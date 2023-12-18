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Олег Газманов стал новой «Легендой Тавриды»
В арт-пространстве Liminar состоялась торжественная церемония вручения ежегодной премии-признания «Легенды Тавриды». В этом году статус «легенды» получил автор-исполнитель, композитор, продюсер, народный артист России Олег Газманов. С получением статуса «легенды» артиста поздравил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
«Премия «Легенды Тавриды» – про благодарность и справедливость. Это премия за щедрость души, когда мастер не только сам творит, но и передает эту искру творчества своим ученикам. Особенно символично вручать эту премию в год, который объявлен нашим президентом Годом педагога и наставника. Какие-то суммы знаний можно передать и бездушным носителем. А вот увлеченность, мечта, творческая энергия – это то, что передается только от человека к человеку, от души к душе. И это несопоставимо важнее для будущего всей нашей страны. Спасибо вам за это, дорогие наставники!» – поздравил «Легенду Тавриды» Кириенко.
Премия «Легенды Тавриды» состоялась уже четвертый раз. Это премия-признание, которая вручается выдающимся деятелям культуры и искусства за их вклад в профессиональное становление нового поколения творцов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В 2023 году молодые творцы выразили свою благодарность Газманову. На протяжении нескольких лет он поддерживал проекты арт-кластера «Таврида», наставлял начинающих свой путь музыкантов, а в августе 2023 года на сцене фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ» прошло шоу-признание «Народный артист. Олег Газманов», где вместе с мэтром выступили молодые артисты – резиденты арт-кластера «Таврида».
Премия «Легенды Тавриды» – единственная в России, номинантов и победителей которой определяет творческая молодежь страны.