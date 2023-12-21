  • Новость часаЧехия назвала Россию прямой угрозой безопасности
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Сербский «майдан» может вспыхнуть из-за беглецов из России
    Отремонтирован сухопутный маршрут в Крым через новые регионы
    В США придумали план развития Украины без денег
    Прилепин: После капитуляции Украины для Акунина и Хаматовой придумают форму легализации
    Украинский трудовой стаж предложили учитывать для пенсий в России
    Блинкен заявил о скором расширении НАТО
    На Украине объявили в розыск банкира Фридмана
    В Петербурге ввели частичный масочный режим
    Из «музея Саакашвили» исчезли его кроссовки
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России стоит ограниченно надеяться на Орбана и Фицо

    Хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией, но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.

    6 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Все отчетливее виден мир после Америки

    Многие описывают происходящее в политических элитах США терминами безумия. Но если раньше политический процесс этой страны определяла смена различных политических концепций, то сегодня мы наблюдаем одновременное или почти одновременное банкротство большинства из них.

    20 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Кто сможет стать посредником между Израилем и Газой

    Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.

    8 комментариев
    21 декабря 2023, 03:18

    Орбан: Прием Украины в ЕС обойдется в 190 млрд евро

    Премьер Венгрии Орбан: Прием Украины в ЕС обойдется в 190 млрд евро

    Tекст: Вера Басилая

    Прием Украины в ЕС обойдется сообществу в 150-190 млрд евро, при этом сами страны-члены их не получат, поэтому Венгрия выступает против выделения Киеву средств из европейского бюджета, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью телеканалу TV2.

    Орбан заявил, что пока неизвестно, откуда взять деньги на поддержку Украины. По его словам, потребуется 50 млрд евро из бюджета ЕС, но тогда денег недополучат сами страны-члены, включая Венгрию, на что Будапешт не может согласиться, передает РИА «Новости».

    Премьер Венгрии заявил, по неофициальным подсчетам, вступление Украины ЕС обойдется примерно в 150-190 млрд евро. Он считает, что  на саммите в Брюсселе, где, по его словам, ожидается «не только гром, но и серные молнии», сосредоточиться на поиске «решения, удовлетворяющего всех» и предлагает решать вопрос поддержки Украины вне бюджета ЕС.

    Напомним, во время голосования стран ЕС по вопросу о начале переговоров с Украиной Орбан вышел из зала заседаний, но вето не применил. При этом он заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро.

    Между тем, газета Financial Times со ссылкой на дипломатов ЕС пишет, что страны Евросоюза могут лишить Венгрию права голоса, чтобы заключить соглашение о выделении средств Украине.

    20 декабря 2023, 05:26
    Наемники из Канады после трех дней «ада» заявили о приближающемся поражении ВСУ

    Globe and Mail рассказала о низком боевом духе канадских наемников на Украине после «смертоносного» ноября

    Tекст: Антон Антонов

    Канадские наемники, для которых ноябрь 2023 года оказался самым «смертоносным», сомневаются в том, стоит ли им оставаться на Украине, сообщают СМИ.

    Как пишет Globe and Mail со ссылкой на двух наемников Дейва и Джастина Смитов, уроженцы Торонто пережили три дня «ада» в окопах и полагают, что вооруженные силы Украины «постепенно проигрывают», передает РИА «Новости».

    По их мнению, главной проблемой для Украины стало ослабление внимания со стороны Запада и замедление поставок военной помощи. «Если хотите проиграть в конфликте, потеряйте к нему интерес. Вот так это все и происходит», – заявил Дейв.

    Как заявил один из наемников, он «часто задумывается о том», что он делает на Украине – «это происходит каждый раз», когда поступает информация о гибели очередного канадского наемника.

    Они признают, что активные действия ВСУ прекратились, провальное контрнаступление сменилось наступлением российской армии. У ВСУ не хватает боеприпасов, а «российские пехотинцы продолжают идти вперед». Они сравнили Россию с «персонажем видеоигры, который постоянно возрождается».

    Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что большинство иностранных наемников, которые воевали на стороне Киева, ликвидированы, уничтожены более 5,8 тыс. боевиков.

    Коментарии (15)
    20 декабря 2023, 12:22
    Военный корреспондент назвал цели ударов по Кропивницкому

    Военкор Громов: Россия планомерно уничтожает все украинские носители ракет Storm Shadow

    Военный корреспондент назвал цели ударов по Кропивницкому
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Российские военные, судя по всему, бьют по аэродрому Канатово, где базируются истребители Су-24. Это необходимо для того, чтобы противник не смог использовать западные ракеты Storm Shadow. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный корреспондент Федор Громов. Ранее украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Кропивницком (Кировоград)

    «В Кировоградской области Украины находится аэродром Канатово. Оттуда, насколько известно, взлетают носители ракет Storm Shadow, в частности Су-24», – сказал Федор Громов, военный корреспондент. Он допускает, что именно они стали целью ударов ВС РФ. 

