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    Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.

    5 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Культурка кончилась, настало время культуры

    На то, что пробивается через тридцатилетние слои бетона – робкое и пугливое, – либералы, как помойные псы, кидаются стаями. Они не выносят ничего, что не по методичке. Они до сих пор убеждены, что если люди не восхищаются рубкой икон как художественным жестом, то это не население, а быдло.

    14 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Цинизм Вашингтона добивает то, что осталось от американского лидерства

    Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.

    6 комментариев
    19 декабря 2023, 20:45

    Медведев поблагодарил Евросоюз за рост экономики России

    Tекст: Кристина Цыцура

    Валовый внутренний продукт России начал рост на фоне того, как экономика ЕС скатывается в рецессию, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Так он прокомментировал введение очередного пакета санкций против России. Медведев указал, что «тем временем европейская экономика неуклонно скатывается в рецессию», передает ТАСС со ссылкой на публикацию Медведева в соцсети.

    В посте зампред Совбеза России написал, что ВВП России прибавил 5,5% в годовом выражении в третьем квартале и 7,8% во втором.

    Напомним, в рамках 12-го пакета санкций против России ЕС запретил реэкспорт европейских товаров в Россию из третьих стран.

    18 декабря 2023, 21:15
    ЕС ввел посмертные санкции для россиян
    ЕС ввел посмертные санкции для россиян
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Евросоюз впервые в истории евросанкций в рамках 12-го пакета решил оставлять в силе рестрикции против граждан России даже в случае их смерти, чтобы не допустить финансирования спецоперации России на Украине, следует из постановления Совета ЕС.

    В сообщении говорится, что решение Совета ЕС определяет условия, по которым Совет может сохранить имя умершего человека в списке физических или юридических лиц, организаций и структур, в отношении которых действует замораживание активов и запрет на передачу фондов и экономических ресурсов, передает ТАСС.

    Отмечается, что данные меры могут быть приняты, если Совет сочтет, что «есть вероятность, что соответствующие активы могут быть в противном случае использованы» для финансирования действий РФ в отношении Украины или «подрыва территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

    Напомним, в понедельник ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, который включает запрет на импорт российских ювелирных алмазов.

    Коментарии (21)
    19 декабря 2023, 10:22
    В США предложили кандидатуру на роль посредника в переговорах по Украине

    The Hill: На роль главного посредника в переговорах по Украине может подойти экс-канцлер Германии Меркель

    В США предложили кандидатуру на роль посредника в переговорах по Украине
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель может претендовать на роль одного из ведущих претендентов на роль медиатора в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным касательно конфликта на Украине, выразил газете The Hill мнение профессор Школы международного образования в США Брюс Дэйтон.

    По его словам, представителям Запада нужно усилить миротворческие действия на Украине и начать выстраивать конструктивное общение с Москвой, привлекая для этих целей членов неправительственных организаций или религиозных лидеров, чтобы позднее сформированные идеи передать официальным дипломатам, передает ТАСС.

    В материале подчеркивается, что на роль такого посредника может подойти Меркель ввиду того, что у нее есть определенный опыт общения с российским президентом. Кроме того, в данный момент она не связана с правительством Германии напрямую.

    Также Дэйтон отметил, что на роль посредников подходят и другие деятели, к примеру, из транснациональных компаний.

    Профессор указал, что неконструктивная позиция действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена в данный момент подразумевает, что временами стоит положиться «на авторитетную тетю или заслуживающего доверию дядю».

    «Настал момент… когда третьей стороне нужно помочь в поисках мира в Европе», – резюмировал он.

    Напомним, сама Меркель ранее признавалась в том, что Минские соглашения были нужны только для того, чтобы выиграть время для Украины.

    Как заявлял газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров, неискренность и обман со стороны гарантов Минских соглашений на долгие годы определит характер действий России в отношении Запада.

