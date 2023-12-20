Хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией, но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.6 комментариев
ВСУ атаковали республиканский травматологический центр в Донецке
При обстреле ВСУ травматологического центра в Донецке ранены четыре человека
Украинские военные обстреляли центр Донецка, снаряды попали в республиканский травматологический центр (РТЦ), ранены четыре человека, сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.
В Минздраве уточнили, что среди раненых в травматологическом центре Донецка, есть сотрудники больницы, пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, передает ТАСС.
Министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев заявил, что республиканский травматологический центр продолжит работу в своем привычном режиме, все повреждения будут устранены в оперативном порядке.
В свою очередь, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате удара ВСУ по троллейбусному депо повреждены и полностью уничтожены несколько троллейбусов.