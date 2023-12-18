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    Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Газовый вопрос становится ключевым для выживания политической элиты ФРГ

    Даже если воли Берлина хватит только на то, чтобы возложить ответственность за теракты на «Северных потоках» целиком на Украину (к чему сейчас все и идет), то логичным следствием должно стать полное прекращение поддержки Киева со стороны Германии, энергетической безопасности которой был нанесен серьезный урон.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Конфликт украинской элиты – путь к крушению Украины

    Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.

    11 комментариев
    18 декабря 2023, 15:59

    В Волгограде отменили новогодний фейерверк и праздничные гуляния

    Власти Волгограда отменили праздничный фейерверк в новогоднюю ночь

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Волгограда приняли решение не устраивать массовые гуляния и праздничный фейерверк в новогоднюю ночь.

    «Масштабных общегородских гуляний в новогодние выходные и праздничные дни в Волгограде не запланировано. Также администрация города приняла решение не устраивать праздничный фейерверк в новогоднюю ночь», – приводит ТАСС сообщение администрации Волгограда. 

    При этом утренники, костюмированные представления и другие праздничные мероприятия в детских садах, домах культуры и учреждениях культуры пройдут по расписанию.

    ТАСС напоминает, что 17 декабря над Волгоградской областью системы российской ПВО уничтожили и перехватили украинские беспилотные летательные аппараты. Ранее беспилотники пытались атаковать Волгоградскую область в конце ноября и начале сентября 2023 года.

    Ранее сообщалось, что в аэропорту Волгограда после атаки беспилотников были задержаны два рейса.

    16 декабря 2023, 21:10
    Пользователи Сети высмеяли Макрона из-за «ответа» Путину
    Пользователи Сети высмеяли Макрона из-за «ответа» Путину
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он не менял номер телефона и готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, вызвало шквал насмешек в Сети.

    Так, пользователь соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России) с ником Neo X выразил серьезное сомнение в том, что Путин станет звонить Макрону, передает РИА «Новости».

    «Нулевой уровень дипломатии», – осудила Annie Arnaud.

    Alain Mettraux усомнился в эффективности подхода Макрона к инициированию переговоров. «Переговоры – важнейший шаг на пути к мирному урегулированию. Я считаю, Ваш подход слишком сторожен, и сомневаюсь в его эффективности», – написал он.

    Пользователь с ником xaviergillesb указал, что номер Путина, наверняка, тоже не изменился, и предложил Макрону самому позвонить ему.

    Ранее Макрон заявил, что готов к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным при наличии «серьезных предложений», отметив, что его «телефонный номер не изменился».

    Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции заявил, что Россия готова взаимодействовать с Францией, но Макрон решил прервать отношения. «Не мы же прекратили, не я же прекратил. Это он прекратил. Если есть интерес – пожалуйста, мы готовы», – заметил он.

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    16 декабря 2023, 20:26
    Американский полковник рассказал о новом изобретении армии России

    Американский полковник Кансиан рассказал о новом изобретении армии России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России в несколько раз превосходят ВСУ по количеству дронов, к тому же они придумали использовать защитные экраны для укрепления собственных позиций, заявил полковник ВМС США в отставке Марк Кансиан.

    Российская армия использует защитные экраны, затрудняющие нанесение ударов по дронам и препятствующие обнаружению российских позиций, и их применение буквально стало кошмаром для ВСУ, сказал Кансиан в интервью Business Insider, передает РИА «Новости».

    Такое изобретение ВС России является разумной адаптацией к условиям на фронте, отметил полковник.

    Ранее командир ВСУ признал превосходство России по числу FPV-дронов.

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    15 декабря 2023, 18:41
    Макрон назвал номер телефона для возобновления диалога с Россией
    Макрон назвал номер телефона для возобновления диалога с Россией
    @ REUTERS/Benoit Tessier

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным при наличии «серьезных предложений».

