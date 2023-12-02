  • Новость часаРоссийские войска «Ланцетами» уничтожили десант ВСУ на правом берегу Днепра
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    Зеленский решил скопировать оборонительный план Гитлера
    В Молдавии признали получение уведомлений от России о некачественных продуктах
    В ходе СВО погиб прославившийся благодаря клипу на песню «Тает лед» житель Ухты
    Украинцы нашли сим-карту «Киевстара» в российском БПЛА
    В Минобороны назвали причины увеличения численности ВС России
    Военкоры сообщили о поднятии российского флага над Марьинкой
    Власти Эстонии сравнили принятие российского гражданства с «терроризмом»
    Озвучены наказания для участников беспорядков в Махачкале
    Херш заявил о вероятных тайных переговорах Герасимова и Залужного
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В европейской русофобии не всегда виноваты США

    Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.

    11 комментариев
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Казаки на фронте перестали быть «ряжеными»

    Как только русское казачество всерьез и по-настоящему пошло воевать на фронтах спецоперации, сразу выяснилось, что военные функции казаков – далеко не игрушечные, и Россия вновь нуждается в них.

    15 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Бойкот гордых шпрот

    Главы лимитрофных прибалтийских дипломатий и примкнувший к ним Кулеба явно не верят в то, что слово правды, исходящее от них, весь мир перевесит. Хотя, казалось бы, «вся ложь российской пропаганды» должна быть бессильна перед твердой прибалтийской правдой – «Яко тает воск от лица огня, тако да рассеются ненавидящие хохла».

    9 комментариев
    2 декабря 2023, 07:20

    На Украине предложили отправить чиновников на фронт

    Полковник запаса ВСУ Свитан призвал отправить на фронт украинских чиновников

    Tекст: Вера Басилая

    Украинских чиновников необходимо отправить на фронт из-за нехватки военных кадров, госаппарат на Украине раздут, заявил полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

    Свитан считает, что все госслужащие, получающие денежное содержание или пенсии от государства, должны быть военнослужащими. Он заявил, что все, в том числе силовики и охранные фирмы должны быть призваны, передает РИА «Новости».

    Полковник отметил, что госаппарат на Украине в таком количестве не нужен, и призыв нескольких сотен тысяч чиновников никак не повлияет на качество его работы.

    Ранее на Украине скрывающихся от мобилизации решили поручить частным рекрутам.

    Напомним, замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова сообщила, что сотни тысяч украинцев делают все возможное, чтобы избежать мобилизации в ВСУ. В Сети не раз публиковали видеозаписи того, как сотрудники военкоматов силой задерживают и сажают в машины мужчин на улицах.

    1 декабря 2023, 15:29
    Немецкая газета назвала различия в поведении Путина и Зеленского
    Немецкая газета назвала различия в поведении Путина и Зеленского
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    У России и Украины разные настроения, что видно по тому, как ведут себя президенты стран, заявила немецкая газета Die Zeit.

    Отмечается, что с одной стороны – раздраженный глава Украины Владимир Зеленский, а с другой стороны – уверенный в себе Владимир Путин, передает РИА «Новости».

    В газете заявили, что у президента России есть все основания для такого поведения: успехи российской армии на фронте и хорошая ситуация в экономике.

    Ранее в статье Die Zeit писали, что пророчества Запада об «экономическом крахе» России не оправдались, страна сильна и стабильна как никогда.

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    1 декабря 2023, 17:50
    Военкоры сообщили о поднятии российского флага над Марьинкой
    Военкоры сообщили о поднятии российского флага над Марьинкой
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские военные заняли западные окраины Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР) и подняли над одним из разрушенных зданий флаг России, сообщили военкоры.

    Флаг России поднят над Марьинкой, «превращенной врагом в крепость в 2014 году». Отмечается, что ВСУ пока еще продолжают удерживать позиции в северо-западной части, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры русской весны».

    Уточняется, что боестолкновения в Марьинке представляют собой «бои от подвала к подвалу», поскольку все постройки полностью разрушены и укрыться негде.

    В конце ноября в Минобороны России сообщили, что ВС РФ освободили населенный пункт Артемовское (Хромово) в ДНР.