    Коментарии (46)
    18 декабря 2023, 17:02
    Рар оценил вероятность лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе

    Политолог Рар: Брюссель не рискнет лишить Венгрию права голоса в ЕС

    Рар оценил вероятность лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе
    @ Arthur Gekiere/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Для того чтобы лишить Венгрию права голоса в ЕС, необходимо согласие всех членов объединения. Поэтому Брюссель не будет применять такие санкции по отношению к Будапешту, а постарается воздействовать на него по-другому. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее в Евросоюзе обсуждали возможность лишения Венгрии права голоса для заключения соглашения о помощи Украине.

    «В соответствии со статьей семь Договора о Европейском союзе существует возможность лишить страну-члена ее права голоса, если будет установлено, что данное государство нарушило фундаментальные ценности ЕС. Помощь Украине, как ни странно, попадает под эту категорию», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Согласно этой статье, Европейский совет может большинством в четыре пятых определить, что имело место серьезное и постоянное нарушение фундаментальных ценностей. Однако для этого ему также требуется одобрение парламента ЕС», – пояснил эксперт.

    «Но это не единственное условие. Чтобы лишить Венгрию права голоса на основе решения о нарушении ценностей, все остальные члены ЕС должны с согласится с этим предложением. А вдруг Словакия наложит вето? Тогда ограничить Будапешт не получится», – отмечает он.

    «Важно отметить, что лишение права голоса является серьезной мерой и должно рассматриваться как последнее средство. ЕС предпочитает находить решения посредством финансового и политического давления, ломая руки противникам курса Брюсселя. Фактически еще ни одну страну ни разу не лишали голоса по этой статье», – подчеркивает собеседник.

    «Вряд ли и Венгрию лишат права голоса. Это приведет к опасному прецеденту внутри Евросоюза. Маленькие страны поймут, что в будущем все вопросы в Брюсселе будут решать уже не общим решением, а большинством голосов, которое будут сколачивать Германия и Франция», – поясняет политолог.

    «Венгрия, скорее всего, согласится голосовать вместе с остальными членами ЕС по украинскому вопросу, если Брюссель наконец разморозит 30 млрд евро, которые Венгрия не получила из-за нарушения норм демократии в своей внутренней политике. Для Брюсселя нет ничего важнее поддержки Украины, и он будет ее добиваться даже в ущерб собственным экономическим выгодам», – резюмировал Рар.

    Страны Евросоюза могут лишить Венгрию голоса, чтобы заключить соглашение о выделении средств Украине, сообщила газета Financial Times. Отмечается, что ЕС может использовать для этого 7-ю статью Договора о Европейском союзе 2007 года, которая позволяет ограничить права члена объединения в связи с нарушением законодательства.

    Процесс может быть заблокирован любым другим членом ЕС, но после недавних выборов в Польше в ЕС «не осталось гарантированного защитника» Венгрии. Между тем некоторые представители Евросоюза осторожно относятся к идее наложения ограничений на Будапешт и хотят показать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану «настоящую цену» изоляции страны внутри ЕС.

    Как пишет газета, если эта тактика не сработает, 26 стран объединения могут решить дать деньги Украине без участия Будапешта, что займет больше времени и «станет лишь временным решением». «Возможно, Венгрия создаст больше проблем. Возможно, Венгрия вынудит нас использовать другие средства. Но в конце концов Венгрия не сможет помешать нам обеспечить Украину средствами», – заключил один из собеседников издания.

    Напомним, странам ЕС на саммите в Брюсселе не удалось договориться по программе бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро, к этой теме вернутся в январе, следует из слов главы Европейского совета Шарля Мишеля. Он заявил, что «26 лидеров выступили в поддержку всех компонентов этой программы», в которой предусмотрены все составляющие поддержки, в частности фонд солидарности, оборона.

    Мишель пояснил, что против программы выступил Будапешт. В свою очередь глава правительства Венгрии Виктор Орбан сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России): «Вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета». Как заявил глава правительства Нидерландов Марк Рютте, решено, что «лучше всего дать этому вопросу еще немного времени».

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что если Евросоюз не сможет выделить деньги Украине, то ее ждет финансовая катастрофа.

