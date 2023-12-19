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Эксперты привели доказательство объективности дистанционного голосования
Эксперты: Нелинейность дистанционного голосования – доказательство объективности технологии
Практика применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах показывает его абсолютную нелинейность: не всегда онлайн-голоса приносят определенному кандидату победу. Это еще одно доказательство объективности технологии, отметили эксперты ассоциации «Независимый общественный мониторинг».
Как отметил председатель ТИК ДЭГ на выборах 2023 года, сопредседатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Олег Артамонов, российская федеральная платформа ДЭГ – единственная система в мире, которая написана на основе математических и криптографических подходов, которые разрабатывались в академической среде все 90-е годы.
«Именно математика и криптография обеспечивают прозрачность, аудируемость и тайну голосования. Это абсолютно новый подход в электоральных системах всей общемировой практики», – приводятся его слова на сайте НОМ.
«Если говорить про другие системы, продолжил IT-специалист, то любые платформы, применяемые в мире, уходят корнями в классические системы. «Например, эстонская система порочно сцеплена с системой аутентификации граждан на основе электронных ID-карточек. Это не самая лучшая система, она не соответствует даже тем теоретическим основам, которые были заложены еще в 90-годы. Американские системы попросту плохо написаны, дешево, буквально «на коленках», по этой причине в работе их работе происходят многочисленные сбои», – объяснил Артамонов.
Эксперт обратил внимание, что ДЭГ – это система, которая с технической точки зрения основывается на принципиально других подходах, чем бумажное голосование: «Нельзя ожидать, что в ДЭГ у нас наблюдатель или избирателей будут работать также, как и на избирательном участке. Вы получите ошибку, также как если вы с критериями обычной Ньютоновской механики подойдете к квантовой».
Практика применения ДЭГ показывает его абсолютную нелинейность: не всегда онлайн-голоса обеспечивают определенному кандидату победу. Об этом заявил электоральный юрист, исполнительный директор Фонда социальных инноваций «ГЕНЕЗИС» Олег Захаров.
Он обосновал свою точку зрения примером из Ярославской области: «В 2020 году ощущался явный упор в агитации Коваленко в сторону онлайн-избирателей. Он призывал их не просто проголосовать за него, а сделать это именно дистанционно, в то время как занявший второе место кандидат Лисицын и его штаб скептически относились к ДЭГ и призывали своих избирателей голосовать исключительно на обычных участках». Тогда на довыборах в Госдуму в Ярославле Коваленко получил в ДЭГ куда как больший процент, чем «на земле». Общий процент за получившего мандат Коваленко составил 40,27%, а в ДЭГ – 51,67%.
На парламентских выборах в 2021 году ситуация с ДЭГ в том же Ярославле сильно изменилась, обратил внимание Захаров: «Несмотря на общий рост голосов в ДЭГ за Коваленко, голоса, поданные за его конкурента (Лисицына) на участках, обеспечили последнему победу в округе». Захаров подчеркнул, что на примере одного региона в электоральной динамике сразу видно, что нелинейная совокупность различных факторов дает разный эффект для ДЭГ в сочетании с обычным голосованием».
Как считает Захаров, нелинейность ДЭГ – это лучшее доказательство его объективности. «Ведь непредсказуемый результат в предсказуемой процедуре – это и есть самая суть демократии», – заключил он.