    Коментарии (44)
    1 декабря 2023, 11:44
    Зеленский заявил о новой фазе конфликта с Россией

    Зеленский: Зимой начинается новая фаза конфликта с Россией

    Зеленский заявил о новой фазе конфликта с Россией
    @ Mechanized Brigade/REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Зимой у вооруженных сил Украины начинается «новая фаза» конфликта с Россией, боевые действия перейдут с линии фронта на города, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский в интервью Associated Press сказал, что зимой боевые действия будут вестись не только на линии фронта, но и внутри городов.

    Летнее контрнаступление, по его словам, не принесло желаемых результатов. Президент Украины объяснил это «постоянной нехваткой оружия и сухопутных войск». Зеленский добавил, что не может быть удовлетворен результатами «контрнаступа», передает РИА «Новости».

    Ранее командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявлял о предстоящем расширении границ конфликта с Россией.

    Как отмечал военный аналитик Михаил Онуфриенко, скорее всего, в недалеком будущем конфликт расширится на северную часть Украины. Речь, по его словам, идет о крайне протяженной сухопутной границе, которую ВСУ не смогут полностью укрепить.

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    1 декабря 2023, 09:15
    Названо секретное политическое оружие Байдена для Украины

    Politico: Экс-премьер Британии Лиз Трасс стала секретным оружием Байдена для Украины

    Названо секретное политическое оружие Байдена для Украины
    @ Steve Taylor/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Экс-глава правительства Великобритании Лиз Трасс на этой неделе прилетела в Вашингтон, чтобы склонить скептически настроенных законодателей-республиканцев к поддержке Украины, сообщают американские СМИ.

    В публикации обозревателей Элени Куреа и Эстера Уэббера для газеты Politico говорится, что Лиз Трасс является «секретным оружием» президента США Джо Байдена для Украины, сообщает RT.

    Между тем западные СМИ писали, что как опасаются некоторые члены Конгресса США, если пакет помощи для Украины не удастся согласовать до Рождества, то его могут отложить на период после президентских выборов в ноябре 2024 года.

    При этом, по информации американской прессы, большая часть денег, выделенных Украине в рамках военной помощи, остается в США.

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    1 декабря 2023, 22:12
    Херш заявил о вероятных тайных переговорах Герасимова и Залужного
    Херш заявил о вероятных тайных переговорах Герасимова и Залужного
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Россия и Украина якобы ведут тайные переговоры по линии высших военачальников, чей диалог набирает обороты, несмотря на возражения президента Украины Владимира Зеленского и Белого дома, заявил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на анонимных чиновников США.

    В статье на платформе Substack Херш написал, что якобы обсуждается вопрос возможной фиксации границ в обмен на согласие с присоединением Украины к НАТО с рядом ограничительных условий, передает РИА «Новости».

    Как указал Херш, серьезные переговоры между Россией и Украиной быстро набрали темп. По его словам, «их движущей силой» стали два высокопоставленных генерала, которые руководят боевыми действиями – начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

    Он напомнил интервью Залужного журналу Economist, в котором тот признал тупиковую ситуацию на фронте. Херш добавил, что в обмен на территории рассматривается вариант, что Россия якобы не будет возражать против возможного вступления в НАТО Украины, но с четким обязательством, что альянс не станет размещать там свои войска и наступательные вооружения.

    В Белом доме, по словам Херша, «полностью против предлагаемого соглашения». Еще одним возможным препятствием журналист называет позицию Зеленского, который настаивает на войне до победного конца и инициировал законодательный запрет на переговоры с Россией.

    «Американский чиновник сообщил, что Зеленскому дали понять, что не ему, а «военным решать эту проблему, и переговоры продолжатся с вами или без вас». «Если понадобится, мы оплатим вашу поездку на Карибы», – сказал мне американский чиновник», – отметил Херш.

    Ранее сенатор Рэнд Пол заявил, что ситуация на поле боя говорит о том, что Украине нужно задуматься о переговорах с Россией для урегулирования конфликта. В ноябре Залужный в журнале The Economist опубликовал эссе, в котором он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны».

    Коментарии (34)
    1 декабря 2023, 16:25
    ВС России отразили атаку спецназа «Азова»

    ВС России отразили атаку спецназа «Азова» у Серебряного лесничества

    ВС России отразили атаку спецназа «Азова»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки на Краснолиманском направлении российские военные отразили атаку украинского нацбата «Азов» (запрещен в России и признан террористическим), сообщило Министерство обороны России.