    Коментарии (15)
    18 декабря 2023, 20:51
    ЕС придумал санкции против новых собственников ушедших из России компаний
    ЕС придумал санкции против новых собственников ушедших из России компаний
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Евросоюз впервые включил в 12-й пакет санкций против России возможность конфискации финансовых активов российского юридического или физического лица для последующих выплат компенсаций европейским компаниям, российская собственность которых перешла в собственность государства, следует из постановления Совета ЕС.

    В сообщении говорится, что Совет ЕС «расширил критерии для включения в санкционные списки российских физических и юридических лиц, организаций и структур, ставших бенефициарами принудительной передачи собственности или контроля над структурами, основанными в России, которые прежде принадлежали или контролировались структурами ЕС, передает ТАСС.

    Как указано в постановлении, решение Совета ЕС вводит исключение, чтобы разрешить разморозку фондов или экономических ресурсов в случае, если государство ЕС примет решение по соображениям государственного интереса лишить данное российское лицо, структуру или организацию экономических ресурсов, принадлежащих ему или контролируемых им, чтобы сделать эти ресурсы доступными для выплаты компенсации.

    Отмечается, что ЕС планирует включать в санкционные списки и замораживать европейские активы российских компаний и предпринимателей, которые получат ресурсы европейских компаний, ушедших из России, но которые не смогли вывести на Запад свой капитал, чтобы впоследствии конфисковать эти средства и из них выплачивать компенсации пострадавшему западному бизнесу.

    Напомним, в понедельник ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, который включает запрет на импорт российских ювелирных алмазов.

    Коментарии (6)
    19 декабря 2023, 17:28
    ЕС объяснил беспорядки в Белграде недостатками демократии в Сербии
    ЕС объяснил беспорядки в Белграде недостатками демократии в Сербии
    @ Darko Vojinovic/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Беспорядки, которые прошли в Белграде после досрочных муниципальных выборов в Сербии, свидетельствуют о необходимости дальнейших реформ демократических институтов и института выборов в стране, чтобы ее можно было принять в Евросоюз. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

    «Мы с обеспокоенностью заключаем, что избирательный процесс требует ощутимого улучшения и дальнейших реформ, поскольку правильное функционирование демократических институтов Сербии лежит в основе процесса присоединения Сербии к ЕС», – приводит РИА «Новости» слова из заявления Борреля. 

    Он также призвал сербское руководство обеспечить «конструктивный, инклюзивный диалог» со всеми политическими силами страны. 

    Напомним, что после проведения выборов в Сербии протестующие против их результатов сторонники движения «Сербия против насилия» напали на сотрудников Республиканской избирательной комиссии (РИК). Нападению подверглись 70-летний директор Республиканского управления статистики Миладин Ковачевич, которого побили и повалили на тротуар, несколько членов РИК и кандидаты в депутаты от блока «Сербия против насилия».

    Лидеры блока «Сербия против насилия» не признали победу Сербской прогрессивной партии на выборах в скупщину Белграда, они отказались покинуть здание избирательной комиссии и объявили голодовку.

    Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии победила на выборах в парламент, получив свыше 47% голосов.

    Коментарии (43)
    19 декабря 2023, 00:45
    ЕС ввел санкции за «демонизацию правительства Украины»

    Стали известны фигуранты нового санкционного списка ЕС

    ЕС ввел санкции за «демонизацию правительства Украины»
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В рамках 12-го пакета санкций против России черные списки Евросоюза пополнили 147 физических и юридических лиц – 61 человек и 86 компаний, следует из сообщения в «Официальном журнале ЕС».

    В частности, в санкционные списки включены новый главнокомандующий ВКС Виктор Афзалов, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, глава «Уралвагонзавода» Александр Потапов, гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов, директор тульского оружейного завода Илья Курилов, представители коллегии Военно-промышленной комиссии Василий Тонкошкуров и Богдан Стежка, передает ТАСС.

    Также под санкции ЕС попали глава Республики Алтай Олег Хорохордин и глава Башкирии Радий Хабиров, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, сын зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева Илья Медведев, который, как заявил ЕС, занимается организацией предоставления цифровых услуг в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

    Санкции введены против каналов «Царьград» и «Спас», главы дирекции аналитических радиопрограмм медиахолдинга «Звезда» Анны Шафран – ее обвинили в «демонизации правительства Украины».

