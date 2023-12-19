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    Литва создает ситуацию для военного столкновения России и Германии
    Самолету из России не позволили приземлиться в Норвегии в экстренной ситуации
    Заявивший о желании избить беременную русскую рэпер Закиров арестован в Москве
    Стали известны подробности смерти танцора из клипа Little Big
    Стало известно о бегстве ВСУ с позиций под Новомихайловкой
    Юшков: Кризис в Красном море скажется на мировом рынке углеводородов
    В США предложили кандидатуру на роль посредника в переговорах по Украине
    Япония назвала «несправедливой» позицию России по Курилам
    Рядовые бойцы ВСУ назвали причины провала «контрнаступа»
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Культурка кончилась, настало время культуры

    На то, что пробивается через тридцатилетние слои бетона – робкое и пугливое, – либералы, как помойные псы, кидаются стаями. Они не выносят ничего, что не по методичке. Они до сих пор убеждены, что если люди не восхищаются рубкой икон как художественным жестом, то это не население, а быдло.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Цинизм Вашингтона добивает то, что осталось от американского лидерства

    Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Газовый вопрос становится ключевым для выживания политической элиты ФРГ

    Даже если воли Берлина хватит только на то, чтобы возложить ответственность за теракты на «Северных потоках» целиком на Украину (к чему сейчас все и идет), то логичным следствием должно стать полное прекращение поддержки Киева со стороны Германии, энергетической безопасности которой был нанесен серьезный урон.

    15 комментариев
    19 декабря 2023, 11:27

    МИД Финляндии выдал 200 разрешений на исключение из санкций против России

    МИД Финляндии выдал 200 разрешений на исключение из санкций против России на 500 запросов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство иностранных дел Финляндии с начала СВО и введения антироссийских санкций выдало 200 разрешений на исключение из ограничений, сообщил портал Yle со ссылкой на руководителя отдела санкций МИД Финляндии Пию Сариваара.

    По ее словам, в МИД Финляндии поступило более 500 запросов об исключениях, из которых 200 были удовлетворены. Сариваара добавила, что чаще всего речь идет о запросах по поводу персональных санкций, а именно – разрешений на перевод средств, передает ТАСС.

    Она уточнила, что подобное разрешение может позволить использовать замороженные средства для осуществления платежей по недвижимости.

    Ранее МИД Финляндии разработал видеокурс по обучению граждан соблюдать санкций против России.

    19 декабря 2023, 00:57
    Рэпер арестован в Москве после слов о желании избить беременную русскую женщину

    Заявивший на баттле о желании избить беременную русскую женщину рэпер Закиров арестован в Москве

    Рэпер арестован в Москве после слов о желании избить беременную русскую женщину
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Рэпер Ислам Закиров арестован по делу о призыве к межнациональной ненависти и вражде, сообщил Замоскворецкий суд Москвы. Закиров на рэп-баттле заявил о желании избить беременную русскую женщину.

    Сообщалось, что Закиров – уроженец Красноярска, но в последнее время проживал в Москве, передает ТАСС.

    СК открыл уголовные дела по статье о «действиях, направленных на возбуждение ненависти и вражды по признаку национальности, совершенные публично», передает РИА «Новости».

    Напомним, в интернете было опубликовано видео рэп-баттла Шерафгана Шарипова и Ислама Закирова. Закиров во время баттла заявил, что хочет избить беременную русскую женщину.


    Коментарии (56)
    19 декабря 2023, 06:48
    Самолету из России не позволили приземлиться в Норвегии в экстренной ситуации

    Самолету из России не разрешили приземлиться в аэропорту Норвегии для помощи пассажиру с внутренним кровотечением

    Самолету из России не позволили приземлиться в Норвегии в экстренной ситуации
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    У пассажира самолета, направлявшегося из России на Кубу, открылась язва и началось внутреннее кровотечение, но самолету не дали разрешение на приземление в аэропорту Норвегии, сообщили СМИ.

    Самолет компании Nordwind Airlines вернулся в аэропорт Шереметьево. Пассажира экстренно увезли на машине скорой помощи, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Известно, что через несколько часов после вылета из Шереметьево один из пассажиров почувствовал себя плохо. Пилоты в экстренном порядке запросили посадку в ближайшем аэропорту, однако норвежская сторона отказалась давать разрешение.