    По мнению собеседника, наши войска превентивными ударами стремятся уничтожить украинскую авиацию. «У российской армии есть силы и возможности для нанесения максимального урона аэродрому. Мы планомерно уничтожаем возможные носители Storm Shadow», – подчеркнул Громов.

    При этом, как полагает военный корреспондент, Кировоградская область имеет слабую систему ПВО. Он отметил, что переданные Западом комплексы расположены в основном в Киеве. «Не исключено, что наши удары наносятся силами «Искандеров», – считает Громов. Собеседник также допускает, что в атаке могли быть задействованы и беспилотники «Герань». Он прогнозирует, что в ближайшее время ВС РФ продолжат наносить удары по этой цели.

    Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком (Кировограде) Кировоградской области Украины. Отмечается, что взрывы раздались до объявления воздушной тревоги. Примечательно, но ВС РФ уже не первый раз за последнее время наносят удары по этой территории.

    Аналогичные сообщения поступали несколькими днями ранее. Также в конце ноября сообщалось о массированной атаке, в том числе на Кировоградскую область. Кроме того, в октябре отмечалось, что в результате российских ударов в регионе был поврежден объект инфраструктуры, что привело к возгоранию.

    Коментарии (19)
    20 декабря 2023, 12:47
    Захарова отреагировала на слова Зеленского о русском: Он не лукавит

    Захарова объяснила заявление Зеленского о непонимании русского языка

    Захарова отреагировала на слова Зеленского о русском: Он не лукавит
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский, заявивший о том, что перестал понимать русский язык, не лукавил, но предметом гордости это быть не должно, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

     «Он абсолютно не лукавит. <…> Язык – это то, что позволяет расширять твой кругозор, более оперативно получать информацию. Чем же тут гордиться, если, как он сказал, он забыл язык, не помнит, не понимает. Что здесь является предметом гордости?» – задалась вопросом дипломат в эфире программы на радио Sputnik.

    При этом, подчеркнула Захарова, это заявление рассчитано на людей, в «которых национализм вытеснил все остальное: нравственность, мораль, даже прагматику». По ее словам, это пещерный национализм, на уровне привитого инстинкта.

    Захарова добавила, что Зеленскому требуется не только переводчик.

    «Я не беру на себя смелость ставить какие-то диагнозы, но это же очевидные вещи», – заключила она.

    Напомним, Зеленскому на пресс-конференции перевели вопрос, заданный на русском языке. Вопрос президент Украины дослушал, сняв наушник, но ответил на украинском языке.

    Коментарии (14)
    20 декабря 2023, 04:27
    В Европе указали на сложность отмены санкций против России

    Дипломатический источник в Брюсселе счел маловероятной отмену санкций ЕС к России после завершения конфликта на Украине

    В Европе указали на сложность отмены санкций против России
    @ Daniel Kalker/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Даже в случае полного завершения боевых действий на Украине Евросоюз вряд ли отменит антироссийские санкции, заявил дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе.

    Источник ТАСС заявил, что отменить санкции «будет очень сложно», даже если этот шаг станет «частью мирного соглашения». Он пояснил, что для отмены санкций, как и для их введения, необходимо «единогласное решение» в Совете ЕС. Затормозить процесс может любая из 27 стран ЕС «под любым предлогом».

    Указывается, что «нынешние санкции ЕС не имеют никаких критериев для отмены», а «возможности для их сохранения в силе юридически ничем не ограничены». Источник отметил, что «вопрос о потенциальных условиях отмены санкций за более чем полтора года» ни разу не рассматривали в Совете ЕС.

    Напомним, Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. Союзники Украины требуют от России завершить специальную военную операцию на Украине и возместить украинской стороне ущерб.

    Коментарии (23)
    20 декабря 2023, 14:37
    Российские войска нанесли поражение ВСУ у Вербового и Работино
    Российские войска нанесли поражение ВСУ у Вербового и Работино
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки поразили скопления живой силы и техники украинской армии у поселков Вербовое и Работино в Запорожской области, сообщило российское Минобороны.

    У этих населенных пунктов поражены 14-й бригада нацгвардии Украины, 82-й десантно-штурмовая и 116-й механизированная бригады ВСУ, украинская сторона потеряла до 70 человек, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также ВСУ потеряли там две бронемашины, два орудия Д-20 и гаубицу Д-30.

