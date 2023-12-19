В России ввели уголовную ответственность за повторную передачу телефона в тюрьму

Tекст: Дмитрий Зубарев

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вносит изменения в Уголовный кодекс и дополняет его положениями, предусматривающими, что за такое нарушение вводится уголовная ответственность с наказанием в виде штрафа в размере от 100 тыс. рублей до 300 тыс. рублей (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 до 2 лет), принудительных работ на срок до двух лет или лишения свободы на тот же срок, передает ТАСС.

Кроме того, Путин подписал закон, устанавливающий штраф в размере до 50 тыс. рублей за передачу мобильных телефонов тюремным заключенным.

Закон вносит изменения в Кодекс России об административных правонарушениях и устанавливает штраф в размере от 20 до 50 тыс. рублей за передачу либо попытку передачи любым способом средств мобильной связи и иных средств коммуникации и комплектующих к ним лицам, содержащимся в местах лишения свободы.

Кроме того, увеличивается штраф за передачу или попытку передачи заключенным запрещенных предметов (к ним относятся все виды оружия, боеприпасы, алкоголь, наркотические и психотропные вещества, ножи, опасные бритвы и др.). Он будет составлять от 5 до 10 тыс. рублей (ранее – от 3 до 5 тыс. рублей).