    Группировка войск «Центр» отразила атаку штурмовиков бригады спецназа «Азов» у Серебряного лесничества, сообщило министерство в своем Telegram-канале. У Торского, Северска и Григоровки (ДНР) поражены скопления сил украинской армии, ВСУ потеряли до 65 человек и два автомобиля.

    На Донецком направлении «Южная» группировка отразила шесть атак и поразила живую силу и технику украинских военных у Константиновки, Дылеевки, Георгиевки в ДНР. На этом направлении за сутки ВСУ потеряли до 300 человек, САУ «Акация», САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Новомихайловки и Угледара (ДНР). Украинская сторона потеряла до 95 человек, американскую артиллерийскую систему М777 и гаубицу Д-30.

    На Купянском направлении «Западная» группировка поразила скопления 14-й, 30-й механизированных бригад ВСУ, 101-й, 103-й и 113-й бригад теробороны у Синьковки, Петропавловки, Песчаного, Кисловки и Кулаговки (Харьковская область). Там украинские военные за сутки потеряли до 35 человек, два танка и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

    На Запорожском направлении отражены шесть атак украинских штурмовиков у Работино и Вербового. Поражена живая сила и техника 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ у Успеновки и Малой Токмачки в Запорожской области. Украинская сторона потеряла до 30 человек, танк, систему М777 и орудие Д-20.

    На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 105 человек и гаубицу Д-20.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили центр подготовки и применения БПЛА ВСУ в Запорожской области, склад авиационных средств поражения в Кировоградской области, радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 у Лозового (Херсонская область).

    ПВО у Тягинки в Херсонской области сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. У Пересадовки в Николаевской области сбит украинский МиГ-29. За сутки перехвачены две противорадиолокационные ракеты HARM и восемь снарядов РСЗО HIMARS.

    С начала СВО уничтожено: 545 самолетов, 256 вертолетов, 9348 беспилотников, 442 ЗРК, 13 735 танков и других боевых бронированных машин, 1187 машин РСЗО, 7214 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (6)
    1 декабря 2023, 12:50
    Экономист: Французские свекловоды поплатились за недальновидность Еврокомиссии

    Экономист Лизан: Если Париж настроится на борьбу с ЕК за введение квот на украинскую продукцию, Зеленскому придется несладко

    Экономист: Французские свекловоды поплатились за недальновидность Еврокомиссии
    @ Christian GUY/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Круг стран, терпящих убытки от несправедливого украинского импорта, продолжает шириться. Франция вполне способна повлиять на Еврокомиссию в плане пересмотра политики ЕС в отношении отмененных квот. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее во Франции потребовали избавиться от украинского сахара.

    «Французские фермеры не в первый раз выражают недовольство по поводу отсутствия квот на украинскую сельскохозяйственную продукцию. В прошлый раз о своей обеспокоенности заявили продавцы курицы. Теперь изменившаяся экономическая реальность добралась и до свекловодов, которых тревожит огромный приток сахара во Францию», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Париж закономерно стал жертвой тренда, характерного для всех стран ЕС. После начала СВО Еврокомиссия приняла решение об отмене ограничений на импорт украинской продукции в обход национальных правительств. Тогда все исходили из гуманитарной составляющей вопроса. О последствиях решений никто не думал», – отмечает эксперт.

    «Пагубные итоги широких жестов 2022 года дали о себе знать относительно недавно. Первой жертвой реализуемой политики стала Восточная Европа. Дело в том, что в этих странах сельское хозяйство сосредоточено вокруг растениеводства, как и на Украине», – подчеркивает собеседник.

    «Таким образом, между сторонами случился конфликт интересов. Государства, расположенные в западной части ЕС, по большей части сконцентрированы на животноводстве, из-за чего последствия от увеличившегося притока продукции с территории Украины они не ощутили. Однако случай Франции показывает, что и гиганты объединения могут попасть в неловкую ситуацию», – уточняет Лизан.

    «Если положение дел будет усугубляться, и Париж начнет чувствовать особое давление со стороны местных производителей сахара, то правительству страны придется начать дискуссию с Еврокомиссией по вопросу введения квот на украинскую продукцию. Проблема ЕС заключается в том, что страны не могут самостоятельно обходить наднациональные ограничения», – акцентирует он.

