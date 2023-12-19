Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.5 комментариев
В Израиле пообещали отправить лидеров ХАМАС «либо на кладбище, либо в тюрьму»
Армия Израиля доставит лидеров радикального палестинского движения ХАМАС «в то место, которого они заслуживают», заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.
Он выступил на совещании по оценке оперативной ситуации в районе границы с сектором Газа, где упомянул, что Израиль «доставит руководителей ХАМАС в то место, которого они заслуживают, – либо на кладбище, либо в тюрьму», передает ТАСС.
Напомним, глава израильского Минобороны Йоав Галант в беседе с Салливаном сказал, что израильским военным для победы над движением ХАМАС в секторе Газа понадобится несколько месяцев.