    На Херсонском направлении украинская армия за сутки потеряла до 75 человек, две гаубицы «Мста-Б», орудие «Гиацинт-Б» и САУ «Гвоздика».

    На Купянском направлении Западная группировка отразила пять атак украинских штурмовиков 115-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад у Синьковки и Терн в Харьковской области. Там ВСУ потеряли до 40 человек, две БМП, два пикапа и САУ «Гвоздика».

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила две атаки 63-й механизированной бригады ВСУ у Червоной Дибровы (ЛНР) и Торского (ДНР). За сутки украинская армия потеряла до 180 человек, две бронемашины и гаубицу Д-20.

    На Донецком направлении Южная группировка отразила атаку украинских штурмовиков 24-й механизированной бригады у Шумов в ДНР. Ударами артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены живая сила и техника ВСУ у Клещеевки, Курдюмовки и Марьинки в ДНР. Общие потери украинской стороны на этом направлении составили до 250 человек, танк и три автомобиля.

    При контрбатарейной борьбе поражены словацкая САУ Zuzana 2 и британская САУ AS-90, две гаубицы «Мста-Б», две САУ «Акация», гаубица Д-30 и САУ «Гвоздика».

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Елизаветовки, Владимировки и Новомихайловки в ДНР. Украинская сторона потеряла до 110 человек и две САУ «Акация».

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили живую силу и военную технику украинской армии в 127 районах.

    Коментарии (8)
    20 декабря 2023, 20:48
    В США придумали план развития Украины без денег
    В США придумали план развития Украины без денег
    @ Guillaume Payen/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    У Вашингтона есть план развития Украины, не предусматривающий ей выделение средств на нынешнем уровне, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    По его словам, согласно плану, Украина сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении, который предполагает, что в выделении ей помощи на нынешнем уровне не будет необходимости, передает РИА «Новости».

    Блинкен уточнил, что для этого США и союзники должны помочь Украине «преодолеть эти зиму, весну и лето».

    Напомним, Вашингтон предлагает передать Киеву замороженные активы России с помощью траншей Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

    Коментарии (22)
    20 декабря 2023, 20:05
    Словакия решила заблокировать санкции ЕС в отношении ядерного топлива из России

    Словакия заявила о вето в случае попыток санкций ЕС в отношении ядерного топлива из России

    Словакия решила заблокировать санкции ЕС в отношении ядерного топлива из России
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Словацкая сторона намерена наложить вето, если Европейский союз попробует ввести запрет на поставки ядерного топлива из России для атомной электростанции, заявил глава МИД страны Юрай Бланар.

    Ядерная энергетика важна для Словакии, потому она не намерена допускать санкций против Росатома, сказал Бланар, передает ТАСС.

    В случае попыток ЕС наложить санкции на поставки топлива для АЭС Словакия применит вето, поскольку для Братиславы «красная черта», добавил министр.

    Словакия отвергает любые санкции, оказывающие более серьезное негативное воздействие «на тех, кто их принимает, чем на тех, кому они адресованы». Братислава не поддержит ни один пакет санкций против России или против другой страны, если это окажет негативное влияние на экономику и уровень жизни в стране.

    В Словакии работают две АЭС – в Богунице и Моховце. Они используют российское ядерное топливо.

    Коментарии (2)
    20 декабря 2023, 06:45
    Взрывы произошли в Кропивницком

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы прозвучали в Кропивницком (Кировограде) Кировоградской области Украины, сообщили украинские СМИ.

    Уточняется, что взрывы прогремели до объявления воздушной тревоги, передает ТАСС.

    Напомним, взрывы также прозвучали неподалеку от окраин Киева и в Харькове. Кроме того, сообщения о взрывах в подконтрольном украинским войскам Херсоне поступали вечером во вторник и в ночь на среду.

    Коментарии (5)
    20 декабря 2023, 13:30
    Песков счел абсурдным процессом поиск формулы мира на Украине без участия России
    Песков счел абсурдным процессом поиск формулы мира на Украине без участия России
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Поиск формулы мира по урегулированию кризиса на Украине без участия России является абсурдом без потенциала на результат, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Он призвал раскрыть глаза и посмотреть на факты: формулу мира пытаются искать без участия России.

    Это является, по словам представителя Кремля, абсурдным процессом, который не имеет потенциала на какие-то результаты, передает ТАСС.

    Он добавил, что сейчас тема переговоров по Украине не актуальна, для нее нет никакого фундамента и предпосылок.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос мирных переговоров с Россией не актуален, Киев работает над «формулой мира».