    «Дерзко нарушать правила способны лишь поляки. На мой взгляд, когда Франция станет активным игроком в осуждении бесконтрольного украинского импорта, Владимиру Зеленского придется несладко. Если в споре с Варшавой ему удавалось поддерживать надменный тон и откровенно хамить, то Париж такого отношения не потерпит», – считает собеседник.

    «ВСУ крайне зависимы от внешних поставок вооружений. Любые проблемы, находящиеся за пределами сферы конфликта, могут сказаться на готовности стран продолжать поддержку Украины. Франция вполне способна «перекрыть кислород» обнаглевшим союзникам, поэтому Зеленскому, скорее всего, придется отмалчиваться», – подчеркивает эксперт.

    Резюмируя, Лизан отметил, что «недовольство экономическими преференциями, созданными ЕК для Украины, продолжит нарастать». По его мнению, «мы еще не раз увидим введение односторонних ограничений».

    Ранее во Франции увидели угрозу в сахаре с Украины для европейских производителей. Об этом сообщает издание Bloomberg. О своих опасениях заявила всеобщая конфедерация свекловодов страны. По мнению ее членов, растущий импорт продукта несет огромные риски для местных предпринимателей сельскохозяйственного сектора.

    Организация настаивает на том, чтобы поступающий с Украины сахар перепродавался за пределы ЕС. Отмечается, что в сезоне 2023-2024 годов показатели ввоза данного товара с территории восточноевропейского государства могут достичь 700-800 тыс. тонн, что значительно превышает средние отметки в 21 тысячу за пять лет до этого.

    «Нам нужен четкий ответ Еврокомиссии о будущем управлении этим притоком сахара», – отмечается в обращении конфедерации. При этом, как пишет издание, несмотря на растущий импорт сахара с Украины, цены на продукт в ЕС до сих пор остаются крайне высокими на фоне глобального дефицита подсластителя. В настоящий момент внутренняя стоимость товара составляет около 800 евро за тонну, что является самым высоким показателем за последние пять лет.

    Однако не только французские фермеры недовольны несправедливыми условиями, созданными для украинского импорта. Так, в сентябре Варшава выдвинула ультиматум ЕК по вопросу вывоза зерна с союзной страны. «Для нас наиважнейшим является интерес польского фермера. Поэтому или ЕК примет решение о дальнейшем запрете ввоза, или мы сами продлим этот запрет», – заявлял премьер-министр Матеуш Моравецкий.

    Владимир Зеленский в ответ пригрозил Евросоюзу обращением в международный арбитраж, если ограничения на поставки зерна будут продлены. Эти слова вызвали серьезное недовольство в Варшаве. Министр правительства страны по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что эта риторика выходит за рамки классической дипломатии.

    Все это привело к недовольствам и среди польских дальнобойщиков, выступающих против увеличения числа украинских перевозчиков. Проблемы в сфере сельского хозяйства, вызванные отменой квот, в целом пагубно влияют на логистику Европы. Так, зерновой кризис спровоцировал крупные проблемы на границе Молдавии и Румынии.

    Коментарии (9)
    1 декабря 2023, 13:17
    Шойгу: Российские войска расширяют зоны контроля в рамках СВО
    Шойгу: Российские войска расширяют зоны контроля в рамках СВО
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы наносят ВСУ эффективное и мощное огневое поражение, занимают более выгодное положение и расширяют контролируемые зоны на всех направлениях, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

    Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что боевые возможности ВСУ значительно снижены, в то время как российские военные действуют грамотно и решительно, передает ТАСС.

    Министр перечислил наиболее отличившиеся за прошедший месяц российские подразделения: 810-й бригада морской пехоты, 150-я мотострелковая дивизия, 4-я, 15-я, 114-я и 123-я мотострелковые бригады.

    В зоне спецоперации, по словам Шойгу, оборудуются семь современных полигонов, на двух из них работы уже полностью завершились. С личным составом полигонов проведены дополнительные занятия, отметил он.

    «Продолжим вести активную оборону, наращивать боевой потенциал вооруженных сил с учетом опыта специальной военной операции», – добавил Шойгу.

    Ранее Шойгу сообщал, что военные учебные центры будут открыты во всех российских субъектах, их число достигнет 137.