    Как отметили находившиеся на борту самолета россияне, пилоты объявили по громкой связи о том, что самолет возвращается в Москву.

    Напомним, власти Норвегии разрешили самолету при возвращении в Москву использовать норвежское воздушное пространство. Однако, как сообщается, приземлиться в одном из ближайших норвежских аэропортов не позволили.


    Коментарии (57)
    18 декабря 2023, 21:15
    ЕС ввел посмертные санкции для россиян
    ЕС ввел посмертные санкции для россиян
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Евросоюз впервые в истории евросанкций в рамках 12-го пакета решил оставлять в силе рестрикции против граждан России даже в случае их смерти, чтобы не допустить финансирования спецоперации России на Украине, следует из постановления Совета ЕС.

    В сообщении говорится, что решение Совета ЕС определяет условия, по которым Совет может сохранить имя умершего человека в списке физических или юридических лиц, организаций и структур, в отношении которых действует замораживание активов и запрет на передачу фондов и экономических ресурсов, передает ТАСС.

    Отмечается, что данные меры могут быть приняты, если Совет сочтет, что «есть вероятность, что соответствующие активы могут быть в противном случае использованы» для финансирования действий РФ в отношении Украины или «подрыва территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

    Напомним, в понедельник ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, который включает запрет на импорт российских ювелирных алмазов.

    Коментарии (21)
    19 декабря 2023, 02:23
    Стали известны подробности смерти танцора из клипа Little Big

    В квартире скончавшегося танцора из клипа Little Big Красилова не нашли алкоголя и запрещенных препаратов

    Стали известны подробности смерти танцора из клипа Little Big
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Полиция исключает присутствие посторонних дома у шоумена и актера Дмитрия Красилова («Пухляш»), которого нашли мертвым в квартире в Москве, алкоголя и запрещенных препаратов в квартире тоже не было, сообщают СМИ.

    Дежурная по подъезду рассказала, что Красилов вернулся домой около 3.00 мск на такси. Как пишет «Московский комсомолец», он «был выпивши, но держался на ногах».

    Тело Красилова нашли возле кровати. «По всей видимости, он успел раздеться, но потерял сознание», – говорится в сообщении. Квартиру вскрыли после того, как Красилов не вышел на связь с режиссером, с которым должен был работать – отмечается, что актер «всегда в 9 часов утра выходил на связь, даже если накануне был в «разобранном» состоянии». Квартира принадлежит матери Красилова.

    Напомним, по предварительным данным, смерть наступила в результате сердечной недостаточности. Красилову было 29 лет.

    Коментарии (22)
    18 декабря 2023, 17:02
    Рар оценил вероятность лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе

    Политолог Рар: Брюссель не рискнет лишить Венгрию права голоса в ЕС

    Рар оценил вероятность лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе
    @ Arthur Gekiere/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Для того чтобы лишить Венгрию права голоса в ЕС, необходимо согласие всех членов объединения. Поэтому Брюссель не будет применять такие санкции по отношению к Будапешту, а постарается воздействовать на него по-другому. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее в Евросоюзе обсуждали возможность лишения Венгрии права голоса для заключения соглашения о помощи Украине.

    «В соответствии со статьей семь Договора о Европейском союзе существует возможность лишить страну-члена ее права голоса, если будет установлено, что данное государство нарушило фундаментальные ценности ЕС. Помощь Украине, как ни странно, попадает под эту категорию», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Согласно этой статье, Европейский совет может большинством в четыре пятых определить, что имело место серьезное и постоянное нарушение фундаментальных ценностей. Однако для этого ему также требуется одобрение парламента ЕС», – пояснил эксперт.

    «Но это не единственное условие. Чтобы лишить Венгрию права голоса на основе решения о нарушении ценностей, все остальные члены ЕС должны с согласится с этим предложением. А вдруг Словакия наложит вето? Тогда ограничить Будапешт не получится», – отмечает он.

