателями предвыборного штаба главы государства стали народный артист России и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко и спикер Народного совета ДНР Артем Жога, передает «Интерфакс».

    Сопредседатели штаба уже провели совещание с главой исполкома Народного фронта Михаилом Кузнецовым в режиме ВКС.

    По словам Лысенко, с 23 декабря начнется сбор подписей в поддержку действующего президента.

    Жога в свою очередь добавил, что сопредседатели штаба будут сообщать Путину о проблемах в разных регионах страны, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг начал работать избирательный штаб действующего президента Путина. Ранее Центризбирком России зарегистрировал поданные документы Путина и группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения действующего российского лидера на выборах президента в 2024 году.

    Эксперт Александр Брод объяснил газете ВЗГЛЯД решение Путина баллотироваться в качестве самовыдвиженца.

    Коментарии (16)
    21 декабря 2023, 14:33
    Путин дал старт движению по автомобильной дороге М-12 «Восток» до Казани

    Путин дал команду начать движение по автомобильной дороге М-12 «Восток» до Казани

    Путин дал старт движению по автомобильной дороге М-12 «Восток» до Казани
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин дал команду на начало движения по автомобильной дороге М-12 «Восток» до Казани.

    «С Богом! Разрешаю», – цитирует ТАСС его слова.

    По новой трассе от Москвы до Казани можно добраться за шесть с половиной часов со скоростью 110 км/час.

    По информации Автодора, стоимость проезда по трассе М-12 на участке от Москвы до Казани составит 4481 рубль для легковых авто.

    В четверг Путин провел церемонию открытия автодороги М-12 «Восток» до Казани, назвав возведение автомагистрали М-12 «Восток» отличным примером воплощения в жизнь масштабного инфраструктурного проекта. Президент добавил, что сам бы хотел проехать по трассе.

    Коментарии (8)
    20 декабря 2023, 23:35
    Макрон допустил приглашение Путина во Францию

    Макрон не исключил приглашения Путина на празднование 80-летия высадки в Нормандии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключает возможность приглашения в республику президента России Владимира Путина в 2024 году торжества по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, но только в случае проведения мирных переговоров по Украине.

    Макрон в большом телеинтервью, транслировавшемся в эфире телеканала France 5, заявил, что Путин может быть в числе приглашенных гостей на торжества по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. По его словам, это возможно при условии, если «только он не проведет мирные переговоры и не изменит ситуацию с президентом Украины Владимиром Зеленским», передает ТАСС.

    Ранее Макрон заявил, что готов к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным при наличии «серьезных предложений», отметив, что его «телефонный номер не изменился».

    Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции заявил, что Россия готова взаимодействовать с Францией, но Макрон решил прервать отношения. «Не мы же прекратили, не я же прекратил. Это он прекратил. Если есть интерес – пожалуйста, мы готовы», – заметил он.

    Коментарии (14)
    21 декабря 2023, 11:34
    Путин поручил обеспечить автоматическое подтверждение отсрочки от призыва
    Путин поручил обеспечить автоматическое подтверждение отсрочки от призыва
    @ Кирилл Брага/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин потребовал обеспечить автоматическое подтверждение права на отсрочку от призыва, говорится в перечне поручений по вопросам призыва граждан на военную службу.

    Как указано в документе, Минобороны совместно с Минцифры должны «организовать работу по обеспечению автоматического подтверждения права на предоставление отсрочки от призыва на военную службу», передает ТАСС. Им же следует обеспечить «актуализацию сведений воинского учета преимущественно без личной явки граждан в военный комиссариат».

    В документе, опубликованном на сайте Кремля, указано, что необходимо организовать «информирование граждан о применении в отношении них временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата». Также следует предусмотреть «направление гражданам уведомлений, предусмотренных статьей 71 федерального закона №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (статья 71 касается временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата) и «возможность обжалования решений», принятых по этому закону.

    Еще одно поручение Путина – обеспечение «возможности предоставления работодателями сведений, необходимых для осуществления воинского учета, с использованием государственной информационной системы». Ответственными за выполнение всех этих задач назначены министр обороны Сергей Шойгу и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Они должны представить президенту доклад до 15 января 2024 года и далее отчитываться один раз в месяц.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин дал поручение Минобороны провести осенний призыв в армию 2024 года с использованием государственной инфосистемы единого реестра повесток.

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    20 декабря 2023, 23:25
    Путин поручил закладывать «резерв мощности» при расширении Восточного полигона

    Tекст: Вера Басилая

    Восточный полигон нужно расширять не просто до утвержденных показателей, но и с учетом резерва мощности, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию этих железнодорожных магистралей.

