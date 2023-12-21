В Госдуме предложили ввести ограничения на запуск новогодних фейерверков

Депутаты Госдумы призвали запретить запускать фейерверки вблизи жилых домом

Tекст: Вера Басилая

Депутат от ЕР Тамара Фролова считает абсолютно оправданным на время проведения спецоперации введение полного запрета на использование пиротехники в приграничных регионах. По ее словам, людям должно быть спокойно, передает РИА «Новости».

В свою очередь, депутат от ЛДПР, председатель комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов призвал не забывать, что проходит СВО и не все в новогоднюю ночь гуляют до утра. Кроме того, он считает, что можно в отдельных регионах, в том числе в Москве, запретить салюты и громкие взрывы

В случае, если запуск разрешен, то должна использоваться специальная площадка с организованным на них дежурством для обеспечения правопорядка.

Ранее в Сочи решили не запускать салюты на Новый год

Власти Волгограда приняли решение не устраивать массовые гуляния и праздничный фейерверк в новогоднюю ночь.

Кроме того, власти Воронежской области запретили использование всех видов пиротехники во время празднования Нового года и Рождества.