    «Важно отметить, что лишение права голоса является серьезной мерой и должно рассматриваться как последнее средство. ЕС предпочитает находить решения посредством финансового и политического давления, ломая руки противникам курса Брюсселя. Фактически еще ни одну страну ни разу не лишали голоса по этой статье», – подчеркивает собеседник.

    «Вряд ли и Венгрию лишат права голоса. Это приведет к опасному прецеденту внутри Евросоюза. Маленькие страны поймут, что в будущем все вопросы в Брюсселе будут решать уже не общим решением, а большинством голосов, которое будут сколачивать Германия и Франция», – поясняет политолог.

    «Венгрия, скорее всего, согласится голосовать вместе с остальными членами ЕС по украинскому вопросу, если Брюссель наконец разморозит 30 млрд евро, которые Венгрия не получила из-за нарушения норм демократии в своей внутренней политике. Для Брюсселя нет ничего важнее поддержки Украины, и он будет ее добиваться даже в ущерб собственным экономическим выгодам», – резюмировал Рар.

    Страны Евросоюза могут лишить Венгрию голоса, чтобы заключить соглашение о выделении средств Украине, сообщила газета Financial Times. Отмечается, что ЕС может использовать для этого 7-ю статью Договора о Европейском союзе 2007 года, которая позволяет ограничить права члена объединения в связи с нарушением законодательства.

    Процесс может быть заблокирован любым другим членом ЕС, но после недавних выборов в Польше в ЕС «не осталось гарантированного защитника» Венгрии. Между тем некоторые представители Евросоюза осторожно относятся к идее наложения ограничений на Будапешт и хотят показать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану «настоящую цену» изоляции страны внутри ЕС.

    Как пишет газета, если эта тактика не сработает, 26 стран объединения могут решить дать деньги Украине без участия Будапешта, что займет больше времени и «станет лишь временным решением». «Возможно, Венгрия создаст больше проблем. Возможно, Венгрия вынудит нас использовать другие средства. Но в конце концов Венгрия не сможет помешать нам обеспечить Украину средствами», – заключил один из собеседников издания.

    Напомним, странам ЕС на саммите в Брюсселе не удалось договориться по программе бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро, к этой теме вернутся в январе, следует из слов главы Европейского совета Шарля Мишеля. Он заявил, что «26 лидеров выступили в поддержку всех компонентов этой программы», в которой предусмотрены все составляющие поддержки, в частности фонд солидарности, оборона.

    Мишель пояснил, что против программы выступил Будапешт. В свою очередь глава правительства Венгрии Виктор Орбан сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России): «Вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета». Как заявил глава правительства Нидерландов Марк Рютте, решено, что «лучше всего дать этому вопросу еще немного времени».

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что если Евросоюз не сможет выделить деньги Украине, то ее ждет финансовая катастрофа.

    Коментарии (15)
    19 декабря 2023, 02:48
    Подозреваемых в избиении участника СВО задержали в Петербурге

    В Петербурге задержаны подозреваемые в нападении на участника СВО после замечания о парковке на тротуаре

    Подозреваемых в избиении участника СВО задержали в Петербурге
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    В Санкт-Петербурге задержаны двое мужчин, подозреваемых в избиении участника специальной военной операции на Украине, который сделал им замечание из-за частично припаркованного на тротуаре Lexus, сообщил главк МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

    Конфликт произошел после того, как 40-летний участник СВО сделал «замечание за неправильную парковку» мужчинам, которые находились рядом с машиной. Словесная перепалка переросла в драку. Как сообщила полиция, «избив пешехода, злоумышленники уехали». Подозреваемых нашли и задержали. Это местные жители, одному из них 31 год, другому – 33. Открыто уголовное дело о хулиганстве, передает РИА «Новости».

    В начале декабря в Крыму под административный арест посадили мужчину, публично оскорбившего ВС России и избившего отца участника СВО.

    Коментарии (52)
    18 декабря 2023, 16:40
    Активных участников беспорядков на рынке «Садовод» решили выдворить из страны

    Устроивших драку у рынка «Садовод» в Москве мигрантов приговорили к арестам и депортации

    Активных участников беспорядков на рынке «Садовод» решили выдворить из страны
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Свыше 50 участников конфликта у рынка «Садовод» в столице приговорены к административным арестам за неподчинение правоохранителям, 22 из них решили выдворить из страны, сообщили в Люблинском райсуде Москвы.

