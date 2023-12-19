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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Кто сможет стать посредником между Израилем и Газой

    Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.

    5 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Культурка кончилась, настало время культуры

    На то, что пробивается через тридцатилетние слои бетона – робкое и пугливое, – либералы, как помойные псы, кидаются стаями. Они не выносят ничего, что не по методичке. Они до сих пор убеждены, что если люди не восхищаются рубкой икон как художественным жестом, то это не население, а быдло.

    18 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Цинизм Вашингтона добивает то, что осталось от американского лидерства

    Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.

    8 комментариев
    19 декабря 2023, 21:57

    В Израиле пообещали отправить лидеров ХАМАС «либо на кладбище, либо в тюрьму»

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия Израиля доставит лидеров радикального палестинского движения ХАМАС «в то место, которого они заслуживают», заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

    Он выступил на совещании по оценке оперативной ситуации в районе границы с сектором Газа, где упомянул, что Израиль «доставит руководителей ХАМАС в то место, которого они заслуживают, – либо на кладбище, либо в тюрьму», передает ТАСС.

    Напомним, глава израильского Минобороны Йоав Галант в беседе с Салливаном сказал, что израильским военным для победы над движением ХАМАС в секторе Газа понадобится несколько месяцев.

    17 декабря 2023, 04:58
    Глава генштаба ЦАХАЛ взял на себя ответственность за убийство заложников в Газе

    Глава генштаба ЦАХАЛ взял на себя ответственность за убийство заложников в Газк

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви взял на себя ответственность за гибель трех заложников, убитых по ошибке израильскими военными в секторе Газа, сообщила израильская газета Yedioth Ahronoth.

    Халеви считает, что он, как командир, несет ответственность за то, что произошло, и пообещал не допустить повторения подобных случаев в будущем, передает  RT.

    Ранее трое израильских заложников погибли в секторе Газа, так как бойцы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняли их за противников,

    Израильские СМИ сообщили, что заложники, по ошибке убитые военнослужащими израильской армии, несли с собой самодельный белый флаг и были полураздеты.

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    18 декабря 2023, 01:29
    Трамп обвинил США в приближении катастрофы на Ближнем Востоке

    Трамп: Ситуация на Ближнем Востоке грозит катастрофой по вине США

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация на Ближнем Востоке вышла из-под контроля по вине США и теперь грозит обернуться катастрофой, заявил бывший американский президент Дональд Трамп.

    Трамп на странице в социальной сети Truth Social написал, что на Ближнем Востоке происходят «действительно плохие вещи», и в силах США остановить происходящие там ужасы, в противном случае может случиться катастрофа, если не взяться за дело с силой и точностью, передает РИА «Новости».

    По его словам, данная его позиция относится и к конфликту на Украине, причем, «возможно, даже и в большей степени».

    Ранее Трамп назвал администрацию Джо Байдена угрозой демократии в США, процитировав Путина.

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    17 декабря 2023, 00:37
    Сотрудник МИД Франции погиб в Газе после удара Израиля

    МИД Франции сообщил о гибели своего сотрудника в секторе Газа после удара Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара ВС Израиля по сектору Газа был убит сотрудник МИД Франции, сообщило Министерство иностранных дел Франции.

    Уточняется, что дипломат погиб в доме в Рафахе, где находились еще двое других коллег из генконсульства Франции с семьями. По информации МИД Франции, в результате этой атаки погибли около десяти человек, передает ТАСС.

    Французский МИД потребовал от израильских властей разъяснить обстоятельства этого удара в кратчайшие сроки.

    Ранее военные ЦАХАЛ приняли за боевиков и застрелили израильских заложников в секторе Газа, которые вышли из укрытия с белым флагом.

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    17 декабря 2023, 06:15
    Нетаньяху намекнул на подготовку нового соглашения по освобождению заложников

    Al Jazeera: Премьер-министр Израиля дал указания переговорной группе по заложникам

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул на подготовку нового соглашения по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа ХАМАС, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

    Нетаньяху подчеркнул, что интенсивное военное давление на ХАМАС будет продолжено, а инструкции, которые даны переговорной группе основаны на этом давлении, передает ТАСС.

    В свою очередь газета The Times of Israel сообщила, что чрезвычайный военный кабинет Израиля встретился в субботу вечером для обсуждения нового договора о возвращении заложников.