    «Нужно не только добиваться поставленных ориентиров, но, что называется, закладывать резервы мощности, чтобы при необходимости в сжатые сроки с небольшими затратами расширить возможности железных дорог», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин призвал нарастить провозную способность магистралей Восточного полигона.

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    20 декабря 2023, 17:00
    Эксперт объяснил решение Путина баллотироваться в качестве самовыдвиженца

    Член СПЧ Брод: Путин позиционирует себя в качестве представителях всех жителей России

    Эксперт объяснил решение Путина баллотироваться в качестве самовыдвиженца
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Владимир Путин стремится позиционировать себя в качестве представителя всех граждан страны, вне зависимости от их политических предпочтений. Поэтому на президентские выборы действующий глава государства идет как самовыдвиженец. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал член СПЧ Александр Брод. На прошедшем в среду заседании ЦИК России зарегистрировал поданные Путиным документы для участия в выборах 2024 года и группу избирателей, созданную для поддержки его самовыдвижения.

    «Регистрация инициативной группы избирателей ЦИК – это основа для выдвижения Владимира Путина на выборах президента России. Сам процесс прошел публично и открыто, с соблюдением всех необходимых по закону процедур. Теперь после решения ЦИК стал возможен сбор подписей за кандидата», – сказал Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

    «Важно отметить решение Путина идти на выборы в качестве самовыдвиженца. Оно было принято потому, что он позиционирует себя в качестве представителя интересов всех граждан РФ, вне зависимости от их партийных и политических предпочтений», – подчеркнул собеседник.

    Также за заседании в среду ЦИК предложила на президентских выборах наряду с традиционным провести в 29 регионах дистанционное электронное голосование. Потенциально участие в ДЭГ смогут осуществить около 38 млн избирателей.

    «В последние годы эта система успешно себя оправдала, и география ее применения расширяется, – отметил Брод. –  ДЭГ – это современно, комфортно, удобно, позволяет снизить затраты на проведение голосования, а также абсолютно безопасно для самих граждан и сохранности их персональных данных».

    «ДЭГ в последнее время становится все более популярным. Во многом это происходит потому, что оно позволяет людям голосовать без привязки к местонахождению человека в конкретный период времени. Это открывает возможности для голосования, например, маломобильным гражданам или тем, кого в день выборов не будет по месту регистрации», – акцентирует эксперт.

    «Кроме того, новой системой дистанционного голосования интересуется молодежь. Молодое поколение активно пользуется интернетом и мобильной техникой. Поэтому участие в выборах через электронные устройства позволяет приобщить молодежь к участию в избирательном процессе», – резюмировал Брод.

    Ранее Центризбирком России зарегистрировал поданные документы Путина и группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения действующего российского лидера на выборах президента в 2024 году, а также разрешил открыть специальный счет в Сбербанке, чтобы начать сбор 300 тыс. подписей избирателей для регистрации на выборах. Всего, по словам председателя комиссии Эллы Памфиловой, в ЦИК поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на выборах президента страны.

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    21 декабря 2023, 10:19
    Начал работать избирательный штаб Путина

    Начал работать избирательный штаб действующего президента Путина

    Начал работать избирательный штаб Путина
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Избирательный штаб действующего российского лидера Владимира Путина начал свою работу в Гостином дворе.

    Отмечается, что в штабе будут размещены руководство и волонтеры, его работа будет круглосуточной, передает ТАСС.

    Ранее Центризбирком России зарегистрировал поданные документы Путина и группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения действующего российского лидера на выборах президента в 2024 году.

    Эксперт Александр Брод объяснил газете ВЗГЛЯД решение Путина баллотироваться в качестве самовыдвиженца.

    Коментарии (13)
    20 декабря 2023, 22:50
    Путин назвал крайне востребованным восточное направление железных дорог России

    Путин: Восточное направление железных дорог России крайне востребовано

    Tекст: Вера Басилая

    Восточное направление российских железных дорог сейчас крайне востребовано, объемы перевозок на нем растут, загрузка гарантирована на годы вперед, заявил президент России Владимир Путин на совещании о развитии Восточного полигона железных дорог.

    «Восточное направление железных дорог <…> крайне востребовано. Объемы перевозок за последние годы заметно выросли и продолжают увеличиваться. Значит, загрузка магистралей гарантирована на годы вперед», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент России Владимир Путин в среду поздно вечером собрал совещание по теме развития Восточного полигона железных дорог. Мероприятие проходит по видеоконференцсвязи.