    Коментарии (18)
    1 декабря 2023, 13:14
    Шойгу озвучил потери ВСУ в ходе «контрнаступления»

    Шойгу: За полгода «контрнаступления» ВСУ потеряли более 125 тыс. человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ за полгода так называемого контрнаступления потеряли более 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц вооружения, поставки западного оружия и мобилизация лишь увеличивают потери украинских подразделений, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

    Как сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ, тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя, а лишь увеличили количество потерь в подразделениях Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    Министр добавил, что за полгода так называемого контрнаступления противник лишился свыше 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц различного вооружения.

    Напомним, 30 октября Шойгу заявил, что ВСУ за время «контрнаступления» потеряли свыше 90 тыс. военных.

    Коментарии (12)
    1 декабря 2023, 12:26
    Эксперт оценил планы Зеленского по строительству укреплений от Донбасса до Западной Украины

    Военный аналитик Онуфриенко: Украина не сможет выстроить эшелонированную оборону в Донбассе

    Эксперт оценил планы Зеленского по строительству укреплений от Донбасса до Западной Украины
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина вынуждена переходить к обороне, поэтому противник попытается построить укрепления по всей линии соприкосновения. Однако у ВСУ не хватит ни времени, ни ресурсов для возведения серьезных защитных сооружений. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Владимир Зеленский заявил о намерении построить укрепления от Донбасса до Западной Украины.

    «Несмотря на то, что официальные лица Украины в своих заявлениях не могут определиться, продолжится ли наступление зимой или все же ВСУ перейдут в оборону, следует ожидать именно второго варианта развития событий. Дело в том, что на данный момент противник испытывает недостаток ресурсов для продолжения атак», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Мы знаем о том, что план мобилизации там провален. Соответственно, есть острый дефицит живой силы. Ситуация с западной помощью также оставляет желать лучшего – план по поставкам снарядов для ВСУ не получается выполнить. Кроме того, новые контракты на технику заключаются в меньших объемах, чем раньше», – акцентирует эксперт.

    «О переходе ВСУ к обороне свидетельствует и решение о строительстве укреплений вдоль линии соприкосновения. И первые работы за Авдеевкой уже начались. Несмотря на то, что Украина планирует возвести довольную длинную линию фортификаций, эшелонированную оборону по примеру нашей линии Суровикина создать у них не получится», – убежден собеседник.

    «На это нет ни ресурсов, ни времени, технические и материальные возможности тоже оставляют желать лучшего. Та линия обороны, которая под силу ВСУ, может быть эффективна только против стратегии огневого вала. Однако она совершенно бесполезна в случае точечных атак. Более того, Россия может наносить удары на тех участках, где фортификации еще не выстроены», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о намерении Украины построить оборонительные сооружения от Донбасса до западной части страны. В планы входит возведение укреплений на Авдеевском, Марьинском и Купянско-Лиманском направлениях, а также вдоль северной границы с Россией и Белоруссией.

    Кроме того, Зеленский заявил, что конфликт с Россией находится на новом этапе. Он ожидает, что зима осложнит боевые действия после летнего контрнаступления, не принесшего Украине желаемых результатов из-за хронической нехватки вооружения и сухопутных войск. Об этом он рассказал в интервью Associated Press.

    Напомним, о провале украинского контрнаступления и переходе ВСУ в оборону заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. Так он прокомментировал совещание Владимира Зеленского о начале фортификационных работ и планах усилить защиту по всей северной границе. Депутат также отметил, что ВПК России развивается «безумными темпами» и следующий ход будет за Москвой.

    Из-за провала контрнаступления ВСУ и ощущения нескончаемости конфликта жители Украины испытывают чувство уныния, сообщает в четверг Bloomberg. По этой причине, отмечает агентство, в стране наблюдается сопротивление призыву на военную службу. В рамках мобилизации на Украине призвано лишь 10% от запланированного количества. Средний возраст украинского солдата – более 40 лет. Подчеркивается, что эти факторы усиливают желание «добиться мира любой ценой».

    Коментарии (6)
    1 декабря 2023, 08:54
    Зеленский: Киев построит укрепления от Донбасса до Западной Украины
    Зеленский: Киев построит укрепления от Донбасса до Западной Украины
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении киевского режима построить оборонительные сооружения от Донбасса до Западной Украины.