    «Если у президента Путина есть серьезные предложения и он готов возобновить диалог, который позволит добиться мирного урегулирования при соблюдении норм международного права, Франция всегда будет державой, которая окажет поддержку и не пожалеет своих усилий для достижения результата», – приводит слова Макрона ТАСС после саммита ЕС.

    Президент Франции также заявил, что его «телефонный номер не изменился».

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что за прошедшие полгода Москва трижды получала непубличные сигналы, в том числе от одного из западных лидеров, о необходимости провести встречу по Украине и обсудить вопросы европейской безопасности.

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    15 декабря 2023, 21:57
    Путин сообщил о росте числа сдающихся в плен украинских военных
    Путин сообщил о росте числа сдающихся в плен украинских военных
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В последнее время зафиксирован резкий рост числа военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), сдающихся в плен, заявил президент России Владимир Путин.

    «Количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось», – сказал глава государства на встрече с лидерами фракций Госдумы в пятницу, передает ТАСС.

    Ведется работа по обмену пленными между Россией и Украиной, добавил Путин.

    Как ранее сообщало Минобороны, за последнюю неделю были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских солдата, 25 из них – за прошедшие сутки.

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    16 декабря 2023, 10:16
    Bloomberg: Путин высмеял отдаление Запада от финансовых проблем Украины

    Bloomberg: Путин высмеял Зеленского из-за нерешительности Запада в вопросе финансовой помощи Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин высмеял украинского президента Владимира Зеленского из-за нерешительности Запада в вопросе финансовой помощи Украине, сообщает Bloomberg.

    Издание подчеркивает, что в ходе прямой линии Путин отметил, что помощь Киеву «помаленьку заканчивается», а Зеленский сейчас находится среди множества финансовых проблем, передает РИА «Новости».

    Также в статье говорится о том, что представители Запада поменяли свое отношение к Зеленскому, после того, как стала известна правда о неудачном контрнаступлении ВСУ.

    Как ранее писал The New Yorker, отказ американского конгресса согласовывать финансовую помощь Киеву станет «рождественским подарком» российскому лидеру.

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    15 декабря 2023, 20:02
    Утверждена концепция сокращения потребления алкоголя в России

    Правительство России утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя в стране до 2030 года

    Утверждена концепция сокращения потребления алкоголя в России
    @ Pascal Deloche/Godong/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство России утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя в стране до 2030 года, сообщили в Минздраве.

    «Снижение потребления алкоголя, а также заболеваемости, инвалидности и смертности, связанных с его потреблением, – главные цели концепции», – сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

    Основными задачами концепция также ставит укрепление ценностей здорового образа жизни, развитие системы профилактики злоупотребления алкоголем, развитие системы медицинской реабилитации, социальной адаптации и ресоциализации лиц с алкогольной зависимостью.

    Также планируется усилить профилактические меры, в том числе усовершенствовать практику раннего выявления пагубного потребления алкоголя.

    Особое внимание будет уделено сокращению «нецелевого потребления лекарственных, парфюмерно-косметических средств и иных спиртосодержащих жидкостей», а также противодействию нелегальному производству алкогольной продукции, ее подпольной продаже и уклонения от уплаты акцизов.

    Главным итогом реализации концепции должно стать снижение фактических показателей потребления алкоголя на душу населения с 8,9 литра этанола на каждого жителя России в 2023 году до 7,8 литра к 2030 году.

    Ранее Минфин опроверг повышение минимальных цен на алкоголь с нового года до 299 рублей за 0,5 литра на водку и  556 рублей на коньяк.

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    16 декабря 2023, 15:07
    Российские средства ПВО отразили попытку удара ВСУ по Крыму
    Российские средства ПВО отразили попытку удара ВСУ по Крыму
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Система ПВО России отразила попытку украинской армии нанести массированный удар беспилотниками по объектам на территории Крыма, сообщило Минобороны.

