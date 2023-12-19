Путин заявил о возможной резне в Крыму без воссоединения с Россией

Tекст: Елизавета Шишкова

«Нам ничего не оставалось, как поддержать Крым, иначе там резню бы устроили», – сказал он, передает ТАСС.

«Над Украиной работали отдельно, ставку, конечно же, делали на националистов, забыв при этом, что эти самые крайние националисты – это бывшие нацисты, которые сотрудничали с Гитлером. И, ничтоже сумняшеся, позволили украинским националистам превратить этих бывших нацистов в национальных героев, таких, как Бандера и иже с ним», – добавил Путин

Мы сделали все на протяжении десятилетий, все, чтобы выстроить нормальные отношения с соседним государством. Всегда говорили, и я продолжаю это говорить, что это братский народ. Но противник вел себя по-другому. Россия в политическом плане, конечно, все это тоже хорошо знают, делала упор на юго-восток. Почему? Потому что это российские исторические регионы, там проживают русские люди фактически, чтобы у них там ни стояло в паспорте», – указал глава российского государства.

По словам Путина, если бы Киев и Запад пошли на реализацию Минских соглашений, то на Украине все постепенно бы «срослось».

«Если бы украинские власти и их хозяева на Западе пошли на это, на реализацию, на имплементацию этих договоренностей [Минских соглашений], я думаю, искренне говорю, постепенно бы все срослось», – сказал президент.