    Зеленский рассказал в соцсетях, что обсудил строительство укреплений на основных оборонительных рубежах, в том числе Авдеевское, Марьинское и Купянско-Лиманское направления, передает RT.

    Также укрепления президент Украины собирается возводить вдоль границ с Россией и Белоруссией.

    Напомним, депутат Рады Алексей Гончаренко ранее заявил о провале украинского контрнаступления. По его словам, ВСУ переходят в оборону.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, как наступление зимы меняет ход российской СВО.

    Коментарии (27)
    1 декабря 2023, 09:59
    ВСУ стали испытывать снарядный голод под Артемовском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ под Артемовском испытывают снарядный голод: экономию артиллерии на этом участке украинские военные пытаются компенсировать при помощи FPV-дронов, сообщил участник боев за Артемовск, командир гранатометного взвода с позывным «Перун».

    По его словам, украинские военные под Артемовском засели в глухой обороне, поскольку испытывают снарядный голод и пытаются «закрыть прорези при помощи FPV-дронов», передает ТАСС.

    Он добавил, что число попыток ВСУ отбить ранее занимаемые позиции тоже существенно сократилось.

    В свою очередь советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин сообщил, что ВСУ испытывают снарядный голод на целом ряде направлений, в том числе и на Донецком.

    Ранее руководитель дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не успеет выполнить в срок свой план по отправке на Украину до конца года 1 млн снарядов и ракет.

    Коментарии (16)
    1 декабря 2023, 10:42
    CNN: СБУ устроила взрыв в железнодорожном тоннеле в Бурятии

    Tекст: Ольга Никитина

    Пожар в поезде, следовавшем по самому длинному железнодорожному тоннелю БАМ, который соединяет Россию и Китай, был устроен Службой безопасности Украины, сообщили американские СМИ со ссылкой на источник в минобороны Украины.

    Источник канала CNN, имя которого не раскрывается, заявил, что «четыре взрывных устройства были приведены в действие во время движения грузового поезда», передает «Вечерняя Москва».

    В конце ноября Северомуйский тоннель БАМ в Бурятии закрыли из-за возгорания грузового поезда. В результате инцидента никто не пострадал, к ликвидации пожара привлекли эвакуационные и пожарные поезда.

    Коментарии (11)
    1 декабря 2023, 14:54
    Зеленский переложил ответственность за нежелание проводить выборы
    Зеленский переложил ответственность за нежелание проводить выборы
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский свалил на украинцев вину за свое желание остаться у власти.

    В интервью Associated Press Зеленский заявил, что готов провести выборы, однако, по его словам, большинство украинцев этого не хочет, поскольку считает их опасными и не видит в них смысла, передает РИА «Новости».

    Украинский лидер добавил, что не может себе представить, что покинет пост президента, пока идет конфликт. Зеленский считает, что это было бы «очень несправедливо» и «неправильно».

    Ранее представители всех фракций Верховной рады подписали заявление о невозможности проведения выборов в стране, пока идут боевые действия.

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    1 декабря 2023, 10:10
    ФСБ задержала жителя Рязани за совершение терактов по заданию Украины

    Жителя Рязани задержали за совершение терактов по заданию военной разведки Украины

    ФСБ задержала жителя Рязани за совершение терактов по заданию Украины
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Завербованный военной разведкой Украины житель Рязани задержан за совершение терактов, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ и пресс-службе Следственного комитета.

    По данным СК, подозреваемый был установлен в ходе расследования дела о подрыве 11 ноября самодельного взрывного устройства (СВУ) на перегоне Рыбное – Блокпост 204-й км в Рязанской области, когда опрокинулись 15 вагонов проходившего грузового поезда, передает ТАСС.

    Как рассказали в СК, им оказался житель Рязанской области 1988 года рождения, имеющий двойное гражданство России и Италии, задержанный дал признательные показания.

    Как отметили в ЦОС ФСБ, согласно показаниям задержанного, в феврале 2023 года в Стамбуле он был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Екабпилсе (Латвия) при участии латвийских спецслужб. В марте 2023-го он вернулся в Рязань.

    Ранее сообщалось, что следы взрывчатки были обнаружены на участке железной дороги в Рязанской области, где в субботу 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов.

    Напомним, на перегоне Рыбное – Блокпост 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. По предварительной информации, причиной происшествия стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.

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