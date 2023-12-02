Стали известны победители премии Russian Creative Awards 2023

Победителем в номинации «Детский проект» стал российский фильм «Чебурашка», который установил рекорд по кассовым сборам среди российских фильмов. В категории «Проект в области развития территорий» первое место занял крупнейший в России киномедиакластер «Москва – город кино». Ожидается, что в результате реализации проекта в пять раз расширится отечественная индустрия фильмов и сериалов.

Первое место в номинации «Креативное событие» завоевал VK Fest – один из самых масштабных фестивалей в России. Программа поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» стала «Социальным проектом года». «Родительский университет» от издательства «Просвещение» назван «Просветительским проектом года».

Международный фестиваль классической музыки «Кантата» признан лучшим в номинации «Культурный код». Как «Цифровой проект года» жюри отметили «СберПро Цифровое развитие» – первый цифровой проект для управленцев и топ-менеджеров, отвечающих за цифровую трансформацию компаний и организаций. В номинации «Новые формы» победителем стал Арт-парк «Никола-Ленивец» за фестиваль «Архстояние Детское», призванный воспитать через искусство новое, открытое и творческое поколение.

«Регионом года» стала Нижегородская область за создание необходимых условий для развития креативных индустрий. В регионе работает грантовая программа «Команда креативных практик», направленная на развитие и поддержку творческого бизнеса. А также программа арт-резиденций из шести креативных пространств.

Человеком года назван российский дирижер, альтист, педагог, общественный деятель Юрий Башмет за всеобъемлющий вклад в развитие креативных индустрий.

Победители Russian Creative Awards стали обладателями эксклюзивной статуэтки в форме семечка, созданной дизайнерами из Академии Штиглица. Она символизирует метавселенную, которая отражает понимание креативности как целого космоса.

Церемония награждения прошла в формате театральной постановки, режиссером которой стал Константин Богомолов. На сцене концертного зала «Зарядье» актеры зачитывали манифесты известных культурных деятелей страны: Владимира Маяковского, Марины Цветаевой, Сергея Дягилева, Константина Станиславского и других.

В культурных деятелей прошлого перевоплотились известные актеры – Сергей Епишев, Александра Ребенок, Никита Худяков, Игорь Гордин, Богдан Жилин и другие. За музыкальное сопровождение церемонии отвечал Петр Дранга с оркестром DYP ORCHESTRA.