    Группа «Альфа Страхование», Росфинмониторинг и его руководитель Юрий Чиханчин также включены в 12-й пакет санкций. Кроме того, ЕС вел санкции против фонда «Защитники отечества», общественного движения «Волонтеры Победы», «Крымпатриотцентра».

    Под санкции попали семь частных военных компаний из России и их руководители. Санкции введены против «Точмаша», российских авиационных заводов, «Оборонлогистики», «Корпорации космических систем специального назначения «Комета», ряда IT-компаний. В 12-й пакет санкций попали особая экономическая зона «Алабуга» и ряд действующих в ней компаний. Также под санкциями оказались пять российских институтов.

    Напомним, 12-й пакет санкций ЕС против России запрещает импорт российских ювелирных алмазов и сжиженных углеводородов. ЕС впервые включил в пакет санкций против России возможность конфискации финансовых активов для выплат компенсаций европейским компаниям, российская собственность которых перешла в собственность государства.

    Коментарии (10)
    18 декабря 2023, 14:43
    Канцлер ФРГ заболел коронавирусом

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что заразился коронавирусом и работает удаленно

    Канцлер ФРГ заболел коронавирусом
    @ Martin Schutt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что заразился коронавирусом и работает удаленно.

    «Тест на COVID-19 оказался положительным. Симптомы легкие, я ожидаю, что болезнь будет протекать в легкой форме», – приводит ТАСС сообщение Шольца в его микроблоге. 

    Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что встреча Шольца с премьером Словакии Робертом Фицо, запланированная на вторник, отменена.

    Он также добавил, что Шольц прошедшей осенью сделал еще одну прививку от ковида. На прошлой неделе германский канцлер принимал участие в саммите ЕС в Брюсселе, напоминает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что 16 декабря канцлер Германии Олаф Шольц посетил спектакль BAROCCO российского режиссера Кирилла Серебренникова в театре Талия в Гамбурге.

    Коментарии (35)
    19 декабря 2023, 16:18
    ЕС запретил реэкспорт европейских товаров в Россию из третьих стран
    ЕС запретил реэкспорт европейских товаров в Россию из третьих стран
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз ввел для экспортеров европейских товаров обязательное контрактное условие, не допускающее реэкспорт чувствительных товаров в Россию или в другую страну для использования в России. Такие нормы содержатся в 12-м пакете санкций.

    Норма должна быть введена в новые экспортные контракты к 20 марта 2024 года и добавлена в контракты, заключенные до 19 декабря 2023 года, передает РБК.

    Среди товаров, на которые распространяется новое условие о запрете поставок в Россию, микросхемы, танталовые конденсаторы, видеопереговорные устройства, диоды, транзисторы, шариковые подшипники, части самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, шины для воздушных судов, антенные отражатели, накладки тормозных колодок, авиационное топливо.

    Новое условие не обязательно для экспорта товаров в страны-партнеры Евросоюза, такие как США, Великобритания, Япония, Южная Корея, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария.

    Ранее в Кремле заявили, что области, в отношении которых Запад может вводить санкции против России, подходят к концу, что подтверждает 12-й пакет санкций ЕС.

    Коментарии (16)
    17 декабря 2023, 00:05
    ЕС начал письменную процедуру утверждения 12-го пакета санкций против России

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз начал письменную процедуру утверждения 12-го пакета санкций, включающий запрет на поставки в страны сообщества российских ювелирных алмазов.

    Источник в институтах ЕС в Брюсселе сообщил, что процедура должны пройти быстро, санкции вступят в силу в начале следующей недели.

    Отмечается, что начало процедуры утверждения стало возможным после снятия австрийского вето на этот пакет, передает ТАСС.

    Reuters сообщило, что власти Австрии сняли запрет на принятие антироссийских санкций в обмен на исключение Raiffeisen из украинского списка «спонсоров войны».

    Ранее Австрия решила разблокировать принятие 12-го пакета санкций ЕС против России.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что против России было введено беспрецедентное число санкций – почти 18 тысяч.