    Издание пишет, что глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа и представители Катара обсуждали освобождение пожилых мужчин и гражданских лиц в обмен на высокопоставленных палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах.

    Ранее член политбюро движения Усама Хамдан заявил, что ХАМАС не отпустит оставшихся заложников, пока Израиль не прекратит агрессию в секторе Газа.

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    18 декабря 2023, 09:55
    Представители ХАМАС провели встречу в Турции по продолжению конфликта с Израилем

    Jerusalem Post: Представители ХАМАС провели встречу в Турции по поводу новых шагов в конфликте с Израилем

    Tекст: Кристина Цыцура

    Руководство движения ХАМАС на прошлой неделе провело тайную встречу в Турции, пишут израильские СМИ.

    Цель встречи – «координация дальнейших шагов ХАМАС в текущем конфликте с Израилем», передает «Интерфакс» со ссылкой на Jerusalem Post.

    По данным израильской телекомпании KAN, может обсуждаться еще одна сделка по обмену заложниками. Как сообщает KAN, лидеры ХАМАС на встрече могли говорить о «следующих шагах в войне как внутри самой Газы, так и с ролью поддерживаемой Ираном группировки «Хезболла» в Ливане».

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул на подготовку нового соглашения по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС.

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    17 декабря 2023, 02:34
    Израиль нанес удар по базе «Хезболла» на границе с Ливаном

    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотник израильских ВВС нанес удар по базе шиитской милиции «Хезболла» в ливанском Хомин-эт-Тахта, расположенном в 40 км от границы с Израилем, сообщило агентство Al Wataniya.

    Мэр поселка Ходр Иса заявил, что израильская армия впервые с начала военной эскалации на ливано-израильской границе атаковали цель в глубине юга Ливана, передает ТАСС.

    По его словам, ударом разрушены мирные дома граждан, был нанесен материальный урон, погибших нет.

    Ранее Армия Израиля заявила о перехвате ракеты в Ливане, выпущенной по ее беспилотнику.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что шиитская организация «Хезболла» может своими действиями уничтожить Ливан.

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    17 декабря 2023, 22:35
    Израиль атаковал ракетами окрестности Дамаска

    Сирийские средства ПВО отражают израильскую ракетную атаку над Дамаском

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские ВВС наносят ракетные удары по окрестностям Дамаска, сирийские ПВО отражают атаку, сообщило агентство SANA.

    Представитель командования Вооруженных сил Сирии сообщил, что средства ПВО отражают нападение, передает ТАСС.

    Ранее израильские ВВС атаковали окрестности столицы Сирии 26 ноября. Израильская армия нанесла удар по взлетно-посадочным полосам международного аэропорта Дамаска.

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    17 декабря 2023, 09:15
    Двое израильских военнослужащих погибли в боях в секторе Газа

    The Times of Israel: Армия обороны Израиля потеряла двух военнослужащих в боях в секторе Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Двое военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли за минувшие сутки в боях в секторе Газа, сообщили СМИ.

    Как этом сообщила газета The Times of Israel, погибли старшина Шалев Зальцман и сержант Джозеф Авнер Доран, передает ТАСС.

    По данным газеты, количество погибших израильских солдат с момента начала сухопутной операции ЦАХАЛ в Газе достигло 121, а общее число погибших военнослужащих Армии обороны Израиля с начала нового обострения конфликта уже превысило 450.

    Ранее трое израильских заложников погибли в секторе Газа, бойцы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняли их за противников,

    Напомним, начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви взял на себя ответственность за гибель заложников.

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    16 декабря 2023, 23:25
    Армия Израиля заявила о перехвате ракеты в Ливане

    Армия Израиля заявила о перехвате ракеты в Ливане, выпущенной по ее беспилотнику

    Tекст: Вера Басилая

    ЦАХАЛ перехватил ракету типа «земля-воздух», выпущенную в сторону ее беспилотника на территории Ливана, сообщила Армия обороны Израиля.

    Израильская армия сообщила, что беспилотник продолжил свой полет, а ракета не пересекла территорию Израиля, передает РИА «Новости».

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что шиитская организация «Хезболла» может своими действиями уничтожить Ливан.

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    17 декабря 2023, 12:47
    КПП «Керем-Шалом» открыли для доставки гуманитарной помощи в Газу

    Tекст: Валентина Григоренко

    Контрольно-пропускной пункт «Керем-Шалом» открылся для того, чтобы обеспечить доставки гуманитарной помощи, которая предназначена для жителей сектора Газа, сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.