    «Средствами ПВО и РЭБ отражена попытка нанесения киевским режимом массированного удара беспилотиками по объектам на территории Крымского полуострова. Все летательные аппараты уничтожены», – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

    Всего за сутки российская ПВО сбила 49 украинских БПЛА, в том числе около Верхнекаменки ЛНР, Токмака Запорожской области, Новой Каховки, села Каиры и Алешек Херсонской области, а также десять снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха».

    С начала СВО ВС России уничтожили 550 самолетов, 259 вертолетов, 9745 беспилотников, 442 ЗРК, 14096 танков и других бронемашин, 1188 РСЗО, 7353 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 359 единиц спецтехники.

    Накануне ПВО сбила над Крымом 26 украинских беспилотников.

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    15 декабря 2023, 20:20
    На Украине объявили в розыск патриарха Кирилла

    МВД Украины объявило в розыск патриарха Кирилла

    Tекст: Валентина Григоренко

    Министерство внутренних дел Украины объявило Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «скрывающимся от досудебного расследования», теперь он числится в розыске, следует из материалов базы данных ведомства.

    Как указано в базе, патриарх Кирилл разыскивается Службой безопасности Украины и числится в розыске с 11 ноября, информация в карточке обновлена 15 декабря. Отмечается, что указана также мера пресечения – содержание под стражей. В карточке разыскиваемого прикреплено фото патриарха и указано его мирское имя Владимир Гундяев, передает РИА «Новости».

    Ранее патриарх Кирилл призвал русских и украинцев защититься от попытки внешних сил «сеять рознь» между братскими народами, взяв «в руки щит любви».

    Напомним, СБУ объявила в розыск главу Минобороны Сергея Шойгу, спикера Совфеда Валентину Матвиенко, зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, директора СВР Сергея Нарышкина, официального представителя МИД России Марию Захарову, главу МВД Владимира Колокольцева и секретаря Совбеза Николая Патрушева.

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    15 декабря 2023, 17:36
    Следком предложил лишать приобретенного гражданства за тяжкие преступления

    Следственный комитет предложил лишать приобретенного гражданства России за любые тяжкие преступления

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет России считает необходимым проработать вопрос о возможности лишения приобретенного гражданства за покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.

    По оценкам ведомства, необходимо изменить законодательство России так, чтобы натурализованного гражданства можно было лишить не только за отдельные виды преступлений, как сейчас, но и за любое умышленное тяжкое преступление.

    «СК России всегда выступал за закрепление на законодательном уровне нормы о лишении натурализованных граждан российского гражданства в случаях совершения ими преступлений», – приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Следкома.

    Ранее сообщалось, что СК России направил в МВД запрос на лишение гражданства семерых обвиняемых в преступлениях. Осужденные ранее получили российское гражданство, но совершили преступления по статьям об уклонении от военной и гражданской альтернативной службы, а также о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков.

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    15 декабря 2023, 21:48
    Российская ПВО сбила беспилотник над морем в Севастополе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Севастополе сработала система ПВО, по предварительным данным, над морем сбит беспилотный летательный аппарат, сообщил глава региона Михаил Развожаев.

    «В Севастополе отработала система ПВО над морем. По предварительной информации, сбит один БПЛА», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

    Губернатор Севастополя добавил, что в настоящее время повреждений инфраструктуры не зафиксировано, осуществляется контроль обстановки.

    Накануне РЭБ посадила четыре ударных БПЛА ВСУ в Белгородской области.

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    15 декабря 2023, 16:56
    Названы суммы подъемных докторам и фельдшерам в новых регионах

    Докторам и фельдшерам в новых регионах России будут выплачивать 2 и 1 млн рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Единовременные выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в новых регионах России будут увеличены до двух и одного миллиона рублей соответственно, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

    «Минздрав вместе с заинтересованными ведомствами готовит (соответствующие) изменения... в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях», – приводит РИА Новости слова Кузнецова.