    Коментарии (10)
    19 декабря 2023, 09:26
    Володин раскрыл ущерб западных компаний от санкций против России

    Спикер Госдумы Володин: Евросоюз утвердил 18 тыс. 772 антироссийские санкции

    Володин раскрыл ущерб западных компаний от санкций против России
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз утвердил 18 тыс. 772 антироссийские санкции, однако основной ущерб понесли Соединенные Штаты и европейские страны, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале он отметил, что ввиду утверждения ЕС 12-го пакета антироссийских санкций в общей сложности введено 18 тыс. 772 незаконные меры.

    Володин подчеркнул, что подобные меры проходят под диктовку Штатов, Запад наносит вред своим же гражданам.

    Кроме того, в Еврозоне ожидается спад в экономике в течение полугода – первый со времен распространения коронавируса.

    По словам председателя Госдумы, одно американское издание признает, что Белый дом стремился задушить санкциями российскую экономику, однако Москва имела другие планы и превратила бойкот Запада в удачу для России.

    Он также отметил, что ушедшие из России западные компании потеряли более 103 млрд долларов.

    «Эти деньги остались в России», – заключил Володин.

    Напомним, в понедельник ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, который включает запрет на импорт российских ювелирных алмазов. Более того, ЕС даже ввел посмертные санкции для россиян.

    Коментарии (8)
    18 декабря 2023, 13:14
    Страны ЕС выбросили 215 млн доз вакцины от COVID

    Politico: Страны ЕС выбросили минимум 215 млн доз вакцины от COVID-19

    Tекст: Кристина Цыцура

    Страны Европейского союза избавились как минимум от 215 млн доз вакцин против коронавируса стоимостью 4 млрд евро, пишет газета Politico.

    Огромная партия вакцины была закуплена в разгар пандемии коронавируса и оказалась в итоге выброшена, передает РИА «Новости».

    Всего страны ЕС получили в общей сложности 1,5 млрд доз вакцин, многие из них оказались «на свалках по всему континенту». Излишки вакцины не смогли передать в третьи страны из-за проблем с логистикой и падения спроса.

    Ранее сообщалось о планах экс-главы правительства Британии Бориса Джонсона силой изъять в Нидерландах вакцины от COVID в 2021 году.

    Коментарии (0)
    17 декабря 2023, 16:39
    Медведев: Победа Путина на выборах должна быть абсолютно бесспорной
    Медведев: Победа Путина на выборах должна быть абсолютно бесспорной
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Победа президента России Владимира Путина на предстоящих в марте 2024 года выборах должна быть абсолютно закономерной, легитимной и абсолютно бесспорной, заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

    На съезде партии он заявил, что победа Путина должна быть абсолютно закономерной, легитимной и абсолютно бесспорной. По мнению Медведева, «это дело каждого члена партии «Единая Россия», передает РИА «Новости».

    Напомним, Медведев заявил, что Путина как кандидата в президенты поддержат все члены «Единой России».

    Ранее сообщалось, что Владимир Путин объявил о своем участии в предстоящих президентских выборах во время неформального общения с Героями России в Кремле. О своем решении Путин рассказал герою Донецкой народной республики (ДНР), спикеру парламента ДНР Артему Жоге, который командует легендарным батальоном «Спарта».

    Коментарии (30)
    19 декабря 2023, 16:40
    Эрдоган: Процесс вступления Украины и Молдавии в ЕС зайдет в тупик

    Эрдоган заявил о возможном тупике после начала процесса вступления Украины и Молдавии в ЕС

    Эрдоган: Процесс вступления Украины и Молдавии в ЕС зайдет в тупик
    @ Marton Monus/dpa/GLobal Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз (ЕС) затянутся на неопределенный срок, получение статуса кандидата вовсе не означает, что эти страны станут членами объединения, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

    По словам Эрдогана, Турция больше чем некоторые являющиеся членами ЕС государства соответствует критериям вступления в Евросоюз, однако Анкару годами заставили ждать, передает «Интерфакс».

