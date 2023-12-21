Премьер Венгрии Орбан: Прием Украины в ЕС обойдется в 190 млрд евро

Tекст: Вера Басилая

Орбан заявил, что пока неизвестно, откуда взять деньги на поддержку Украины. По его словам, потребуется 50 млрд евро из бюджета ЕС, но тогда денег недополучат сами страны-члены, включая Венгрию, на что Будапешт не может согласиться, передает РИА «Новости».

Премьер Венгрии заявил, по неофициальным подсчетам, вступление Украины ЕС обойдется примерно в 150-190 млрд евро. Он считает, что на саммите в Брюсселе, где, по его словам, ожидается «не только гром, но и серные молнии», сосредоточиться на поиске «решения, удовлетворяющего всех» и предлагает решать вопрос поддержки Украины вне бюджета ЕС.

Напомним, во время голосования стран ЕС по вопросу о начале переговоров с Украиной Орбан вышел из зала заседаний, но вето не применил. При этом он заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро.

Между тем, газета Financial Times со ссылкой на дипломатов ЕС пишет, что страны Евросоюза могут лишить Венгрию права голоса, чтобы заключить соглашение о выделении средств Украине.