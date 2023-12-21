Хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией, но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.6 комментариев
В Госдуме предложили ввести ограничения на запуск новогодних фейерверков
Депутаты Госдумы призвали запретить запускать фейерверки вблизи жилых домом
Депутаты Госдумы предложили запретить запуск новогодних фейерверков в общественных местах и вблизи жилых домов, а также использовать пиротехнику в приграничных с Украиной регионах.
Депутат от ЕР Тамара Фролова считает абсолютно оправданным на время проведения спецоперации введение полного запрета на использование пиротехники в приграничных регионах. По ее словам, людям должно быть спокойно, передает РИА «Новости».
В свою очередь, депутат от ЛДПР, председатель комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов призвал не забывать, что проходит СВО и не все в новогоднюю ночь гуляют до утра. Кроме того, он считает, что можно в отдельных регионах, в том числе в Москве, запретить салюты и громкие взрывы
В случае, если запуск разрешен, то должна использоваться специальная площадка с организованным на них дежурством для обеспечения правопорядка.
Ранее в Сочи решили не запускать салюты на Новый год
Власти Волгограда приняли решение не устраивать массовые гуляния и праздничный фейерверк в новогоднюю ночь.
Кроме того, власти Воронежской области запретили использование всех видов пиротехники во время празднования Нового года и Рождества.