    По его словам, такие меры будут способствовать привлечению медицинских работников в новые российские регионы, сокращению кадрового дефицита, повышению доступности и качества медицинской помощи для граждан.

    Ранее в ходе прямой линии президент России Владимир Путин признал проблему нехватки врачей в новых регионах и по всей стране и поручил рассмотреть расширение льготной ипотеки на вторичное жилье и повысить подъемные для врачей – до 2 млн рублей, для фельдшеров – до 1 млн рублей.


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    15 декабря 2023, 20:29
    Мишустин поручил ликвидировать нехватку вакцин от кори, краснухи и паротита

    Премьер-министр Мишустин поручил оперативно ликвидировать нехватку вакцин от кори, краснухи и паротита

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин по итогам прямой линии и пресс-конференции дал поручения в области здравоохранения, в том числе по ликвидации нехватки вакцин от кори, краснухи и паротита, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

    «Обеспечение граждан трехкомпонентной вакциной от кори, паротита и краснухи – такую задачу следует решить в самое ближайшее время для снижения роста заболеваемости и предотвращения нехватки вакцин в дальнейшем», – сказал Мишустин, передает ТАСС.

    Он добавил, что также должна быть продолжена модернизация первичного звена здравоохранения, «особенно в сельской местности, где сохраняется потребность в существенном обновлении инфраструктуры».

    «Большое значение для демографии имеют комфортные условия для женщин, планирующих беременность, чтобы будущие мамы были уверены, что для их здоровья и для здоровья их малышей будет сделано все возможное», – подчеркнул Мишустин.

    Ранее сообщалось, что Путин включил продление программы модернизации первичного звена здравоохранения в предвыборную программу.

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    18 декабря 2023, 15:29
    Молдавия решила денонсировать соглашения в рамках СНГ

    Молдавии готовит денонсацию соглашений о борьбе с терроризмом и поддержанию мира в СНГ

    Молдавия решила денонсировать соглашения в рамках СНГ
    @ Geraint Nicholas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Парламент Молдавии готовится к денонсации двух соглашений, подписанных страной в рамках СНГ – о борьбе с терроризмом и о коллективных силах по поддержанию мира в СНГ.

    «Члены Комитета по внешней политике и европейской интеграции приняли положительное заключение по проектам решений о денонсации еще двух соглашений, заключенных на платформе СНГ», – приводит ТАСС заявление молдавского парламента.

    Отмечается, что речь идет о договоре о группах военных наблюдателей и коллективных силах по поддержанию мира в СНГ, а также о соглашении о сотрудничестве в материально-техническом обеспечении компетентных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма.

    Агентство напоминает, что в правительстве Молдавии заявляли о планах денонсации более 100 из 282 договоров в рамках Содружества, из которых уже расторгнуты свыше 40 соглашений.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина и Молдавия не соответствуют критериям вступления в Евросоюз, поэтому решение Брюсселя начать переговоры о вступлении этих стран в ЕС – политизированное, а сам процесс может занять десятилетия.

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    17 декабря 2023, 14:44
    Губернатор Чибис: Россия успешно преодолевает внешнее давление

    Губернаторы Мурманской и Омской областей объяснили поддержку Владимира Путина

    Губернатор Чибис: Россия успешно преодолевает внешнее давление
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Перед Россией сейчас стоит множество вызовов, касающихся как внешнего давления, так и внутренних вопросов. И чем сильнее эти вызовы, тем сильнее общество сплачивается вокруг национального лидера, сказали газете ВЗГЛЯД губернаторы Мурманской и Омской областей Андрей Чибис и Виталий Хоценко. В воскресенье на площадке выставки «Россия» на ВНДХ проходит ХХI съезд «Единой России».

    «Основной вызов для России сегодня – преодолеть внешнее давление. И мы успешно это делаем. И тут важно, что мы – это и общество, и президент, и все ветви власти. Применительно к своему региону скажу: поддержка, которая сейчас оказывается главой государства для усиления России в Арктике, беспрецедентна. Те проекты, которые мы реализуем в этом регионе, укрепляют страну», – отметил Андрей Чибис, губернатор Мурманской области.

