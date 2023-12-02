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Жителя Рязанской области арестовали по делу о взрыве на железной дороге
Дорогомиловский суд Москвы арестовал 35-летнего жителя Рязанской области Руслана Сидики, который обвиняется в совершении теракта на железной дороге, в результате которого грузовой поезд сошел с рельсов, сообщили пресс-служба суда.
В сообщении говорится, что суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Сидики Р. К., обвиняемого по ч. 2 ст. 205 (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший причинение тяжкого имущественного ущерба), меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть по 30 января 2024 года включительно.
Напомним, на перегоне Рыбное – Блокпост 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. По предварительной информации, причиной происшествия стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Позже на месте происшествия были обнаружены следы взрывчатки.