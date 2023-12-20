США предложили передать Украине активы России траншем через международные организации

Financial Times: США предложили передать Украине замороженные активы России траншем через международные организации

Tекст: Елизавета Шишкова

Газета отмечает, что США публично не поддерживали идею конфискации активов России, при этом в частном порядке Вашингтон предлагает способы их передачи Украине, передает ТАСС.

В одном из документов указано, что США считают такой шаг «контрмерой» в отношении России, которая может быть разрешена международным правом, если будет реализована «пострадавшими» государствами, к которым авторы относят союзников Украины.

Изъятие замороженных активов России в документе названо «авансом» в счет тех средств, которые, по мнению Запада, Россия должна будет компенсировать Украине после урегулирования конфликта.

По данным издания, страны «Большой семерки», ЕС и Австралия заморозили активы РФ на сумму 260 млрд евро. В распоряжении Евросоюза находится около 210 млрд евро. Из них около 191 млрд евро управляются международной площадкой Euroclear в Бельгии, еще 19 млрд евро – во Франции. У других стран сообщества суммы значительно меньше. Швейцария владеет 7,8 млрд евро, США – 4,6 млрд евро.

Financial Times поясняет, что активы ЦБ России защищены международным законодательством, поэтому их конфискация «повлечет за собой серьезные последствия для финансовой системы» мира.

Опасения по поводу передачи замороженных активов России Украине выразили, по данным FT, Франция, Германия и Италия. Анонимный европейский чиновник пояснил, что США владеют лишь небольшой долей активов, а «ЕС может потерять значительно больше».

Страны ЕС вместо конфискации предлагают изъятие прибыли, которую извлекает Euroclear от хранения российских активов.

Между тем, Генпрокуратура Германии намерена изъять часть российских активов на сумму более 720 млн евро для пополнения госбюджета, сообщило издание Der Spiegel. Запрос об этом подан в суд Франкфурта-на-Майне.

Ранее сообщалось, что в последние недели представители стран G7 активизировали переговоры об использовании части замороженных активов РФ.