Очень хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией и прямо говорят о тех проблемах, которые несет Европе безудержный антироссийский курс. Но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.0 комментариев
Европейский суд разрешил россиянке пилотировать самолет на территории ЕС
Европейский суд: Санкции не запрещают гражданину России с частной лицензией пилотировать самолет в ЕС
Введенные Евросоюзом санкции против России из-за военной операции на Украине не запрещают гражданину РФ, имеющему частную лицензию, пилотировать самолет на территории ЕС, говорится в постановлении Европейского суда в ответ на иск «заявителя, являющегося гражданином России и Люксембурга, имеющего люксембургскую лицензию частного пилота и использующего самолеты в аэропорту Люксембурга».
Как уточнили в суде, речь идет о Екатерине Ислентьевой, передает ТАСС.
После начала Россией в феврале 2022 года военной операции на Украине Евросоюз ввел 12 пакетов санкций против Москвы. В частности, ЕС запретил всем зарегистрированным в России самолетам приземляться, взлетать или пролетать над территорией союза.
Как отмечается в документе, санкции не запрещают гражданину России, имеющему частную лицензию, пилотировать самолет в Евросоюзе, запрет относится исключительно к экономическому или финансовому контролю над самолетом, а не к контролю, осуществляемому пилотом.
В постановлении подчеркивается, что «толкование, согласно которому этот запрет распространяются и на российских граждан, имеющих лицензию частного пилота, было бы явно неуместным в свете задачи оказания давления на президента России и его правительство с целью остановить нарушения международного права и отстоять территориальную целостность Украины».
Ранее российские власти рекомендовали авиакомпаниям не использовать самолеты Airbus и Boeing Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) для полетов за рубеж из-за риска их ареста.