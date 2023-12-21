Нарколог Шуров предупредил о проблемах с потенцией у любителей безалкогольного пива

Tекст: Алексей Дегтярев

Безалкогольное пиво – это обычное пиво, подвергающееся двойной фильтрации, алкоголь там присутствует в объеме от 0,5% до 1%, сказал Шуров в беседе с радио Sputnik.

При больших объемах потребитель получает этанол, если он от него зависим, то он может утратить контроль над собой и перейти к обычному алкоголю.

Люди без зависимости также могут сформировать ее у себя из-за этого безалкогольного пива, подчеркнул эксперт. Для людей с зависимостью опасна даже реклама безалкогольного пива.

Производители «очень хитро» обходят закон о рекламе, указывая, что это безалкогольное пиво, по факту они рекламируют свои бренды, тем самым запуская «триггерные реакции в организме зависимых людей».

Злоупотребление безалкогольным пивом может привести к набору веса, скачкам глюкозы, нарушению пищевого поведения. Хмель содержит фитоэстрогены, которые влияют на гормональный фон.

У мужчин из-за этого могут нарушиться гормональные функции, это может привести к проблемам с потенцией и к специфическому набору веса с ростом живота.