    Аналогичным образом застопорится процесс принятия в ЕС Украины и Молдавии, считает турецкий лидер. «Получение статуса кандидата в ЕС не означает, что они станут членами союза. Начнется процесс, и он тоже зайдет в тупик», – приводят западные СМИ слова президента Турции.

    Ранее в Словакии предупредили Украину о долгом пути в ЕС.

    Коментарии (2)
    18 декабря 2023, 21:29
    ЕС ввел запрет на импорт российских сжиженных углеводородов
    ЕС ввел запрет на импорт российских сжиженных углеводородов
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций против России решил ввести ограничения на импорт российских сжиженных углеводородных газов (СУГ), следует из заявления ЕС.

    По данным ЕС, такие санкции позволят сократить доходы России более чем на 1 млрд евро, и при этом под ограничения не попадут уже заключенные контракты с отсрочкой максимум на 1 год, передает «Интерфакс».

    Ранее ЕС впервые включил в 12-й пакет санкций против России возможность конфискации финансовых активов российского юридического или физического лица для последующих выплат компенсаций европейским компаниям, российская собственность которых перешла в собственность государства.

    Напомним, в понедельник ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, который включает запрет на импорт российских ювелирных алмазов.

    Коментарии (3)
    19 декабря 2023, 16:33
    Россия ввела ответные санкции против ЕС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона увеличила список представителей европейских институтов и стран – членов ЕС, которым запрещено въезжать на российскую территорию, сообщил МИД России.

    В понедельник ЕС принял 12-й пакет санкций в отношении России, это недружественное, нелегитимное и подрывающее международно-правовые прерогативы СБ ООН действие, подчеркнули в министерстве, передает ТАСС.

    В ответ на это Москва существенно расширила список представителей евроинститутов и стран – членов ЕС, которым запрещен въезд в Россию.

    В числе тех, кому запрещен въезд, представители силовых ведомств и коммерческих организаций стран ЕС, граждане государств ЕС, ответственные за оказание военной помощи «неонацистскому режиму в Киеве».

    Евросоюз в 12-м пакете ограничил импорт российских сжиженных углеводородных газов (СУГ). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что области, в отношении которых Запад может вводить санкции, подходят к концу.

    Коментарии (3)
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    «Российская республика» нужна США для ограбления века

    В ЦРУ готовят проект виртуальной «Российской республики» с «временной администрацией». Известно об этом проекте не так много. Но по тому, какие задачи ставят перед собой США, можно предположить, зачем эта «Российская республика» понадобилась Вашингтону – и каковы его шансы на успех. Подробности

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    Северный морской путь получит поддержку из космоса

    Россия завершила создание специализированной спутниковой группировки, предназначенной для получения метеоинформации из арктических областей. Вывод на орбиту второго спутника «Арктика-М» имеет значение не только для точности прогнозов погоды, но и для функционирования важнейшей транспортной артерии – Северного морского пути. Подробности

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    Болгарию заставили смириться с российским газом

    Попытки Болгарии беззаконно заработать на российском газе по миллиарду евро в год провалились. Добилась этого Венгрия, защитив таким образом и свои интересы, и России, и, как ни парадоксально, интересы самой Болгарии. Как это произошло и почему Болгария все еще надеется вернуться к этой идее? Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Украина на краю финансовой пропасти

      О необходимости «срочно» обеспечить власти в Киеве «десятками миллиардов» заявила директор МВФ Кристалина Георгиева. Впрочем, и без нее было понятно, что Украина находится на краю финансовой пропасти. Как велика эта пропасть? И как скоро она туда упадет?

    • Залужный против Зеленского: новая драка

      В одном из кабинетов главкома ВСУ Валерия Залужного обнаружили прослушивающее устройство, причем довольно примитивное, да и обнаружили его странным образом. Базовая версия, которой придерживаются многие: главкома прослушивают по приказу Владимира Зеленского. В реальности все может быть сложнее.

    • ЦРУ готовит альтернативу России

      В ЦРУ разрабатывают создание виртуальной «Российской республики» во главе с некой «временной администрацией», которая будет ждать своего часа за пределами РФ. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на совещании с коллегами из СНГ. Чем это реально грозит России?

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