    «Решение по выдвижению президента Владимира Путина на выборах, безусловно, связано, в том числе, со стоящими сейчас перед Россией внешними и внутренними вызовами. Чем сильнее эти вызовы, тем сильнее мы сплачиваемся и поддерживаем своего лидера. Я лично, и наверняка весь губернаторский корпус, поддерживаем это решение. Мы выбираем курс на развитие и усиление государства», – пояснил Виталий Хоценко, губернатор Омской области.

    «Если говорить об итогах года для партии и страны в целом, то самое важное то, что риски, которые просматривались в экономике и связанные с санкциями опасения, не оправдались. Также, как бывший председатель правительства ДНР, отмечу и стремительное развитие новых регионов», – добавил он.

    В воскресенье на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве проходит ХХI съезд «Единой России». Участие в нем принимают более тысячи человек со всей страны. Партия принимает решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина на выборах президента и проводит кадровую ротацию руководящих органов, сообщается на сайте ЕР.

    Каждый гражданин нашей страны знает, какую роль для страны выполняет Президент, подчеркнул первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Общество должно сплотиться для решения наиболее важных задач, уверен парламентарий.

    Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга отметил важную задачу – интеграцию новых регионов в единое научно-образовательное пространство.

    «В новых регионах 29 университетов, более 10 тыс. студентов, и нам надо создать такие же условия для работы и учебы, которые есть на всей территории РФ. Второй проект партии – это «Менделеевская карта», поддержанная президентом. Это проект «Единой России», который мы будем развивать. Я думаю, что более 200 тыс. человек станут участниками проекта до начала президентской кампании», – сказал депутат.

    Сам глава государства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что странам Запада придется находить точки соприкосновения с Россией, потому что они будут вынуждены считаться с Москвой. Западные страны, считая, что такая большая Россия не нужна, хотят ее разделить и подчинить, указал Путин.

    «Реалии таковы, позднее я в этом абсолютно на 100% убедился, что после распада Советского Союза [западные политики] считали, что надо немножко потерпеть, сейчас доразвалим Россию», – сказал президент России.

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    18 декабря 2023, 12:39
    Власти Крыма национализировали имущество 77 «подрывников»

    Владимир Константинов: Власти Крыма национализировали имущество 77 физических и юридических лиц

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутаты Госсовета Крыма приняли решение национализировать имущество 77 юридических и физических лиц, «осуществляющих подрывную деятельность в отношении России», заявил глава парламента республики Владимир Константинов.

    «Мы национализировали имущество курортных комплексов, включая известные гостиницу «Лондон» и «Отель 1001 ночь», парк-отель «МАРАТ» в поселке Гаспра и другие», – написал Константинов в своем Telegram-канале.

    По его словам, в перечень также включено имущество различных аграрных предприятий, банков, в том числе – государственного «ощадного банка Украины», спортивных и реабилитационных центров, «теннисного клуба в Ялте, Мариупольского металлургического Комбината им. Ильича и так далее».

    Глава крымского парламента подчеркнул, что по вопросу национализации этих объектов «выступали наши общественники», «крымчане обращались ко мне через соцсети».

    Всего в списке на национализацию «около 1150 объектов движимого и недвижимого имущества», отметил Константинов. Он пообещал, что список будет уточняться и дополняться новыми объектами.

    «Процесс национализации имущества украинских олигархов, наших врагов, спонсирующих убийства русских людей, продолжается. Мы не оставим им ни малейшего шанса зарабатывать деньги на наших людях», – написал Константинов.

    Ранее в Крыму объявили аукцион на недвижимость украинского бизнесмена Игоря Коломойского в поселке Партенит в Алуште, ее начальная цена – свыше 446 млн рублей.

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