    Восточный полигон железных дорог объединяет Транссиб и Байкало-Амурскую магистраль (БАМ). По поручению президента идет модернизация Восточного полигона, и Путин неоднократно подчеркивал, что темпы этой работы нужно наращивать

    Коментарии (0)
    21 декабря 2023, 15:07
    Названа стоимость построенной трассы М-12 от Москвы до Казани

    Глава «Автодора» Петушенко: На строительство трассы М-12 потратили менее 900 млрд рублей

    Названа стоимость построенной трассы М-12 от Москвы до Казани
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На строительство трассы М-12 «Восток», соединившей Москву и Казань, было потрачено менее 900 млрд рублей, сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.

    «810 км – меньше 900 млрд рублей. Километр дороги здесь стоит чуть больше миллиарда», – сказал Петушенко журналистами после запуска движения по трассе, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что надеется лично проехать по трассе М-12.

    Коментарии (3)
    20 декабря 2023, 23:03
    Путин призвал нарастить провозную способность магистралей Восточного полигона

    Tекст: Вера Басилая

    Своевременное наращивание провозной способности железнодорожной сети Восточного полигона является приоритетной задачей, при строительстве новых объектов также нельзя забывать и о действующей инфраструктуре, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию Восточного полигона.

    Путин заявил, что при строительстве новых объектов нельзя забывать о действующей инфраструктуре, о ее поддержании в нормативном состоянии, где есть проблемные участки, передает РИА «Новости».

    «Давайте сегодня обсудим подходы к решению этих задач. При этом вновь хочу подчеркнуть: приоритет должен быть один – эффективное развитие железнодорожной сети Восточного полигона, своевременное наращивание провозной способности его магистралей в интересах всей страны, всех наших регионов, всей отечественной экономики, а значит, и наших граждан, так как новая инфраструктура означает дополнительные рабочие места, рост доходов семей, широкие перспективы для бизнеса, для обновления облика городов и поселков», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин назвал крайне востребованным восточное направление железных дорог России.

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    20 декабря 2023, 18:38
    Эксперт: Защита национальных интересов России объединила все политические силы страны

    Политолог Рудаков: Президент ориентирует законодательные органы на создание правовой базы для долгосрочного и успешного развития России

    Эксперт: Защита национальных интересов России объединила все политические силы страны
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент Владимир Путин ориентирует законодательные органы на создание прочной правовой базы для долгосрочного, независимого и успешного развития нашей страны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков. Ранее Путин выступил на торжественном заседании Совета законодателей.

    «Президент укрепил традиции российского парламентаризма. Важным этапом в эволюции политической системы страны стало принятие поправок в Конституцию, инициированных главой государства. Поправки расширили полномочия и влияние федерального парламента, повысили его статус в системе публичной власти», – заявил Александр Рудаков, политолог, эксперт ЭИСИ.

    «Сейчас мы видим, что президент ориентирует законодательные органы на создание прочной правовой базы для долгосрочного, независимого и успешного развития России», – отметил аналитик.

    «Патриотизм и защита национальных интересов России стали объединяющими началами всех ведущих политических сил страны. СВО сплотила общество, вся система публичной власти сделала вопрос поддержки бойцов и их семей одним из приоритетов своей работы. Это касается и российских парламентариев», – указал эксперт.

    «Не зря Путин отметил, что несколько десятков важнейших законов о поддержке бойцов СВО, их родных и близких принимались голосами всех фракций Госдумы. Это показывает высокий уровень консолидации по жизненно важным вопросам», – резюмировал собеседник.

    В среду президент Владимир Путин выступил на торжественном заседании Совета законодателей, посвященном 30-летию Федерального собрания РФ. Глава государства поблагодарил законодателей России за солидарную позицию по важнейшим шагам, направленным на поддержку российских семей, образования, здравоохранения, на сбережение культуры и традиционных ценностей, укрепление безопасности, экономического суверенитета России.

    «В 1990-х годах, и уже в XXI веке представители Совета Федерации и Госдумы, коллеги из регионов, муниципальных представительных органов власти своей смелой, активной, профессиональной, хочу это подчеркнуть, работой на международных площадках внесли большой вклад в возрождение, а затем и в постепенное, последовательное укрепление авторитета и влияния нашей страны, в продвижение суверенного курса России как одного из лидеров мирового большинства, объективного процесса строительства более справедливого многополярного мира», – сказал он.

    Путин отметил вклад законодателей в укрепление безопасности России, в защиту жителей Донбасса и Новороссии. «Только за последний год был принят целый пакет, а это несколько десятков важнейших законов, о поддержке наших героев – участников специальной военной операции, их родных и близких. И подчеркну: в большинстве случаев эти принципиальные для страны, для наших людей законы принимались голосами всех фракций Госдумы. Такая консолидация по важнейшим вопросам жизнедеятельности страны имеет огромное значение для государства», – подчеркнул он.

