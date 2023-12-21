Путин назвал строительство М-12 «Восток» примером реализации масштабного проекта

Tекст: Алексей Дегтярев

«Благодарю всех специалистов, рабочих, инженеров, проектировщиков, которые участвовали в строительстве этой значимой транспортной магистрали. Благодарю за огромный труд, высокий темп работы и, конечно, за завершение стройки с серьезным опережением графика», – обратился глава государства к строителям, передает ТАСС.

Он отметил, что трассу построили за короткий срок – три года. Инфраструктурные проекты подобного масштаба и такой сложности в России еще никогда не реализовывались.

«Это отличный пример, хороший ориентир на будущее», – подчеркнул Путин.

Также президент поблагодарил губернаторов, причастных к строительству трассы «Восток». Он отметил, что процесс строительства сопряжен с выделением земли, согласованием технических условий, решением социальных и технических сложностей.

«Конечно, без эффективного подключения, без эффективной работы региональных властей сложно решить такую задачу в такие сроки. Так что вам большое спасибо», – сказал он.

В четверг Путин провел церемонию открытия автодороги М-12 «Восток» до Казани.