    Суд рассмотрел административные дела в отношении 73 участников драки на рынке «Садовод» 15 декабря, 51 человек признан виновным в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции, сообщили в инстанции ТАСС.

    Им назначили административный арест, еще 22 человека признаны виновными в нарушении правил въезда в Росси, либо режима пребывания (проживания) в стране. Их направили в Центр временного содержания иностранных граждан для последующего выдворения.

    Напомним, полицейские задержали 82 иностранцев, напавших на служебный автомобиль. Позже следователи установили причастность 11 мигрантов к нападению на полицейских у рынка «Садовод».

    Коментарии (39)
    18 декабря 2023, 19:40
    Путин сравнил эффективность Севморпути и Суэцкого канала

    Путин: Северный морской путь становится более эффективным, чем Суэцкий канал

    Путин сравнил эффективность Севморпути и Суэцкого канала
    @ Матыцин В./Фотохроника ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Северный морской путь становится все более эффективным для перевозки грузов, чем Суэцкий канал, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

    «Северный морской путь становится более эффективным, чем Суэцкий канал. Там в разы экономика перемещения грузов увеличивается», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что крупнейший атомный ледокол «Лидер», создающийся в России, станет отдельной страницей в истории флота, которая поможет расширить возможности Северного морского пути.

    Инфографика

    Коментарии (16)
    18 декабря 2023, 22:58
    Шойгу поручил выполнить посмертную просьбу погибшего в Марьинке солдата

    Шойгу поручил выполнить посмертную просьбу погибшего в Марьинке Романа Рудакова позаботиться о родных военнослужащего

    Шойгу поручил выполнить посмертную просьбу погибшего в Марьинке солдата
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны России Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова, который погиб при освобождении Марьинки, сообщило Минобороны.

    Ведомство сообщило об этом в Telegram.

    Напомним, Рудаков оставил надпись на кирпиче в разрушенном доме в Марьинке: «Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск». Надпись нашли российские военные.

    Рядом с сообщением было обнаружено девять тел. Предположительно, российские штурмовики попали в засаду и оборонялись до последнего патрона. Классный руководитель погибшего военного рассказала, что Рудаков со школы заботился о родных.


    Коментарии (12)
    18 декабря 2023, 14:20
    Залужный раскрыл подробности обнаружения прослушки в своем кабинете

    Главком ВСУ Валерий Залужный раскрыл подробности обнаружения прослушивающего устройства в своем кабинете

    Залужный раскрыл подробности обнаружения прослушки в своем кабинете
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что прослушивающее устройство нашли в кабинете, в котором он планировал начать работу в понедельник.

    «Скажу вам так: это то помещение, которое я должен использовать сегодня. В нем вчера в ходе проверки нашли (прослушивающее устройство)», – приводит слова Залужного РИА «Новости».

    Главком ВСУ подчеркнул, что речь идет о кабинете, в котором он уже давно не работал.

    Ранее сообщалось, что прослушивающие устройства «неустановленного образца» были обнаружены в кабинете Залужного. Кроме того, прослушка была установлена и в кабинете личного помощника Залужного Константина Бушуева.

    Коментарии (8)
    19 декабря 2023, 09:15
    Стало известно о бегстве ВСУ с позиций под Новомихайловкой

    Гагин: ВСУ под Новомихайловкой покинули ряд позиций

    Стало известно о бегстве ВСУ с позиций под Новомихайловкой
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ покинули позиции в районе села Новомихайловка, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

    По его словам, под Новомихайловкой ВСУ были вынуждены отойти с ряда позиций на переднем крае линии обороны и уйти вглубь, передает ТАСС.

    Ранее начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Александр Гордеев сообщил, что российские артиллерия, тяжелые огнеметные системы и бомбардировочная авиация нанесли удары по украинским войскам у Новомихайловки.