    Президент также предложил отдельно поприветствовать руководителей избранных по законам РФ парламентов четырех российских исторических регионов: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

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    20 декабря 2023, 16:07
    Путин поздравил парламентариев с 30-летием Федерального Собрания

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поздравил депутатов Госдумы и сенаторов с 30-летием Федерального Собрания России.

    «Конечно, прежде всего хочу всех вас поздравить, сенаторов, депутатов Государственной думы с этим событием, с 30-летием Федерального Собрания Российской Федерации», – сказал Путин на заседании Совета законодателей России, передает РИА «Новости».

    20 декабря в Москве проходит заседание Совета законодателей и президиума Совета законодателей, посвященное 30-летию Федерального Собрания. В состав Совета законодателей входят председатели Совета федерации и Государственной думы, их заместители, председатели профильных комитетов, а также руководители региональных парламентов. Сопредседателями Совета являются спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета федерации Валентина Матвиенко.

    Ранее Путин заявил, что работа федерального и региональных парламентов стала более зрелой и профессиональной.

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    21 декабря 2023, 13:42
    Путин установил выплаты семьям с детьми, пострадавшими от агрессии Украины
    Путин установил выплаты семьям с детьми, пострадавшими от агрессии Украины
    @ Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подписал указ о соцподдержке семей с детьми, пострадавшими от украинской агрессии, он устанавливает единовременную выплату в 100 тыс. рублей в случае ранения ребенка в новых регионах или на территории близ зоны СВО.

    Выплаты планируется проводить с 1 января 2024 года, помощь сможет получить один из родителей или сам ребенок, если на момент выплаты ему уже исполнится 18 лет, передает ТАСС со ссылкой на указ.

    Также глава государства рекомендовал региональным властям ввести дополнительные меры поддержки детей, пострадавших от украинских войск.

    Президент рекомендовал обеспечить направление пострадавших детей ежегодно в организации отдыха и оздоровления и, при наличии медицинских показаний, в санаторно-курортные организации.

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    21 декабря 2023, 11:48
    Путин лично предложил Машкову, Лысенко и Жоге возглавить избирательный штаб

    Путин лично предложил Машкову, Лысенко и Жоге возглавить его избирательный штаб

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин лично предложил художественному руководителю Театра Олега Табакова Владимиру Машкову, главврачу московской больницы № 52 Марьяне Лысенко и спикеру Народного совета ДНР Артему Жоге стать сопредседателями его избирательного штаба.

    По словам Машкова, каждый россиянин «иногда думают, позвонит им президент или нет», и ему – позвонил, передает ТАСС.

    Как отмечает Лысенко, за последнее время говорила с президентом дважды, второй раз уже после собрания группы избирателей в поддержку его самовыдвижения. Тогда, по ее словам, от Путина и поступило предложение стать сопредседателем штаба.

    Как в заключение добавил Жога, у него такая же ситуация – «поступил звонок на телефон с предложением принять участие в штабе сопредседателем».

    Напомним, в четверг начал работать избирательный штаб действующего президента Путина. Ранее Центризбирком России зарегистрировал поданные документы Путина и группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения действующего российского лидера на выборах президента в 2024 году.

    Эксперт Александр Брод объяснил газете ВЗГЛЯД решение Путина баллотироваться в качестве самовыдвиженца.

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    21 декабря 2023, 14:04
    Путин начал церемонию открытия магистрали «Восток» М-12 от Москвы до Казани

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин начал церемонию открытия автодороги М-12 «Восток» до Казани, в ней также участвуют вице-премьер Марат Хуснуллин и руководители регионов.

    Скоростная дорога пролегает от Москвы до Казани, ее протяженность – 810 километров, она проходит по Московской, Владимирской, Нижегородской областям, по Чувашии и Татарстану, передает ТАСС.

    Отмечается, что от столицы до Казани по «Востоку» можно добраться за шесть с половиной часов со скоростью 110 км/час. Через каждые 50-80 километров на трассе находятся многофункциональные зоны.

    Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что эта дорога даст возможность укрепить связь между российскими регионами, повысить транспортную доступность и эффективнее использовать туристические возможности.

    Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что открытие трассы даст возможность привлечь в город дополнительно 1 млн туристов.

    Ранее на прямой линии и пресс-конференции президент Владимир Путин обещал проверить стоимость проезда по платной трассе М-12 Москва-Казань. Он отмечал, что стоимость проезда по ней должна составлять 4-4,5 тыс. рублей.

    В ноябре в правительстве сообщали, что трассу планируется продлить до Тюмени.

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