    Коментарии (12)
    20 декабря 2023, 18:54
    На Украине лишили Брежнева почетного звания

    Власти украинского Днепра лишили Брежнева звания почетного гражданина

    На Украине лишили Брежнева почетного звания
    @ Мусаэльян Владимир/Фотохроника ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Днепра (ранее Днепропетровск) на востоке Украины приняли решение о лишении генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина города, сообщил мэр города Борис Филатов.

    Он объявил, что по результатам последней сессии городского совета Брежнев лишен звания почетного гражданина Днепра, передает ТАСС.

    В сентябре власти Днепра отказались лишить Брежнева звания почетного гражданина города. До этого Киевсовет лишил Леонида Брежнева звания почетного киевлянина.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что парадокс заключается в том, что именно Брежнев создал ту систему власти, итогом деятельности которой стало появление и президента Украины Владимира Зеленского и многих его предшественников.

    Леонид Брежнев родился 19 декабря 1906 года в поселке Каменка Днепропетровской области Украины. После смещения Никиты Хрущева в 1964 году Леонид Брежнев избран первым секретарем ЦК КПСС. С 1966 года – Генеральный секретарь ЦК КПСС, одновременно с 1977 года – председатель Президиума Верховного Совета СССР. Скончался 10 ноября 1982 года на 76-м году жизни.

    Коментарии (17)
    20 декабря 2023, 21:12
    На Украине объявили в розыск банкира Фридмана

    На Украине объявили в розыск российского бизнесмена Фридмана

    На Украине объявили в розыск банкира Фридмана
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского бизнесмена Михаила Фридмана, следует из базы данных страны.

    Фридмана объявили в розыск как лицо, которое скрывается от досудебного расследования, датой исчезновения указано 10 октября 2023 года, передает ТАСС.

    Совладельца консорциума «Альфа-Групп» обвинили по статье о финансировании действий по изменению конституционного строя, захват власти и изменения границ Украины.

    Ранее на Украине Фридмана обвиняли в финансировании СВО и помощи Российский армии.

    Коментарии (10)
    20 декабря 2023, 18:04
    Захарова: Запад пытается применить «майданные» сценарии в Сербии

    Захарова назвала протесты в Белграде «майданными сценариями Запада» и призвала народ Сербии защитить свой суверенитет

    Захарова: Запад пытается применить «майданные» сценарии в Сербии
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Запад пытается применить «майданные» сценарии в Сербии для навязывания сербскому народу своей воли, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Мы видим, как на протяжении многих лет в Сербии и на Балканах, применяются сценарии майданного продавливания западной воли», – приводит ТАСС слова Захаровой на брифинге.

    По словам представителя МИД РФ, у Запада имеется огромное желание «помайданить» на Балканах. «Мне кажется, что любой народ любой страны должен защищать свой суверенитет на всех уровнях», – подчеркнула Захарова.

    Ранее сообщалось, что власти ЕС объяснили беспорядки в Белграде недостатками демократии в Сербии.

    Напомним, что после проведения выборов в парламент, на которых коалиция правящей Сербской прогрессивной партии получила свыше 47% голосов, лидеры блока «Сербия против насилия» отказались покинуть здание избирательной комиссии и объявили голодовку. На улице сторонники движения «Сербия против насилия» напали на сотрудников Республиканской избирательной комиссии (РИК), в том числе избили 70-летнего директора Республиканского управления статистики Миладина Ковачевича.



    Коментарии (6)
    20 декабря 2023, 09:27
    В Киеве испугались надвигающейся энергетической катастрофы

    Депутат Кучеренко: Состояние энергорынка Украины вызывают тревогу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко заявил, что оценки украинских энергетиков касательно состояния энергорынка Украины вгоняют его в ступор.

    Он процитировал энергетика Юрия Сакву, указавшего, что рынок электроэнергии на Украине пятый год подряд движется в направлении «неконтролируемого финансового хаоса», передает РИА «Новости».

    По словам Кучеренко, оценка тревожная. Также он сыронизировал над звучащими со стороны европейских и украинских чиновников «победными реляциями» по поводу «огромных успехов» реформы энергорынка.

    Он добавил, что разница в оценке состояния дел профессионалами и функционерами не просто пугает его, а «вгоняет в ступор».

    «Трагедия это или катастрофа? Можно ли ошибаться в оценке реалий нашей «готовности»?! Точно нет! Сознательно это делается?! Ответ ищите сами!» – подытожил Кучеренко.

    Ранее Кучеренко высмеял объяснения киевских властей относительно инфраструктурных проблем города на фоне подтопления метро.