    Коментарии (11)
    18 декабря 2023, 15:21
    Залужный расценил как шоу разговоры о новом контрнаступлении
    Залужный расценил как шоу разговоры о новом контрнаступлении
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный не стал говорить журналистам, есть ли у ВСУ планы нового контрнаступления.

    Комментируя материал немецкой газеты Die Welt, где сообщалось, что Киев планирует новое контрнаступление в 2024 году, Залужный заявил, что не может говорить о том, что он планирует, иначе это будет шоу, передает ТАСС.

    Напомним, в начале ноября Залужный в интервью журналу Economist признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик.

    Коментарии (11)
    18 декабря 2023, 20:51
    ЕС придумал санкции против новых собственников ушедших из России компаний
    ЕС придумал санкции против новых собственников ушедших из России компаний
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Евросоюз впервые включил в 12-й пакет санкций против России возможность конфискации финансовых активов российского юридического или физического лица для последующих выплат компенсаций европейским компаниям, российская собственность которых перешла в собственность государства, следует из постановления Совета ЕС.

    В сообщении говорится, что Совет ЕС «расширил критерии для включения в санкционные списки российских физических и юридических лиц, организаций и структур, ставших бенефициарами принудительной передачи собственности или контроля над структурами, основанными в России, которые прежде принадлежали или контролировались структурами ЕС, передает ТАСС.

    Как указано в постановлении, решение Совета ЕС вводит исключение, чтобы разрешить разморозку фондов или экономических ресурсов в случае, если государство ЕС примет решение по соображениям государственного интереса лишить данное российское лицо, структуру или организацию экономических ресурсов, принадлежащих ему или контролируемых им, чтобы сделать эти ресурсы доступными для выплаты компенсации.

    Отмечается, что ЕС планирует включать в санкционные списки и замораживать европейские активы российских компаний и предпринимателей, которые получат ресурсы европейских компаний, ушедших из России, но которые не смогли вывести на Запад свой капитал, чтобы впоследствии конфисковать эти средства и из них выплачивать компенсации пострадавшему западному бизнесу.

    Напомним, в понедельник ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, который включает запрет на импорт российских ювелирных алмазов.

    Коментарии (6)
    18 декабря 2023, 21:36
    Белый дом анонсировал последний пакет помощи Украине
    Белый дом анонсировал последний пакет помощи Украине
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    США в конце декабря объявят новый пакет военной помощи Украине, который будет последним в связи с исчерпанием ресурсов на поддержку Киева, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

    Он также добавил, что без решения Конгресса США о выделении новых средств на поддержку Украины у Вашингтона больше не будет доступных ресурсов для помощи Киеву, передает РИА «Новости».

    Напомним, Сенат США принял решение не уходить на рождественские каникулы и продолжит работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь Украине. Однако Палата представителей отказалась последовать примеру сенаторов.

    Коментарии (8)
    18 декабря 2023, 15:29
    Молдавия решила денонсировать соглашения в рамках СНГ

    Молдавии готовит денонсацию соглашений о борьбе с терроризмом и поддержанию мира в СНГ

    Молдавия решила денонсировать соглашения в рамках СНГ
    @ Geraint Nicholas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Парламент Молдавии готовится к денонсации двух соглашений, подписанных страной в рамках СНГ – о борьбе с терроризмом и о коллективных силах по поддержанию мира в СНГ.

    «Члены Комитета по внешней политике и европейской интеграции приняли положительное заключение по проектам решений о денонсации еще двух соглашений, заключенных на платформе СНГ», – приводит ТАСС заявление молдавского парламента.

    Отмечается, что речь идет о договоре о группах военных наблюдателей и коллективных силах по поддержанию мира в СНГ, а также о соглашении о сотрудничестве в материально-техническом обеспечении компетентных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма.

    Агентство напоминает, что в правительстве Молдавии заявляли о планах денонсации более 100 из 282 договоров в рамках Содружества, из которых уже расторгнуты свыше 40 соглашений.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина и Молдавия не соответствуют критериям вступления в Евросоюз, поэтому решение Брюсселя начать переговоры о вступлении этих стран в ЕС – политизированное, а сам процесс может занять десятилетия.

    Коментарии (23)
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