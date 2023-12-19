Эксперты привели доказательство объективности дистанционного голосования

Эксперты: Нелинейность дистанционного голосования – доказательство объективности технологии

Как отметил председатель ТИК ДЭГ на выборах 2023 года, сопредседатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Олег Артамонов, российская федеральная платформа ДЭГ – единственная система в мире, которая написана на основе математических и криптографических подходов, которые разрабатывались в академической среде все 90-е годы.

«Именно математика и криптография обеспечивают прозрачность, аудируемость и тайну голосования. Это абсолютно новый подход в электоральных системах всей общемировой практики», – приводятся его слова на сайте НОМ.

«Если говорить про другие системы, продолжил IT-специалист, то любые платформы, применяемые в мире, уходят корнями в классические системы. «Например, эстонская система порочно сцеплена с системой аутентификации граждан на основе электронных ID-карточек. Это не самая лучшая система, она не соответствует даже тем теоретическим основам, которые были заложены еще в 90-годы. Американские системы попросту плохо написаны, дешево, буквально «на коленках», по этой причине в работе их работе происходят многочисленные сбои», – объяснил Артамонов.

Эксперт обратил внимание, что ДЭГ – это система, которая с технической точки зрения основывается на принципиально других подходах, чем бумажное голосование: «Нельзя ожидать, что в ДЭГ у нас наблюдатель или избирателей будут работать также, как и на избирательном участке. Вы получите ошибку, также как если вы с критериями обычной Ньютоновской механики подойдете к квантовой».

Практика применения ДЭГ показывает его абсолютную нелинейность: не всегда онлайн-голоса обеспечивают определенному кандидату победу. Об этом заявил электоральный юрист, исполнительный директор Фонда социальных инноваций «ГЕНЕЗИС» Олег Захаров.



Он обосновал свою точку зрения примером из Ярославской области: «В 2020 году ощущался явный упор в агитации Коваленко в сторону онлайн-избирателей. Он призывал их не просто проголосовать за него, а сделать это именно дистанционно, в то время как занявший второе место кандидат Лисицын и его штаб скептически относились к ДЭГ и призывали своих избирателей голосовать исключительно на обычных участках». Тогда на довыборах в Госдуму в Ярославле Коваленко получил в ДЭГ куда как больший процент, чем «на земле». Общий процент за получившего мандат Коваленко составил 40,27%, а в ДЭГ – 51,67%.

На парламентских выборах в 2021 году ситуация с ДЭГ в том же Ярославле сильно изменилась, обратил внимание Захаров: «Несмотря на общий рост голосов в ДЭГ за Коваленко, голоса, поданные за его конкурента (Лисицына) на участках, обеспечили последнему победу в округе». Захаров подчеркнул, что на примере одного региона в электоральной динамике сразу видно, что нелинейная совокупность различных факторов дает разный эффект для ДЭГ в сочетании с обычным голосованием».

Как считает Захаров, нелинейность ДЭГ – это лучшее доказательство его объективности. «Ведь непредсказуемый результат в предсказуемой процедуре – это и есть самая суть демократии», – заключил он.