    Коментарии (0)
    20 декабря 2023, 18:36
    Назван объем экспортированного Германией на Украину оружия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Германии в прошлом году разрешили поставить на Украину военную продукцию на сумму порядка 2,245 млрд евро, следует из доклада Минэкономики ФРГ.

    В докладе отмечается, что Украина в 2022 году заняла первое место среди стран-получателей германского оружия, передает ТАСС. На нее пришлась доля в 26,9% от стоимости всех разрешений на экспорт военной продукции из ФРГ. По данным Минэкономики Германии, это «примерно 2,245 млрд евро».

    Всего в прошлом году власти ФРГ разрешили экспортировать оружие на сумму 8,362 млрд евро.

    Ранее сообщалось, что сумма одобренных Германией поставок вооружений Киеву с начала 2023 года превысила 3,3 млрд евро.

    Коментарии (0)
    20 декабря 2023, 23:53
    ВСУ атаковали республиканский травматологический центр в Донецке

    При обстреле ВСУ травматологического центра в Донецке ранены четыре человека

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные обстреляли центр Донецка, снаряды попали в республиканский травматологический центр (РТЦ), ранены четыре человека, сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

    В Минздраве уточнили, что среди раненых в травматологическом центре Донецка, есть сотрудники больницы, пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, передает ТАСС.

    Министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев заявил, что республиканский травматологический центр продолжит работу в своем привычном режиме, все повреждения будут устранены в оперативном порядке.

    В свою очередь, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате удара ВСУ по троллейбусному депо повреждены и полностью уничтожены несколько троллейбусов.

    Коментарии (2)
    Главное
    Словакия решила блокировать санкции ЕС в отношении ядерного топлива из РФ
    Сотни контейнеровозов отказались от прохода через Красное море
    Ушедшая сеть Decathlon объяснила поставки товаров в Россию
    В Армении приостановлено вещание радио Sputnik
    Мизулина пожаловалась в МВД на блогера Пашу Техника
    Для электросамокатов ввели обязательную сертификацию
    На Украине лишили Брежнева почетного звания

    За алмазные санкции Запада заплатят богатые европейцы

    Евросоюз все-таки решился на запрет российских алмазов. Эти санкции уже много раз пытались протолкнуть еврочиновники, но мировая бриллиантовая столица в Бельгии сопротивлялась до последнего. Что означают для российского производителя алмазов эти санкции и кто на самом деле заплатит за новые вмешательства в рынок? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия поможет истории расставить все по местам на Украине

    На расширенном заседании коллегии Минобороны Владимир Путин обозначил приоритеты во внешнеполитической стратегии России. Ее ключевые особенности заключаются в суверенитете, защите территориальной целостности страны и достижении баланса сил в мире. Все это невозможно без развязки украинского кризиса. Путин напомнил, что сопредельные с Украиной страны хотели бы вернуть свои бывшие территории, которые сейчас подконтрольны Киеву. Есть ли в этих словах предпосылки для новых сценариев разрешения украинского вопроса? Подробности

    Перейти в раздел

    Северный морской путь получит поддержку из космоса

    Россия завершила создание специализированной спутниковой группировки, предназначенной для получения метеоинформации из арктических областей. Вывод на орбиту второго спутника «Арктика-М» имеет значение не только для точности прогнозов погоды, но и для функционирования важнейшей транспортной артерии – Северного морского пути. Подробности

    Перейти в раздел

    США начинают новую безнадежную войну

    Целую коалицию собирают Соединенные Штаты для военной операции с силой, которая угрожает всей мировой торговле. Фактически Вашингтон объявил новую войну в тысячах километров от своих границ. И война это, скорее всего, вновь будет для Америки неудачной. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сербский «майдан» не пройдет

      Сербии грозит третья подряд ночь протестов против официальных итогов выборов. Происходящее имеет все признаки цветной революции или «майдана», который поддерживают и спонсируют страны НАТО. Получится ли у них в Сербии то, что получилось на Украине?

    • Украина на краю финансовой пропасти

      О необходимости «срочно» обеспечить власти в Киеве «десятками миллиардов» заявила директор МВФ Кристалина Георгиева. Впрочем, и без нее было понятно, что Украина находится на краю финансовой пропасти. Как велика эта пропасть? И как скоро она туда упадет?

    • Залужный против Зеленского: новая драка

      В одном из кабинетов главкома ВСУ Валерия Залужного обнаружили прослушивающее устройство, причем довольно примитивное, да и обнаружили его странным образом. Базовая версия, которой придерживаются многие: главкома прослушивают по приказу Владимира Зеленского. В реальности все может быть сложнее.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............