    В сообщении ведомства говорится, что с 17 декабря грузовики с гумпомощью ООН будут проходить проверку безопасности и перенаправляться непосредственно в сектор Газа через КПП «Керем-Шалом» в соответствии с их соглашением с Соединенными Штатами, передает ТАСС.

    В понедельник Израиль подтвердил открытие КПП «Керем-Шалом» на границе с сектором Газа, чтобы увеличить количество поступающей в анклав помощи.

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    17 декабря 2023, 16:26
    Во Франции призвали к устойчивому перемирию в Газе

    Tекст: Валентина Григоренко

    В секторе Газа должно быть новое, устойчивое перемирие, заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на совместной пресс-конференции в Тель-Авиве со своим израильским коллегой Эли Коэном.

    Колонна отметила, что ее приезд был нужен для того, чтобы напомнить о важности нового гуманитарного перемирия. По ее словам, необходимо вернуться к перемирию, устойчивому перемирию, передает РИА «Новости» со ссылкой на i24News.

    Она добавила, что ее беспокоит «слишком большое» число жертв конфликта среди мирных жителей, и призвала не забывать о жертвах атак ХАМАС.

    Четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 24 ноября, впоследствии оно неоднократно продлевалось. 1 декабря Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

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    17 декабря 2023, 23:13
    В Газе заявили о гибели 90 человек при обстрелах Израилем лагеря беженцев

    Al-Arabiya: При израильских обстрелах лагеря беженцев на севере Газы погибли не менее 90 человек

    Tекст: Вера Басилая

    При израильских обстрелах лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа погибли не менее 90 человек, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на минздрав анклава.

    Палестинский портал Quds сообщал, что не менее 30 человек погибли, десятки пропали без вести  во время обстрела жилого квартала в городе Джабалия, передает РИА «Новости».

    Ранее двое военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли за минувшие сутки в боях в секторе Газа.

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    19 декабря 2023, 11:47
    Посол Израиля рассказал об остающихся в плену ХАМАС россиянах

    Посол Израиля: Трое россиян еще удерживаются ХАМАС, всего в плену около 130 заложников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Трое граждан России по-прежнему удерживаются радикальным палестинским движением ХАМАС, всего в плену остается порядка 130 заложников, заявил израильский посол в России Александр Бен Цви в эфире канала «Россия-24».

    По его словам, в плену у ХАМАС остаются 130 заложников, из которых 11 не граждане Израиля, в том числе трое россиян, передает ТАСС.

    Ранее в МЧС сообщили, что Ил-76 доставил в столичный аэропорт Домодедово последнюю группу граждан России и членов их семей, которые решили эвакуироваться из сектора Газа.

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    19 декабря 2023, 13:14
    Песков назвал «титанической» работу по эвакуации россиян из сектора Газа

    Песков назвал «титанической» проделанную работу по эвакуации россиян из сектора Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия проделала очень сложную работу по эвакуации соотечественников из сектора Газа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Проделана огромная работа. Это были действительно абсолютно титанические условия... Но работа дала очень хороший результат», – приводит ТАСС слова Пескова.

    Пресс-секретарь президента отметил, что для вывоза россиян был организован слаженный механизм работы, поддерживались контакты «со всеми сторонами, которые причастны к этой ситуации», достигались «очень сложные договоренности», а также обеспечивалась технологическая и логистическая цепочки.

    «Конечно, работа выполнена очень хорошая, главное, нужная», – подчеркнул представитель Песков.

    Ранее посол Израиля в России рассказал, что в плену ХАМАС остаются около 130 заложников, в том числе трое граждан России.

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    19 декабря 2023, 21:40
    В Израиле заявили о расширении зоны наземной операции в Газе

    Министр обороны Израиля Галант заявил о расширении зоны наземной операции в Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зона проведения израильской операции в секторе Газа будет расширена и охватит дополнительные районы палестинского анклава, заявил глава минобороны Израиля Йоав Галант.

    «Наземная операция распространится на дополнительные районы», – сказал Галант в ходе поездки к границе с Газой, пишет газета The Times of Israel, передает ТАСС.

    Издание отмечает, что под новыми зонами министр может подразумевать город Рафах на юге Газы и районы в центральной части анклава.

    Ранее Галант назвал сроки уничтожения палестинского движения ХАМАС.

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